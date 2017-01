Programación Jueves 26 de Enero

00.00

La trasnoche de la 96.7

Trasnoche Jazz

Chet Baker

If I should lose you

Shifting down

Bobby Hutcherson

Love song

Little angel

Simone Reifegerste

Georgia on my mind

Eleanor Rigby

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36

David Helfgott, piano

01.00

Tiempos Modernos

Joseph Haydn

Cuarteto Nº2 en Re bemol mayor, op.9

Cuarteto Navarra

Castillo Esterhazi, Fertod, Hungria 9 de septiembre de 2017

Carl Nielsen

Sinfonia Nº4, op.29 “Lo insextinguible”

Orquesta Filarmonica de Radio France / Osmo Vanska

Meson de la Musique , Paris Francia 2 de diciembre de 2016

02.00

Vincent D’indy

Lied para chelo y orquesta, op.19

Julian Lloyd Webber, chelo

Orquesta de Cámara Inglesa / Yan Pascal Tortelier

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº47 en si menor, Hob.XVI:32

Alfred Brendel, piano

Béla Bartók

Divertimento para cuerdas

Las Cuerdas de Helsinki

Carl Maria von Weber

Trío para flauta, chelo y piano en sol menor, op.63

Stephen Preston, flauta

Jennifer Ward Clarke, chelo

Richard Burnet, fortepiano

Valerius Otto

Danzas

Música Bohémica / Jaroslav Krecek

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº4 en Re mayor, K.218

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt

John Dowland

Gallarda de la melancolía

Miguel Ángel Girolet, guitarra

Max Bruch

Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88

Gérard Caussé, viola

Paul Meyer, clarinete

Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº5, op.53

Vladimir Horowitz, piano

Johann Christian Bach

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en La mayor

Pinchas Zuckerman, violín

Yo-Yo Ma, chelo

Orquesta de Cámara Saint Paul / Pinchas Zuckerman

Henry Purcell

Divine Hymn, de Harmonia Sacra

René Jacobs, contratenor‎

Concerto Vocale / René Jacobs

Fanny Mendelssohn

Sonata para piano en sol menor

Liana Serbescu, piano

Paul Hindemith

Sinfonía en Si bemol mayor para banda de concierto

Orquesta Philharmonia de Londres / Paul Hindemith

Domenico Cimarosa

Concierto para oboe y orquesta de cuerdas

Alf Nilsson, oboe

Royal Swadish Chamber Orchestra / Mats Liljefors

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº31 en La bemol mayor, op.110

Claudio Arrau, piano

Pietro Antonio Locatelli

Concerto grosso en fa menor, op.1, Nº8

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Piotr Illich Chaikovsky

El Voyevoda, balada sinfónica op.78

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

Johann Baptist Vanhal

Concierto para fagot y orquesta en Do mayor

St. Mary’s Chamber Players / Neville Marriner

Franz Liszt

Seis cantos polacos de Chopin S.480

Claudio Arrau, piano

07.00

Y la mañana va

Daniel-Francois Auber

Obertura de la ópera cómica “Fra diavolo”

Orquesta Sinfónica de Detroit / Paul Paray

Emanuel Elenescu

Rapsodia rumana para violín y orquesta

Orquesta de la Radio y Televisión Rumana / Ion Voicu

Sergei Rachmaninov

Tres estudios tableaux, op.39: Nº4 en si menor, Nº5 en mi bemol menor y Nº6 en la menor

Vladimir Ashkenazy, piano

Georg Philipp Telemann

Concierto para trompeta y orquesta en Re mayor

Carole Dawn Reinhart, trompeta

Solistas Bach de Alemania / Helmut Winschermann

Ernest Chausson

Viviane, poema sinfónico op.5

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

08.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Mi mayor, K.542

Trio Beaux Arts

Ralph Vaughan Williams

Una sinfonía pastoral

Margaret Price, soprano

Orquesta New Philharmonia / Adrian Boult

09.00

Vincent D’indy

Lied para chelo y orquesta, op.19

Julian Lloyd Webber, chelo

Orquesta de Cámara Inglesa / Yan Pascal Tortelier

Franz Schubert

Sonatina para violín y piano en sol menor, op.137, Nº3, D.408

Fabio Biondi, violín

Olga Tverskaya, piano

Alphons Diepenbrock (compositor holandés, 1862-1921)

Noche en Lidia

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Hans Vonk (Grabado en vivo en Amrsterdam, en marzo de 1984)

10.00

El artista de la semana

Anne Sofie Von Otter

Jules Massenet

Fragmentos del Acto III de la ópera Werther

Anne Sofie Von Otter, mezzosoprano, como Charlotte

Orquesta de la Opera Nacional de Lyon / Kent Nagano

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº60 en Do mayor, Hob.16, Nº50

Emanuel Ax, piano

Josef Myslivecek

Concierto para violín y orquesta en Re mayor

Shizuka Ishikawa, violín

Orquesta de Cámara Dvorák / Libor Pesek

11.00

La gran aldea (Francia)

Hyacinthe Jadin

Cuarteto para cuerdas en Si bemol mayor, op.1, Nº1

Cuarteto Cambini – Paris

Élisabeth Jacquet de La Guerre

Sansón

Isabelle Desrochers, soprano

Les Voix Humaines

Emile Waldteufel (1837 – 1915)

España, op.236 y Solitude, op.174

Orquesta Filarmónica de Eslovaquia / Alfred Walter

12.00

Clásicos a la carta

Robert Schumann

Sinfonía Nº4 en re menor, op.120

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Olivier Messiaen

Dos últimos movimientos del Cuarteto para el fin de los tiempos

Luben Yordanoff, violín

Albert Tetard, chelo

Claude Desurmont, clarinete

Daniel Barenboim, piano

Johannes Brahms

Tres intermezzos para piano, op.117

Glenn Gould, piano

13.00

La música del Fauno

Tiempos viejos

Antonín Dvořák

Humoresque

Edward Elgar

Salut d’amour

Henrik Wieniawski

Mazurka Kujawiak en la menor

Maud Powell, violín

George Falkenstein, piano

Registro de 1913

Jean Françaix

El reloj de flores

John de Lancie, oboe

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Ferdinand Ries (1784-1838)

Trío en do menor, op.143

Trío Mendelssohn de Berlín

14.00

El compositor de la semana

Ferruccio Busoni

Fantasía india, op.44

Nelson Goerner, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Neeme Järvi

Piotr Ilich Chaikovsky

Hamlet, fantasía-obertura sobre Shakespeare, op.67

Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela / Gustavo Dudamel (nacido el 26 de enero de 1981)

John Jenkins

Fantasía-suite en Fa mayor

The Parley of instruments / Peter Holman

15:00

Música documental (románticos desconocidos)

Josef Bohuslav Foerster (1859-1951)

Concierto para violín y orquesta N°1 en Do mayor, op.88 (1911)

Andrea Luka Löwenstein, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Gerd Albrecht

Alma Schindler (1879-1964)

Cinco Lieder: Himno, Éxtasis, Reconocimiento, Canto de amor e Himno a la noche

Isabel Lippitz, soprano

Barbara Heller, piano

Francesco Corbetta

Alemanda

Jacok Lindberg, guitarra barroca

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La odisea del regreso

Repetición del concierto que ofrecieron Martín Oro, contratenor y Dolores Costoyas en tiorba, interpretando un repertorio de música antigua

Anónimo (del Cancionero musical de Elvas)

Que he o que vejo – Pues quexar sé

António Marques Lésbio

Ay dolor, quão mal me tratas

Giulio Caccini

Tu ch’hai le penne amore

Claudio Monteverdi

Si dolce è il tormento

Claudio Monteverdi

Oblivion soave

Alessandro Piccinini

Corrente XI

Benedetto Ferrari

Quando prendon riposo

Amor, io mi ribello

Deggio amarvi

Girolamo Kapsberger

Toccata VI

Giulio Caccini

Dolcissimo sospiro

Juan Hidalgo

¿Quién es amor?

Joseph Chabanceau de La Barre

Si c’est un bien que l’espérance

Charles Mouton

Sarabande

Joseph Chabanceau de La Barre

Quand on vous dit, que l’on vous ayme

19.20

Franz Schubert

Sinfonia Nº8 en si menor, D.759

Orquesta Sinfónica Anima Eterna / Jos van Imnerseel

Joseph Haydn

Cuarteto Nº5 en Do mayor, op.76, Hob III:79

Cuarteto Kodaly

Ricardo Castro

Vals capricho

Gloria Bolivar, piano

Orquesta Sinfonica Nacional de Mexico / Luis Herrera de la Fuente

20.00

Ciclos (Wagner no operístico)

Richard Wagner

Hoja de álbum en Mi bemol, Hoja de álbum en Mi mayor y Hoja de Álbum en Do mayor

Daniel Levy, piano

Richard Wagner

Gran Marcha Festiva (Marcha del Centenario Estadounidense)

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Varujan Kojian

Richard Wagner

Siete composiciones sobre el Fausto de Goethe (1831)

Magdalena Hinterdobler, soprano

Mauro Peter, tenor

Peter Schöne, bajo

Cuarteto de Voces Masculinas del Coro de Madrigales de la Escuela Superior de Música y Teatro de Munich

Tobias Koch, piano y dirección

Zoltán Kodály

Danzas de Galanta

Orquesta Sinfónica de Budapest / György Lehel

21.00

Música nocturna

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto para clarinete y cuerdas en La mayor, K.581 (1789)

Eric Hoeprich, clarinete

Lucy Van Dael y Alda Stuurop, violines

Wim ten Have, viola

Wouter Möller, chelo

Arnold Bax

Una leyenda, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Frédéric Chopin

Balada para piano Nº1 en sol menor, op.23

Krystian Zimmerman, piano

Georg Philipp Telemann

Sonata N°1, de los Seis cuartetos para flauta, violín, viola da gamba y continuo

Masahiro Arita, flauta

Ryo Tekarado, violín

Kaori Uemura, viola da gamba

Christophe Rousset, clave

Giovanni D’Anzi

Voglio vivere cosí

Salvatore Cardillo

Core ‘ngrato

Ernesto de Curtis

Ti voglio tanto bene y Non ti scordar di me

Jonas Kaufmann, tenor

Orquesta del Teatro Massimo de Palermo / Asher Fisch

Johann Friedrich Reichardt

Rondó

Thomas Bloch, armónica de cristal

Cuarteto Rosamunda

André Jolivet

Concierto para trompeta y orquesta Nº2

Maurice André, trompeta

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Jean Fournet

Grabado en vivo el 11 de marzo de 1976

Agustín Barrios

La samareitana

Enno Vorrhust, guitarra

23:00

Industria Nacional

Ernest Bloch

Suite para violín solo en la menor

Roberto Sawicki, violín

Jorge Edgar Molina (1934-2010)

Tres canciones sobre poemas de Juan Ortiz

Mercedes Robledo, soprano

Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe / Carlos Calleja

Mijail Glinka

Trío patético para clarinete, chelo y piano

Trío Sine Nomine

Grabado en el Auditorio de Radio Nacional el 24 de abril del año 2009

Paul Hindemith

Seis canciones, sobre poemas de Rainer Maria Rilke

Estudio Coral de Buenos Aires / Carlos López Puccio

Grabado en vivo en la Iglesia de Nuestra Señora de La Merced en diciembre de 1995

Enrique Albano

Obertura Norteña (1950)

Orquesta de Cámara de LRA / Bruno Bandini