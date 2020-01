Programación Jueves 23 de Enero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Ottorino Respighi

Intermezzo y Segundo cuadro de la suite del ballet La astucia de Colombina

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Adriano

Francesco Durante

Concierto para cuerdas y bajo continuo en La mayor, “La Piazza”

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Johann Nepomuk Hummel

Sonata para piano Nº2 en Mi bemol mayor, op.13

Hae-won Chang, piano

08.00



William Sterndale Bennett

Sinfonía en sol menor, op.43

Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas Braithwaite

Bohuslav Martinú

Estudios y polkas para piano, volumen 1

Giorgio Koukl, piano

George Muffat

Concerto Grosso Nº11 en mi menor, “Propitia Sydera”

Ensamble Musica Aeterna de Bratislava / Peter Zajicek



09.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Sol mayor, K.313

Claude Monteux, flauta

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Nikolai Roslavets (compositor ruso, 1881-1944)

Sonata para viola y piano

Yuri Bashmet, viola

Mikhail Muntian, piano

Julius Fučik

Sueño ideal, vals, op.69

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

10.00

Ludwig Van Beethoven

Sonata para corno y piano en Fa mayor, op.17

Hermann Baumann, corno

Leonard Hokanson, piano

Carl Nielsen

Suite Aladino

Coro y Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt

Franz Schubert

Dos momentos musicales, Deutsch 780, op.94, Nros.5 y 6

Lars Vogt, piano

11.00

La gran aldea (Alemania)

Ernst von Gemmingen-Hornberg

Concierto para violín y orquesta Nº1 en La mayor

Kolja Lessing, violín

Orquesta de la Radio de Munich / Ulf Schirmer

Max Reger

Variaciones y fuga para dos pianos sobre un tema de Beethoven, op.86

Manuel Massone, piano Silvia Dabul, piano

12.00

Clásicos a la carta

Edvard Grieg

Suite Nº2 de Peer Gynt

Barbara Bonney, soprano

Marianne Eklöf, mezzosoprano

Ensamble Vocal Gösta Ohlin

Coro de Cámara Pro Musica

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

George Frideric Handel

“Pena tiranna” de la ópera Amadigi di Gaula, HWV 11

Jakub Józef Orliński, contratenor

Il Pomo d’Oro / Maxim Emelyanychev

Carl Maria von Weber

Coro de los cazadores de la ópera El cazador furtivo

Coro y Orquesta de la Ópera del Estado de Budapest / Josif Conta

13.00

La música del fauno

Zdeněk Fibich (1850-1900)

Una noche en Karlstein, obertura para la comedia homónima de Jaroslav Vrchilicky, op.26

Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / Frantisek Vajnar

Erwin Schulhoff

Sonata para piano N°1

Kathryn Stott, piano

Luigi Cherubini

Cuarteto Nº2 en Do mayor

Cuarteto David

14.00

Francis Poulenc

Suite del ballet Las ciervas

Orquesta de la Radio de Luxemburgo / Louis de Froment

Sigismund Thalberg (1812-1871)

Trío en La mayor, op.69

Trío Göbel de Berlín

Antonio Vivaldi

“La fatal sentenza”, de la ópera Tito Manlio

Topi Lehtipuu, tenor

I Barocchisti / Diego Fasolis

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Franz Limmer (1808-1857)

Quinteto para piano y cuerdas en re menor, op.13

Nepomuk Fortepiano Quintet

Johannes Verhulst (1816-1891)

Obertura en re menor, op.8

Orquesta de la Residencia de La Haya / Matthias Bamert

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Como todos los jueves del verano, revivimos los recitales de los ciclos Manos a las obras y Beethoven y Cia. Hoy compartimos el segundo concierto de la temporada 2019 de ciclo Manos a las obras, que tuvo lugar en nuestro auditorio, el 15 de junio del año pasado. En aquella oportunidad, Elías Gurevich y Haydée Schvartz interpretaron obras Clara Schumann y Fanny Mendelssohn, entre otras compositoras.

19.45

Eduardo Fabini (compositor uruguayo 1882-1950)

La patria vieja

Diana Lopez Esponda, soprano

Ramón Otero, recitante

Coro femenino del Sodre

Orquesta Sinfónica del Sodre de Montevideo / Lamberto Baldi

John Williams

Escenas de la pelicula Indiana Jones

Orquesta dirigida por el autor

20.00

Ciclos (Obras de concierto de Gershwin)

George Gershwin

Tres preludios para piano

Michael Tilson Thomas

George Gershwin

Un americano en París

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

George Gershwin

Dos valses en Do, para piano

Angela Brownridge, piano



George Gershwin

Variaciones sobre ‘I got Rhythm’

Earl Wild, piano

Orquesta Boston Pops / Arthur Fiedler

François Couperin

Quinto concierto de los Nuevos conciertos

Ensamble Couperin

21.00

Música Nocturna

Jean Sibelius

Sinfonía Kullervo, op.7, para solistas coro y orquesta

Lilli Paasikivi, mezosoprano

Raimo Laukka, barítono

Voces Masculinas del Coro de la Universidad de Helsinki

Orquesta Sinfónica de Lahti / Osmo Vänskä

Domenico Scarlatti

Sonata para teclado en re menor, K.32

Alexandre Tharaud, piano

Jean Françaix

Música para complacer

Ensamble de Vientos de Mainz / Klaus Rainer Schöll

Francisco Gerau

Canario y Villano

Hopkinson Smith, guitarra barroca

Piotr Illich Chaikovsky

Vals-Scherzo para violín y orquesta, op.34

Gil Shaham, violín

Orquesta Nacional de Rusia / MIjail Pletnev

23.00

Industria Nacional

Lita Spena (1904-1989)

“Subida al cerro”, de los Cuatro preludios impresionistas para piano

Dora Castro, piano

Lita Spena

“Niebla” y “Benteveo”, de los Cuatro preludios impresionistas para piano

Alicia Lastra, piano

Héctor Iglesias Villoud

Suite Antártida

Orquesta Nacional de Música Argentina / Diego Armando Guzmán Villalobos

Grabado en vivo en la Sala Argentina del CCK el 12 de diciembre de 2018

Elena Buiani (1956)

Alerta, peligro… planeta azul, obra electroacústica

Claudio Monteverdi

Lamento de la ninfa

Biagio Marini

Nuevo Cupido

Tarquino Merula

Loco es quien cree

Oriana Favaro y Pastawski, sopranos

Santiago Bürgi, tenor

Pablo Travaglino, contratenor

Mario Fernández Bustinza, barítono

Eugenia Montalto, flautas

Joelle Perdaens, violín

Pablo Angiletta, viola da gamba

Miguel de Olaso, archilaúd y guitarra

Jorge Lavista, clave