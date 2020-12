Programación Jueves 24 de Diciembre

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Arthur Blythe

Faceless woman

Tom Coster

Bubba

Lisa Craze

Someone else to know

Bad feeling

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

3.30

Franz Liszt

Danza macabra para piano y orquesta

Krystian Zimerman, piano

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Michel Corrette

Concierto cómico Nº25 “Los salvajes y la Furstemberg” (sobre Las indias galantes de Rameau)

Florilegium ensamble

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor, op.58

Stephen Kovacevich, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC / Colin Davis

Antonin Dvorák

Sexteto de cuerdas en La mayor, op.48

Academy Chamber Ensamble

Claude Debussy

Pour le piano, L.95

Philippe Entremont, piano

Jeremiah Clarke

Blest be those sweet regions

René Jacobs, contratenor‎

Concerto Vocale / René Jacobs

Johann Stamitz

Concierto para flauta, cuerdas y bajo continuo en Sol mayor

Barthold Kuijken, flauta

Tafelmusik / Jeanne Lamon

Johannes Brahms

Danza húngara Nº6 en Re mayor

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Bernhard Joachim Hagen

Minuet con variaciones de Locatelli

Karl Ernst Schöder, laúd

Robert Schumann

Escenas infantiles, op.15

Claudio Arrau, piano

Edvard Grieg

Melodía elegíaca, op.34, Nº1: “El corazón herido”

Orquesta de Cámara Orpheus

Manuel Infante

Danzas andaluzas para dos pianos

Karin Lechner y Sergio Tiempo, piano a cuatro manos

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con clarinete en La mayor, K.581

Reiner Huele, clarinete

Cuarteto de Mannheim

Franz Schubert

Impromptu para piano en La bemol mayor, D.899, Nº4

Alfred Brendel, piano

07.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Obertura de El empresario, K.486

Ensamble “Tafelmusik” / Bruno Weil

Francesco Lecce

Concierto para mandolina, cuerdas y clave en Sol mayor

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Ignacy Paderewski

Sonata para piano en mi bemol menor, op.21

Andrzej Stefanski, piano

Jean-Féry Rebel

Sonata para violín y continuo Nº8 en re menor

Andrew Manze, violín

Jaap der Linden, viola da gamba

Richard Eggar, clave

Joseph Stalder

Concierto para flauta y orquesta en Si bemol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Zurich / Edmond de Stoutz

Ludwig Van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº1 en Re mayor, op.12, Nº1

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

George y Ira Gershwin

“Embraceable you”, “Nice work if you can get it“, “I got rhythm” y “Summertime”

Barbara Hendricks, soprano

Katia y Marielle Labeque, pianos

Carl Maria Von Weber

Concierto para piano y orquesta Nº1 en Do mayor, op.11

Peter Rösel, piano

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonía Nº2 en Mi bemol mayor

The English Concert / Andrew Manze

Jean Françaix

Quinteto para vientos Nº1

Quinteto de vientos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca

Alexander Borodin

Pequeña suite

Marco Rapetti, piano

Benjamin Britten

Cuarteto para cuerdas Nº2 en Do mayor, op.36

Cuarteto Maggini



Ottorino Respighi

Belfagor, obertura de concierto

Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes

11.00

De Oro y Plata (Ramiro Albino)

12.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

13.00

Artista de Moda (Boris)

14.00

Complemento musical

Sébastien de Brossard

Stabat Mater

Les Pages de la Chapelle de Versailles y Les Chantres de la Chapelle de Versailles

Le Mercure Galant / Olivier Schneebeli

Ludwig van Beethoven

Serenata para flauta, violín y viola en Re mayor, op.25

Peter-Lukas Graf, flauta

Franco Gulli, violín

Bruno Giuranna, viola

Luis Gianneo

El tarco en flor

Orquesta Sinfónica de la Universidad de San Juan / Jorge Fontenla

15.00

Final de Juego (Adán Rowies)



16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las Dos Carátulas (Nora Massi)

21.30

Detrás de la Música (Pablo Mendelevich)



22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)