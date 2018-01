Programación Jueves 25 de Enero

00.00

Trasnoche Jazz

Jimmy Smith

Nasdac blues

Transition

Oscar Peterson

All of me

I concentrate on you

Carmen McRae

Them there eyes

Yesterdays

What a little moonlight can do

————-

Emmanuel Chabrier

Suite pastoral para orquesta

Orquesta de Ulster / Yan Pascal Tortelier

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Carl Maria Von Weber

Obertura de la ópera Euryanthe, op.81

Orquesta Filarmónica de la BBC / Günther Herbig

Franz Danzi

Concierto para chelo y orquesta en La mayor

Wolfgang Boettcher, chelo

Sinfonietta RIAS de Berlín / Jorge Velazco

Claude Debussy

Dos arabesques para piano

Philippe Entremont, piano

Benjamín Britten y Lennox Berkeley

Montjuic, suite de danzas catalanas, op.9

Orquesta de Cámara Inglesa / Steuart Bedford

08.00



Bernhard Crusell

Divertimento para oboe y cuerdas en Do mayor, op.9

Max Artved, oboe

Tue Lautrup, violín

Dimitri Golovanov, viola

Lars Hohn Johansen, chelo

Gioacchino Rossini

Obertura y “Una volta c’era un re”, del Acto I de “La Cenerentola”

Jennifer Larmore, mezzosoprano

Orquesta del Royal Opera House / Carlo Rizzi

Piotr Ilich Chaikovsky

Suite orquestal Nº4 en Sol mayor, op.61, “Mozartiana”

Orquesta Sinfónica Académica de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlanov

09.00



Franz Liszt

Vals melancólico y vals de bravura, Searle 214

Leslie Howard, piano

Bedrich Smetana

Tábor, quinto poema sinfónico del ciclo Mi patria

Orquesta Sinfónica de Milwaukee / Zdenek Macal

Antonio Caldara

Stabat Mater

Coro de Cámara Monteverdi

Concerto Armónico / Eva Kollar

Elgar Howarth

Suite de danzas inglesas

Ensamble de Metales de la Orquesta Filarmónica de Estocolmo

10.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº36 en Fa mayor, K.547

Igor Oistrakh, violín

Natalia Zertsalova, piano

Heitor Villa Lobos

Concierto para guitarra y orquesta

John Williams, guitarra

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Daniel Barenboim

Joseph Haydn

Cuarteto Nº22 en Sol mayor, op.17, Nº5, Hoboken III , Nº29

Cuarteto Tatrai

11.00

La gran aldea (Suecia)

Melcher Melchers

Sonata para chelo y piano, op.20

Mats Lidstrom, chelo

Bengt Forsberg, piano

Kurt Atterberg

Sinfonía N°4 en sol menor, op.14, “Sinfonia piccola”

Orquesta Sinfónica de Norrköping / Sten Frykberg

Gösta Nystroem

Alma y paisaje

Kerstin Meyer, mezzosoprano

Jan Eyron, piano

12.00

Clásicos a la carta

Joaquín Rodrigo

Concierto serenata para arpa y orquesta

Nancy Allen, arpa

Orquesta Filarmónica Real / Enrique Bátiz

Sergei Rachmaninov

Suite para dos pianos Nº2, op.17

Martha Argerich, piano

Nelson Freire, piano

Francisco Tárrega

Capricho árabe

Milos Karadaglic, guitarra

Giuseppe Verdi

“Libiamo ne’ lieti calici” de la ópera La Traviata

Ana Netrebko, soprano

Rolando Villazón, tenor

Coro de la Ópera del Estado de Viena

Orquesta Filarmónica de Viena / Carlo Rizzi

13.00

La música de fauno

Tiempos viejos

Camille Saint-Saëns

Fantasía para arpa, op.95

Lily Laskine, arpa

——————–

Ernst Krenek

Concertino para flauta, violín, piano y orquesta de cuerdas, op.27

Karl-Heinz Schütz, flauta

Christoph Konez, violín

Maria Prinz, piano

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Luigi Boccherini

Sinfonía en La mayor, op.37, Nº4

Orquesta Cantilena / Adrian Shepherd

14.00

El compositor de la semana

Francis Poulenc

Cuadros tercero y final del tercer acto de la ópera Diálogos de Carmelitas

Rachel Yakar, soprano (Madame Lidoine)

Marie Boyer, mezzosoprano (Madre Jeanne)

Brigitte Fournier, soprano (Hermana Constance)

Hélène Perraguin, mezzosoprano (Hermana Mathilde)

Catherine Dubosc, soprano (Blanche)

Martine Dupuy, mezzosoprano (Madre Marie)

Coro y Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

Elegía para dos pianos

Alexandre Tharaud y François Chaplin, dúo de pianos

———————-

Vincenzo Bellini

“O rendetemi la speme… Qui la voce sua soave”, de la ópera I Puritani

Olga Peretyatko, soprano

Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania / Enrique Mazzola

Percy Grainger

Canción de la colina Nº1

Orquesta Sinfónica de Melbourne / Geoffrey Simon

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)



Henry Litolff (1818-1891)

Concierto sinfónico para piano y orquesta Nº2 en si menor, op.32

Peter Donohoe, piano

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Andrew Litton

Heinrich von Herzogenberg (1843-1900)

Sonata para chelo y piano, op.94

Claudius Herrmann, chelo

Saika Sasaki, piano

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La odisea del regreso

Repetición del segundo concierto de la temporada 2017 de ciclo Beethoven & Cía, realizado el año pasado en nuestro auditorio. En aquella oportunidad, el Cuarteto Gianneo interpretó el Cuarteto criollo Nº1 en Mi mayor, “Breve” de Gilardo Gilardi y el Cuarteto Nº6 en Si bemol mayor, op.18, Nº6 de Ludwig van Beethoven.

19.10

Leonard Bernstein

« Duo del balcon » del musical West side Story

Angela Gheorghiu, soprano

Roberto Alagna, tenor

Orquesta del Covent Garden de Londres / Richard Amstrong

Jean Sibelius

En saga, op.9

Orquesta Sinfónica de la Radio de Helsinki

Mario Castelnuovo Tedesco

Concierto para guitarra y orquesta, en Re mayor, op.99

Narciso Yepes, guitarra

Orquesta Sinfónica de Londres / García Navarro

Frédéric Chopin

Gran vals brillante en Mi bemol mayor, op.18

Artur Rubinstein, piano

20.00

Ciclos (Mozart y su mundo)

George Frideric Handel

Selección del oratorio El Mesías (versión de Wolfgang Amadeus Mozart)

Lynne Dawson, soprano

Bernarda Fink, mezzosoprano

Hans Peter Graf, tenor

Chris de Moor y Stephen Varcoe, bajos

Coro de Cámara de Namur

La Grande Écurie et la Chambre du Roy / Jean-Claude Malgoire.

21.00

Música Nocturna

Olivier Messiaen

Preludios para piano

Pierre-Laurent Aimard, piano

Leopold Mozart

Casación en Sol mayor para juguetes, dos oboes, dos cornos, cuerdas y continuo (“Sinfonía de los juguetes”)

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / Frygies Sándor

James Moody

Suite en estilo francés, para armónica y arpa (1979)

Tommy Reilly, armónica

Skaila Kanga, arpa

Nicolai Rimsky-Korsakov

Leyenda, op.29, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica Académica de la URSS / Yevgeni Svetlanov

Matthew Locke

Suite Nº1 en re menor

Hespèrion XX / Jordi Savall

Karol Szymanowsky

Aria de Roxana de la ópera Rey Roger

Elzbieta Szmitka, soprano

Thomas Hampson, barítono

Philipp Landridge, tenor

Coro de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle

Jan Ladislav Dussek

Sonata para arpa en Si bemol mayor

Elena Zaniboni, arpa

23:00

Industria Nacional

Johannes Brahms

Trío N°1 en Si mayor, op.8

Xavier Inchausti, violín

José Araujo, chelo

Marcelo Balat

Grabado en vivo en el Teatro Gran Rex el 10 de mayo del año 2017

Ariel Hagman (1972)

Leviatán

Orquesta Música Nueva / Ricardo Hagman