Programación Jueves 24 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Teddy Edwards

Oleo

Good gravy

Mick Goodrick, David Liebman y Wolfgang Muthspiel

Hope

Rose Room

Hang around

Edge of love

——–

Carl Nielsen

Concierto para clarinete y orquesta, op.57

Janet Hilton, clarinete

Orquesta Nacional de Escocia / Matthias Bamert

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Franz Von Suppé

Obertura de la operetta Bocaccio

Orquesta Sinfónica de Detroit / Paul Paray

Louis Spohr

Romance para clarinete y piano en Si bemol mayor

Elisabeth Ganter, clarinete

Peter Schamlfuss, piano

Ernest Chausson

Noche de fiesta, poema sinfónico op.32

Orquesta Sinfónica de la Radiotelevisión de Bélgica / José Serebrier

Franz Liszt

Fantasía sobre dos motivos de “Las bodas de Fígaro”, de Mozart

Emil Gilels, piano

Franz Schubert

Rosamunda, obertura Deutsch 797

Orquesta Filarmónica de Budapest / Janos Kovacs

08.00



Carl Philipp Emanuel Bach

Cuarteto para flauta, viola, chelo y continuo en la menor

Ensamble Ars Rediviva

Richard Wagner

Inmolación de Brunilda, escena final de la ópera “El ocaso de los dioses”

Monserrat Caballé, soprano

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta

Jules Massenet

Fantasía para chelo y orquesta

Sophie Rolland, chelo

Orquesta Filarmónica de la BBC / Gilbert Varga

09.00



Joseph Joachim

Variaciones para violín y piano en mi menor

Hagai Shaham, violín

Arnon Erez, piano

Franz Antón Hoffmeister

Concierto para trompeta y orquesta en Re mayor (arreglo para trompeta sobre el original para viola)

Sergei Nakariakov, trompeta

Orquesta de Cámara de Würtemberg / Jörg Faerber

Arthur Honegger

Suite de la música para la película “Los Miserables”, de 1934

Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovaquia / Adriano

10.00



Sergei Rachmaninov

Seis momentos musicales, op.16

Nikolai Lugansky, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº45 en Re mayor, K.95

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Camille Saint-Saëns

Sonata para oboe y piano en Re mayor, op.166

Hansjörg Schellenberger, oboe

Rolk Koenen, piano

11.00

La gran aldea (Finlandia)

Jouni Kaipainen

Concierto para oboe y orquesta, op.46

Helén Jahren, oboe

Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Sakari Oramo

Jean Sibelius

Suite de Pélleas y Mélisande, op.46

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert Von Karajan

12.00

Clásicos a la carta

Franz Schubert

Cuarteto Nº14 en re menor, D.810, “La muerte y la doncella”

Cuarteto Amadeus

Amilcare Ponchielli

“Danza de las horas”, de la ópera La Gioconda

Orquesta Sinfónica de Ámsterdam / Peter Stern

Francis Poulenc

Les chemins del amour

Judith Mok, soprano

Fernando Pérez, piano

13.00

La música del fauno

Antonio Salieri

Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor

Heinz Holliger, oboe

Thomas Füri, violín

Thomas Demenga, chelo

Camerata Bern / Thomas Füri

Joaquín Turina

Danzas gitanas, op.84

Jordi Masó, piano

Dietrich Buxtehude

Sonata para violín y bajo continuo en Re mayor, op.2, Nº2, BuxWV 260

Cuarteto Purcell

14.00

Antonín Dvořák

Serenata para cuerdas en Mi mayor, op.22

Northern Sinfonia / Myung-Whun Chung

Erwin Schulhoff

Sonata para violín y piano N°2

Boris Brovtsyn, violín

Eldar Nebolsin, piano

Nicola Porpora

“Il pastor se torna aprile”, de la ópera Semiramide riconosciuta

Franco Fagioli, contratenor

Academia Montis Regalis / Alessandro de Marchi

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Carl Loewe

Amor de mujer, op.60, ciclo de canciones sobre poemas de Adalbert von Chamisso (1836)

Brigitte Fassbaender, mezzosoprano

Cord Garben, piano

Leevi Madetoja (1887-1947)

Sinfonía Nº1 en Fa mayor, op.29 (1916)

Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri safari

——-

Mario Castelnuovo Tedesco

Selección de preludios y fugas de Las guitarras bien temperadas

Dúo Batendo

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Antonio Vivaldi

Concierto para flauta y cuerdas Nº2 en sol menor RV 439 “La noche”

Severino Gazzelloni, flauta

I Musici



Ernest Chausson

Viviane, poema sinfónico, op.5

Orquesta Sinfonica Basler / Armin Jordan

Heitor Villa-Lobos

La descendencia de un bebe

Nelson Freire, piano

Vincenzo Bellini

“Escena final” de la ópera El pirata

Montserrat Caballe, soprano

Orquesta Sinfónica de Londres / Carlos Felix Cillario

19.00

Richard Strauss

Romance para chelo y orquesta en Fa mayor

Arto Noras, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio Noruega / Ari Rasilainen

Franz Schubert

1er mov de la Sinfonía Nº9 en Do mayor, D.944 “Grande”

Staatskapelle Dresden / Jeffrey Tate

Marcelo Delgado

Momentos en el cielo

Sergio Catalán, flauta

Mario Malamud, viola

Gabriela Gonzalez Czerednikow, arpa



Charles Ives y William Schumann

Variaciones sobre “América”

Orquesta Filarmónica de New York / Kurt Masur

20.00

Ciclos (Conciertos para violín y orquesta de Bruch)

Max Bruch

Fantasía escocesa para violín y orquesta, op.46

Maxim Fedotov, violín

Orquesta Filarmónica de Rusia / Dmitri Yablonsky

——-

Leoš Janáček

Cuarteto Nº1, “Sonata Kreutzer”

Cuarteto Emerson

21.00

Música Nocturna

Johann Sebastian Bach

Toccata y fuga para órgano en re menor, BWV 565

Daniel Chorzempa, órgano

Johann Sebastian Bach

Passacaglia y fuga para órgano en do menor, BWV 582

Tom Koopman, órgano

Johann Sebastian Bach

Preludio y fuga para órgano en Re mayor, BWV 532

Daniel Chorzempa, órgano

Johann Sebastian Bach

Fantasía y fuga en sol menor para órgano en do menor, BWV 542

Köre Nordstoga, órgano

Arias de Maître Pathelin de Bazin, El cid de Masenet, Los Abencerrajes de Cherubini y Mireille de Gounod

Roberto Alagna, tenor

Orquesta del Royal Opera House Covent Garden / Bertrand de Billy

Dionisio Aguado

Rondó Brillante, op.2, Nº1

Shin-ichi Fukuda, guitarra

Pierre-Octave Ferroud (1900-1936)

Sinfonía en La

Orquesta Nacional de Lyon / Emmanuel Krivine

Arcangelo Corelli

Sonata trío en Re mayor, op.1, Nº12

The English Concert /Trevor Pinnock

23.00

Industria Nacional

Heitor Villa-Lobos

A prole do bebe

Iván Citera, piano

Rodolfo Arizaga (1926-1985)

Martirio de Santa Olalia

Noemí Souza, contralto

Mónica Cosachov, viola

Jorge Caryevschi, flauta

Antonio Cosentino, chelo

Silvia Natiello, celesta

Martín Tow, clarinete

Tomás Tichauer, violín y viola

Teodoro Fuchs, director

Registro realizado en el Instituto Bernasconi de Buenos Aires en septiembre de 1969

Fangiz Ali-Zadé

Fantasía

Esteban Colucci, guitarra

Gilardo Gilardi

El gaucho con botas nuevas (transcripción para quinteto de vientos)

Quinteto de Vientos del Mozarteum Argentino

Registro documental en vivo