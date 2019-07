Programación Jueves 25 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

Duke Pearson

Minor mishap

The song is you

Trio of Doom

Dark prince

Continuum

Wanda Sá

Discussao

So me fez bem

Consolacao

———-

Joseph Haydn

Cuarteto para cuerdas Nº13 en Sol mayor, op.9, Nº3

Cuarteto Tatrai

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Johann Strauss hijo

Obertura de la opereta Una noche en Venecia

Orquesta Johann Strauss de Viena / Joseph Francek

Frédéric Nicolas Duvernoy (compositor y cornista francés, 1765-1838)

Trío para corno, violín y piano Nº1

Jenoe Keveházy, corno

Ildiko Hegyi, violin

Jenö Jandó, piano

Franz Liszt

Rapsodia española

Murray Perahia, piano

Joseph Haydn

Sinfonía en Do mayor, Hoboken 1, Nº63

Orquesta de Cámara Orpheus

08.00



Zoltan Kodaly

Sonata para chelo y piano, op.4

István Várdai, chelo

Klára Würtz, piano

Hugo Alfven

Rapsodia sueca Nº1, op.19, “Vigilia estival”

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Henri Vieuxtemps

Concierto para violín y orquesta Nº5 en la menor, op.37

Isabelle van Keulen, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

09.00



Luca Marenzio (compositor italiano, 1553-1599)

Cruda amarili, madrigal a 5 voces

Ensamble Clement Janequin

Johann Nepomuk Hummel

12 estudios para piano, op.125

Danielle Laval, piano

Johann Christian Bach

Sinfonía concertante en La mayor, para violín, chelo y orquesta

Eleonora Turovsky, violín

Yuli Turovsky, chelo

I Musici de Montreal / Yuli Turovsky

Jacques Offenbach

Obertura y gran orquesta, de la ópera “Barbazul”

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

10.00



Antonin Dvorak

La rueca de oro, poema sinfónico op.109

Orquesta Filarmónica de Berlín / Simon Rattle

Albert Ketelbey

Dos piezas para piano: Luz del atardecer y Vals capricho

Rosemary Tuck, piano

Georg Friedrich Handel

Concerto Grosso en Fa mayor, op.3, Nº2

Orquesta Filarmónica del Norte Alemán / Hans Zanotelli

11.00

La gran aldea (Inglaterra)

Frank Bridge

Trío Nº2

Trío Borodin

Arnold Bax

El bosque feliz

Orquesta del Ulster / Bryden Thomson

William Byrd

Christ rising again

Grupo Vocal Red Byrd

Rose Consort of Viols

12.00

Clásicos a la carta

13.00

La música del fauno

Béla Bartók

Concierto para piano y orquesta Nº1

Maurizio Pollini, piano

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

Emanuel Bach

Sonata para viola da gamba y clave en Re mayor, Wq 137, Nº1

Katherine McGillivray, viola da gamba

Robert Woolley, clave

Alberto Williams

Poema de las Campanas, op.60

Valentín Surif, piano

14.00

Antonín Dvořák

Sinfonía Nº7 en re menor, op.70

Orquesta Filarmónica de Berlín/ Rafael Kubelik

Leonardo Leo (1694 – 1744)

“Prendi quel ferro, o barbaro!”, de la ópera Andromaca

Joyce DiDonato, mezzosoprano

Il Pomo d’Oro / Maxim Emelyanychev

William Walton

Corona imperial, marcha ceremonial para orquesta

Orquesta Filarmónica Real / André Previn

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Charles Valentin Alkan

Gran sonata para piano “Las cuatro edades”, op.33 (1848)

Marc-André Hamelin, piano

Charles Valentin Alkan

Zorzico, Barcarola y Scherzo diabólico, para piano

Bernard Ringeisen, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Leos Janacek

Cuarteto Nº1 “La sonata Kreutzer”

Cuarteto Nueva Helsinki

Felix Mendelssohn

“Marcha Nupcial” de Sueño de una noche de verano

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Richard Wagner

“Trascripción” sobre la opera Los Maestros cantores de Nuremberg

Abdiel Vazquez, piano y transcripciones

Giancarlo Menotti

Apocalipsis, poema sinfónico

Orquesta del Festival de Spoleto / Richard Hickox

19.00

Richard Harvey

“Cantilena” del Concierto a la antigua para guitarra y pequeña orquesta

John Williams, guitarra

Orquesta Filarmonica de Londres / Paul Daniel

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y clave obligado en La mayor, BWV 1032

Marc Beaucoudray, flauta

William Christie, clave

Wolfgang Amadeus Mozart

“Dos momentos” de la opera Cosi fan tutte

Kiri te Kanawa, soprano

Thomas Hampson, barítono

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

Emile Bret (compositor Suizo 1824-1891)

Dos piezas para piano: Supremo adiós y Bolero

Norberto Broggini, piano

Luis Szaran

Variaciones en punta, para quinteto de vientos

Conjunto de vientos del Festival de Bayreuth

20.00

Ciclos (Madrigal italiano)

Francesco Landini

Águila altiva, Del bello castillo y Si dulce no soy, madrigales a dos y tres voces

Alla Francesca

Philippe Verdelot (c.1470-c.1552)

Mis últimos suspiros, madrigal a seis voces

The King SIngers / Robert King

Philippe Verdelot

Señora, por vos ardo, madrigal (arreglo para voz y laúd)

Alain Aubin, contratenor

Jean-Michel Robert, laud

Costanzo Festa

Madonna, oymè, madrigal

Ensamble Huelgas / Paul van Nevel

Jacques Arcadelt (1507-1568)

El blanco y suave cisne, madrigal a cuatro voces

Coro de Cámara de Holanda / Paul van Nevel.

———–

Johannes Brahms

Quinteto para cuerdas N°2 en Sol mayor, op.111

Cuarteto Amadeus

Cecil Aronowitz, viola

21.00

Música Nocturna

Johannes Brahms

Sexteto para cuerdas Nº2 en Sol mayor, op.36

Cuarteto Amadeus

Cecil Aronowitz, viola

William Pleeth, chelo

Joonas Kokkonen

El hades de los pájaros, ciclo de canciones sobre un poema de Martti Haavio

Monica Groop, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de Lahti / Ulf Söderblom

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y continuo en do menor, op.1, Nº10, “Dido abandonada”

Trío Locatelli

Edward Elgar

Chantant

Peter Pettinger, piano

Kurt Atterberg

Sinfonía N°4 en sol menor, op.14, “Sinfonia piccola”

Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt / Ari Rasilainen

Johann Schobert (c.1735-1767)

Cuarteto para piano, dos violines y cello en fa menor, op.7, Nº2

Luciano Sgrizzi, piano

Chiara Banchini y Véronique Méjean, violines

Philipp Bosbach, cello

23:00

Industria Nacional

Robert Schumann

Papillons, op.2

Daniel Levy, piano

Diana Rud (1940)

Clair… lointain regard

Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe / Mauricio Weintraub

Wilhelm Friedemann Bach

Sonata para viola y clave obbligato en do menor (atribuida a Johann Gottlieb Grau)

Tomás Tichauer, viola

Mónica Cosachov, clave

Cecilia Fiorentino (1962)

Caprichos telúricos

David Lheritier, clarinete

María Marta Ferreyra, fagot