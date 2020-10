Programación Jueves 22 de Octubre

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Billie Holiday

Ain’t nobody’s bizness if I do

What is this thing called love

Good morning, heartache

Gary Burton y Makoto Ozone

Something borrowed, something blue

Milonga (del compositor argentino Jorge Cardoso)

Mike Stern

Ha Ha Hotel

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

3.30

Béla Bartók

Suite de danzas

Gáber Gabos, piano

Louis Spohr

Doble cuarteto de cuerdas Nº1 en re menor, op.65

Ensamble de cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Fanny Mendelssohn

Seis canciones, op.9

Isabel Lippitz, soprano

Barbara Heller, piano

Aaron Copland

Sinfonía Nº2, “Sinfonía breve”

Orquesta de Cámara Orpheus

Frédéric Chopin

Scherzo para piano Nº1 en si menor, op.20

Maurizio Pollini, piano

Henryk Wieniawski

Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Seiji Ozawa

Antonin Dvorák

Danzas eslavas para orquesta, op.46

Orquesta Filarmónica de Berlín / Lorin Maazel

Fernando Sor

La calma, capricho para guitarra, op.50

Lex Eisenhardt, guitarra

Dmitri Kabalevsky

Sonata para piano Nº3, op.46

Murray MacLachlan, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para oboe y orquesta en Mi bemol mayor

Péter Pongrácz, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Robert Schumann

Escenas del bosque para piano, op.82

Claudio Arrau, piano

07.00

Y la mañana va

Ernst John Moeran

Serenata en Sol mayor

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para dos violínes y bajo continuo en La mayor, op.8, Nº7

Rachel Isserlis, violín

Trío Locatelli

Joseph Haydn

“Ariadna en Naxos”, cantata para voz solista y piano

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Melvyn Tan, fortepiano

Berthold Goldschmidt (alemán, 1903-1996)

Concierto para clarinete y orquesta

Sabine Meyer, clarinete

Orquesta de la Ópera Cómica de Berlín / Yakov Kreizberg

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº10, op.70

Yuja Wang, piano

Jules Massenet

Música de ballet de la ópera “El Cid”

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Keith Clark

Carl Maria von Weber

Obertura de “Oberon”

The Hanover Bad / Roy Goodman

09.00

Módulo Educativo

12.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

13.00

Artista de Moda (Boris)

14.00

Módulo Educativo

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)