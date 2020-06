Programación Jueves 25 de Junio

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

La Trasnoche de La 96.7

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº2 en Si bemol mayor, op.19

Claudio Arrau, piano

Orquesta Philharmonia de Londres / Alceo Galliera

Vincenzo Bellini

Vaga luna, che inargenti

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

James Levine, piano

Johann Nepomuk Hummel

Adagio y variaciones para oboe y orquesta, op.102

Pierre Feit, oboe

Bamberger Symphoniker / Martin Turnovsky

Bernhard Joachim Hagen

Minué con variaciones de Locatelli

Karl Ernst Schöder, laúd

Darius Milhaud

Suite provenzal, op.152d

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Sol mayor, K.564

Trío Beaux Arts

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Glenn Gould, piano

Ignaz Pleyel

Cuarteto para clarinete y tres cornos de basetto en Si bemol mayor

Ensamble de clarinetistas suizos

Thomas Lupo

Tres arias-fantasías a 4, Nº5, Nº6 y Nº7

The Parley of instruments / Peter Holman

Henry Vieuxtemps

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en si menor, op.50

Heinrich Schiff, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Johann Sebastian Bach

Concierto en estilo italiano para teclado, BWV 971

Maria Tipo, piano

Anton Arensky

Variaciones para orquesta de cuerdas sobre un tema de Chaikovsky, op.35ª

Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati

Arnold Bax

Sonata para clarinete y piano

Janet Hilton, clarinete

Keith Swallow, piano

Robert Schumann

Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº12, “La Folia” (transcripción para viola da gamba)

Jordi Savall, viola da gamba

Bruno Cocset, bajo de violín

Michael Behringer, clave

Fernando Sor

Variaciones sobre un tema escocés, op.40

Göran Söllscher, guitarra

Cecile Chaminade

Concertino para flauta y orquesta, op.107

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Gustav Mahler

Canciones del cuerno mágico de la juventud. “La leyenda del Rin”

Jessye Norman, soprano

Geoffrey Parsons, piano

Gabriel Fauré

Quinteto para piano y cuerdas en do menor, op.115

Jean Hubeau, piano

Cuarteto Via Nova

Wolfgang Amadeus Mozart

Doce danzas alemanas para orquesta, K.586

Ensamble Mozart de Viena

George Enescu

Deceto para instrumentos de viento en Re mayor, op.14

07.00

Y la mañana va

William Byrd

Suite de danzas inglesas. Arreglo para ensamble de metales

Ensamble de Metales de la Filarmónica de Estocolmo

Alexander Scriabin

Poema sinfónico en re menor

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Uniòn Soviètica / Boris Demchenko

Frederic Chopin

Cuatro valses para piano

Cyprien Katsaris, piano

Ludwig van Beethoven

Cuarteto para cuerdas Nº11 en fa menor, op.95

Cuarteto Alban Berg

Pietro Antonio Locatelli

Concierto para violín, cuerdas y continuo, en Re mayor, op.3, Nº1

Susanne Lautenbacher, violín

Orquesta de Cámara de Mainz / Günther Kehr

Leos Janacek

Taras Bulba, rapsodia para orquesta

Orquesta Filarmónica de Viena / Charles Mackerras

Joaquín Turina

Libro I y II de las Danzas gitanas, op.55 y op.84

Mirian Conti, piano

Ignaz Pleyel

Concierto para flauta y orquesta en Do mayor

Emmanuel Pahud, flauta

Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini

George Gershwin

Dos canciones: Love is here to stay y Embraceable you. Arreglo para dos pianos

Katia y Marielle Labeque, pianos

Benjamin Britten

Suite de la música incidental para la obra de teatro Johnson over Jordan

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Richard Hickox

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Sol mayor, K.564

Trío Beaux Arts

Carl Ditters von Dittersdorf

Sinfonía Nº6 en Do mayor, “Las cuatro edades del hombre”, inspirada en la Metamorfosis de Ovidio

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Charles Tomlinson Griffes

Sonata para piano

Garah Landes, piano

11.00

La gran aldea (Polonia)

Wojciech Dankowski

Sinfonía en Mi mayor

Orquesta de la Ópera de Varsovia / Mieczyslaw Nowakowski

Józef Elsner

Selección de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, op.65

Bożena Harasimowicz, soprano

Krzystof Szmyt, tenor

Czesław Gałka, bajo

Bogdan Śliwa, barítono

Piotr Nowacki, bajo

Coro y Orquesta Sinfónica de Varsovia / Jacek Kaspszyk

12.00

Clásicos a la carta

Antonio Vivaldi

Concierto para dos mandolinas y orquesta en Sol mayor, R.532

Dorina Frati y Ugo Orlandi, mandolinas

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº9 en La mayor, op.47, “Kreutzer”

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

Ambroise Thomas

“A vos jeux, mes amis … Partagez-vous mes fleurs! … Pale et blonde dort sous l’eau”, de la ópera Hamlet

Sumi Jo, soprano

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Giuliano Carella

13.00

Complemento musical



Carlo Graziani

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Do mayor

Edgar Moreau, chelo

Il Pomo D’Oro / Riccardo Minasi

Antonín Dvorák

Canciones bíblicas, op.99

Brian Rayner Cook, barítono

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Carl Maria von Weber

Sonata para flauta y piano en Fa mayor, op.10, Nº1

Stephen Preston, flauta

Richard Burnet, fortepiano

14.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Complemento musical



Eyvind Alnaes

Concierto para piano y orquesta en Re mayor, op.27

Piers Lane, piano

Orquesta Filarmónica de Bergen / Andrew Litton

Georg Philipp Telemann

Sonata para flauta y bajo continuo en do menor, TWV 42:c6

Bassorilievi

Béla Bartók

Selección de piezas corales

Schola Hungarita / László Dobszay

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Desde Aquí (Guillermo Zalman & Lucio Bruno Videla)

21.00

Complemento musical



Conrad Friedrich Hurlebusch

Concierto para dos oboes, violín y continuo en la menor

Paul van de Linden y Kristine Linde, oboes

Manfredo Kraemer, violín

Ensamble Musica ad Rhenum

Washington Castro

Diálogo para clarinete y piano

Mariano Rey, clarinete

Silvia Lester, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº40 en sol menor, K.550

Orquesta Sinfónica de la Radio de Polonia / Jan Krenz

Claude Debussy

Sonata para violín y piano en sol menor, L.140

Trond Saeverud, violín

Einar Röttingen, piano

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

