Programación Jueves 25 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Horace Silver

Pencil packin’ papa

Viva amour

Joan Abril

Colores

Beverly Kenney

It only happens when I dance with you

Born to be blue

Go away, my love!

———-

Sergei Prokofiev

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Re mayor, op.19

Maxim Vengerov, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Mstislav Rostropovich

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Hugo Alfven

Danza de las doncellas, de la suite El rey de la montaña, op.37

Orquesta Sinfónica de Malmö / James DePreist

Frédéric Chopin

Fantasía para piano en fa menor, op.49

Vladimir Ashkenazy, piano

Joseph Haydn

Sinfonía en Re mayor, Hob.1, Nº6, “La mañana”

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Henry Vieuxtemps

Fantasía apasionada para violín y orquesta, op.35

Charles Jongen, violín

Orquesta Sinfónica de Lieja / Gérard Cartigny

08.00



Benjamin Britten

Lachrymae, reflexiones sobre una canción de John Dowland, para viola y orquesta de cuerdas, op.48a

Rivka Golani, viola

I Musici de Montreal / Yuli Turovski

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano en Re mayor, K.576

Claudio Arrau, piano

Francesco Geminiani

Primera parte de “El bosque encantado”, concierto para orquesta sobre una obra de Tasso

I Solisti Veneti

Claudio Scimone

09.00



Modest Mussorgsky

Cuadros de una Exposición. Arreglo para trío de las intérpretes

Trío Bekova

Georg Philipp Telemann

Concierto para flauta y orquesta de cuerdas en mi menor

Jed Wentz, flauta y dirección

Ensamble ”Música ad Rhenum”

Johan Kvandal (compositor noruego, 1919-1999)

Tres motetes para coro mixto, op.35

Coro de la Catedral de Bergen / Magnar Mangersnes



10.00

Ignaz Pleyel

Sinfonía en Do mayor

Capella Istropolitana / Uwe Grodd

Enrique Granados

Valses poéticos, para piano

Daniel Ligorio, piano

Malcolm Arnold

Concierto para oboe y orquesta, op.39

Malcolm Messiter, oboe

Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople

11.00

La gran aldea (República Checa)

Bohuslav Martinú

Sinfonía Nº5

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Heinrich Ignaz Franz von Biber

Sonata para violín y bajo continuo Nº3 en Fa mayor, Chafe 140

Ensamble Romanesca

David Popper

Rapsodia húngara para chelo y piano, op.68

János Starker, chelo

Shigeo Neriki, piano

12.00

Clásicos a la carta

Wolfgang Amadeus Mozart

Selección del Réquiem en re menor, K.626

Wilma Lipp, soprano

Hilde Rössel-Majdan, contralto

Anton Dermota, tenor

Walter Berry, bajo

Wolfgang Meyer, órgano

Sociedad Coral de Viena

Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan

Sergei Rachmaninov

Trio elegíaco Nº1 en sol menor

Beaux Arts Trio

Jacques Ibert

Puertos de escala

Orquesta Sinfónica de Detroit / Paul Paray

George Gershwin

Promenade

Michael Tilson Thomas, piano

Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Michael Tilson Thomas

13.00

La música del fauno

Heitor Villa-Lobos

Concierto para piano y orquesta Nº5

Cristina Ortiz, piano

Orquesta Filarmónica Real / Miguel Gómez-Martínez

Jean-Philippe Rameau

Arieta de Alphise de Les boréades

Sabine Devieilhe, soprano

Les Ambassadeurs / Alexis Kossenko

Edvard Grieg

Sonata para violín y piano en Fa mayor, op.8

Augustin Dumay, violín

Maria Joao Pires, piano

14.00

Luigi Boccherini

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor, op.27

Peter-Lukas Graf, flauta

Camerata Zürich / Räto Tschupp

Conlon Nancarrow (1912-1997)

Sonatina para dos pianos

Dúo Bugallo-Williams

Robert Schumann

Sinfonía Nº1 en Si bemol mayor, op.38, “Primavera”

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Cécile Chaminade (1857-1944)

Aire para bailar, op.164; Toccata, op.39; Vals arabesco, op.98, N°4 y Lolita (Capricho español), op.98

Eric Parkin, piano

Cécile Chaminade

Concertino para flauta y orquesta

Jaime Martín, flauta

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Jaime Martin

Grabado en vivo en la Sala Berwald de Estocolmo el 16 de enero de 2014

Cécile Chaminade

Niza la bella, Minué, ¿Recuerdas tú?, Cerca de mi amiga, Ven. Amado mío, Si yo fuera una jardinera y Villanella, canciones

Anne Sophie von Otter, mezzosoprano

Bengt Forsberg, piano

Nils-Erik Sparf, violín

Cécile Chaminade

Rondó, op.97 y Capricho, op.18, para violín y piano

Nils-Erik Sparf, violín

Bengt Forsberg, piano

Cécile Chaminade

Baile de los platillos, op.36, N°2 y Danza pagana, op.158, para dos pianos

Bengt Forsberg y Peter Jablonsky, piano

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La odisea del regreso

Compartimos el quinto concierto de la décima temporada de Manos a las obras, realizado el sábado pasado en el Auditorio de Radio Nacional. En aquella oportunidad, Elías Gurevich y Haydée Schvartz ofrecieron un especial concierto con obras para violín y piano por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural junto a músicos invitados.

19.30

Alfredo Casella (Compositor Italiano 1833-1947)

Italia, rapsodia para orquesta

Orquesta Sinfónica de Moldavia / Silvano Frontalini

Gioacchino Rossini

“Canción del Sauce” de la ópera Otello

Lucia Valentini Terrani, mezzo soprano

Orquesta Sinfónica de la RAI de Torino / Alberto Zedda

20.00

Ciclos (Sinfonías de Chaikovsky)

Piotr Ilych Chaikovsky

Sinfonía N°4 en fa menor, op.36

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Vasily Petrenko

————–

Maurice Ravel

Intoducción y Allegro para arpa con acompañamiento de cuarteto de cuerdas, flauta y clarinete

Ursula Holliger, arpa

Peter-Lukas Graf, flauta

Hans Rudolf Stalder, clarinete

Serge Collot, viola

Músicos de Cámara de Zurich

21.00

Música Nocturna

Charles Ives

Sonata para piano Nº2, “Concord”

Roberto Szidon, piano

Walter Stangl, viola

Dieter Sonntag, flauta

Franz von Suppé

Obertura de la opereta Poeta y aldeano

Orquesta Filarmónica de Viena / Zubin Mehta

Anónimo

La oscuridad es mi placer e In paradisum

William Byrd

Oh, alma tonta

Orlando Gibbons

El cisne dorado

Michael Chance y Jerry Bud, contratenores

Ensamble Fretwork

Domenico Cimarosa

Concierto para oboe y orquesta en Do mayor (arreglo de Arthur Benjamin)

Nicholas Daniel, oboe

Orquesta de Cuerdas de Peterborough / Nicholas Daniel

Zoltán Kodály

Cuarteto Nº2, op.10

Cuarteto de Oslo

Jan Dismas Zelenka

Obertura a siete partes concertantes en Fa mayor

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

23.00

Industria Nacional

Richard de Semilli

El otro día cabalgaba en soledad

Anónimo (s.XIII)

Quinta estampida real

Juan de Sanabria

Mayoral, dile que Pedro

John Dowland

Galliarda del Conde de Essex

Anónimo italiano (s.XVI)

La rocha del fuso

Musica Ficta

Carmelo Saitta (1944)

Suite para Hué, para medios electrónicos

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº20 en do menor, K.466

Miguel Ángel Estrella, piano

Orquesta Sinfónica de Berna / Dimitri Kitaenko