Programación Jueves 25 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Joe Gordon

A song for Richard

Mariana

Ralph Towner

Father time

Duende

Dakota Staton

Broadway

Trust in me

The late, late show

————-

Gabriel Fauré

Trío en re menor, op.120

Trío Beaux Arts

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Anton Arensky

Obertura de la ópera Sueño del Volga, op.16

Orquesta Sinfónica de Moscu / Dimitry Yablonsky

Leopold Mozart

Concierto para trompeta y orquesta en Re mayor

Wynton Marsalis, trompeta

National Philharmonic Orchestra / Raymond Leppard

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1

Paul Tortelier, chelo

Eric Heidsieck, piano

Antonin Dvorak

Tres danzas eslavas, op.46, Nº4 en Fa mayor, Nº5 en La mayor y Nº6 en Re mayor

Orquesta Royal Philharmonic / Antal Dorati

Johann Svendsen

Romance para violín y orquesta en Sol mayor, op.26

Kenneth Sillito, violín

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

08.00

Frederic Chopin

Tres nocturnos para piano, op.15: Nº1 en Fa mayor, Nº2 en Fa sostenido mayor y Nº3 en sol menor

María Joao Pires, piano

Robert Fuchs

Serenata para cuerdas Nº3 en mi menor, op.21

Camerata Bern / Thomas Füri

Mijail Glinka

Cuarteto para cuerdas en Fa mayor

Cuarteto de la Orquesta Filarmónica de Leningrado

09.00

Eduard Tubin

Sonatina para piano en re menor

Vardo Rumessen, piano

Gaetano Donizetti

“Orrida e`questa notte…”, escena primera del Acto II de Lucia de Lammermoor

Jerry Hadley, tenor

Thomas Hampson, barítono

Orquesta de la Opera Nacional de Gales / Carlo Rizzi

Edward Elgar

En el sur, obertura, op.50

Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult

10.00

Johann Sebastian Bach

Concierto para violín y orquesta en la menor, BWV 1041. (Transcripción para guitarra y cuarteto de cuerdas de la intérprete)

Xuefei Yang, guitarra

Cuarteto de Cuerdas Elías

Leos Janácek

En la niebla

Rudolf Firkusny, piano

Joaquín Turina

Sinfonía sevillana, op.23

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

11.00

La gran aldea (Polonia)

Stanisław Moniuszko

Cuarteto para cuerdas Nº1 en re menor

Cuarteto Camerata

Mieczysław Karłowicz

Concierto para violín y orquesta en La mayor, op.8

Nigel Kennedy, violín

Karol Szymanowski

Dos mazurkas para piano, op.62

Martin Roscoe, piano

12.00

Clásicos a la carta

Ludwig van Beethoven

Selección de la Misa Solemne en Re mayor, op.123

Lucía Popp, soprano

Yvonne Minton, mezzosoprano

Mallory Walker, tenor

Gwynne Howell, bajo

Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti

Antonín Dvořák

Último movimiento de la Sinfonía Nº9 en mi menor, op.95, “Del Nuevo Mundo”

Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik

Mauro Giuliani

Variaciones para guitarra sobre un tema de Handel, op.107

John Williams, guitarra

13.00

La música del fauno

Ignaz Pleyel

Concierto para flauta y orquesta en Do mayor

Emmanuel Pahud, flauta

Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini

Béla Bartók

Sonata para piano

Martha Argerich, piano

François Couperin

Motete a Santa Susana

Sandrine Piau y Caroline Pelon, sopranos

Jean-Paul Fouchécourt, contratenor

Jérôme Correas, bajo

Les Talens Lyriques / Christophe Rousset

14.00

Silvestre Revueltas

La noche de los mayas

Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela / Gustavo Dudamel

Edvard Grieg

Sonata para violín y piano en do menor, op.45

Augustin Dumay, violín

Maria João Pires, piano

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Donald Tovey (1875-1940)

Cuarteto en Sol mayor, op.23

Cuarteto Tippett

Flor Alpaerts (1876-1954)

Till Eulenspiegel, poema sinfónico

Orquesta de la Radio de Vaams / Jan Lathan Koenig

———-

Mateo Albéniz

Sonata en Re mayor para piano

Alicia De Larrocha, piano

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Celso Garrido-Lecca

Concierto para guitarra y orquesta

Luis Orlandini, guitarra

Orquesta Sinfonica Nacional de Peru / Abraham Padilla

Giuseppe Verdi

“Irne lungi” de la opera Alzira

Placido Domingo, tenor

Orquesta Philarmonia / Eugene Kohn

Wilhelm Stenhammar

“Preludio” de la cantata La cancion

Orquesta Sinfonica de Gotemburgo / Neeme Jarvi

Johann Sebastian Bach

Concierto para violin y orquesta Nº1 en la menor, BWV 1041

Joshua Bell, violinista y director

Academia Saint Martin in the Fields

19.00

Franz von Suppe

Muchacho rapido

Orquesta Filarmonica del estado de Eslovenia / Alfred Walter

Frédéric Chopin

Berceuse para piano en Re bemol mayor, op.57

Maurizio Pollini, piano

Felix Mendelssohn

Pieza de concierto para dos clarinetes y orquesta, op.114

Daniel y Alexander Gurfinkel, clarinetes

Orquesta Filarmonica de Israel / Zubin Metha

Heitor Villa-Lobos

Cuarteto Nº17

Cuarteto de Brasilia

Antonin Dvorak

Danza eslava Nº2 en mi menor, op.46

Orquesta de la Gewandaus de Leipzig / Kurt Masur

Louis Gabriel Guillemain (1705-1770)

Sonata en sol menor

Johannes Pramsohler, violin

Philippe Grisvard, clavecin

20.00

Ciclos (Sinfonías de Shostakovich)

Dmitri Shostakovich

Sinfonía N°6 en si menor, op.54

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

———

Friedrich Kuhlau

Quinteto para flauta y cuerdas en Mi mayor, op.51, Nº2

Jean-Pierre Rampal, flauta

Cuarteto Juilliard

21.00

Música Nocturna

Gioachino Rossini

Stabat Mater

Carol Vaness, soprano

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Francisco Araiza, tenor

Ferruccio Furlanetto, bajo

Coro y Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Semyon Bychkov

Xavier Montsalvatge

Sonatina para Yvette

Alicia de Larrocha, piano

Edvard Grieg

Suite Nº1 de ‘Peer Gynt’, op.46

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt

Joseph Haydn

Trío en Do mayor, Hob. XV:27

Trío Oslo

23:00

Industria Nacional

Santiago Santero (1962)

Periplos

Conjunto Compañía Oblicua / Marcelo Delgado

George Frideric Handel

Sonata para violín y bajo continuo en Re mayor, op.1, Nº13

Manfredo Kraemer, violín

Federico Ciancio, clave

Grabado en vivo en el Auditorio de Radio Nacional el 30 de septiembre del año 2011

Felipe Boero

Invierno, El mate amargo, ¡Ay, mi amor! y El día inútil, canciones

Víctor Torres, barítono

Carlos Kofman, piano

Marcos Cabezas

Agitación

Leo Masliah

Luna que se va

Astor Piazzolla

Escualo

Marina Calzado Linage, marimba

Pablo Mainetti, bandoneón

Germán Martínez, guitarra

Miguel Bertero y Leonardo Ferreyra, violín

Washington Willimann, viola

Daniel Falasca y Marisa Hurtado, contrabajo

Hernán Possetti, piano