Programación Jueves 22 de Marzo

00.00

Trasnoche Jazz

Count Basie y su Orquesta

On the sunny side of the street

Sweet Lorraine

If I were a bell

Brian Bromberg Band

Oriental Ho-down

George Evans

You’re gonna hear from me

You leave me breathless

Believe it, beloved

———

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº4 en Re mayor, K.218

Gidon Kremer, violín

Wiener Philharmoniker / Nikolaus Harnoncourt

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Camille Saint Saëns

“Marcha militar francesa”, de la Suite Argelina, op.60

Orquesta Sinfónica de Londres / Yondani Butt

Giovanni Paisiello

Concierto para mandolina y orquesta en Do mayor

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº10 en Do mayor, K.330

Mitsuko Uchida, piano

Edvard Grieg

Peer Gynt, suite para orquesta Nº1, op.46

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt

08.00



Christoph Graupner

Sonata para clave obligado, violín y continuo en Sol mayor

Genevieve Soly, clave

Chantal Remillard, violín

Isabelle Bozzini, chelo

Bela Bartok

Fragmentos del ballet “El príncipe de madera”

Orquesta Filarmónica de Budapest / András Kórodi

Joaquín Turina

Sonata pintoresca para piano, op.24, “Sanlúcar de Barrameda”

Mirian Conti, piano

09.00



Piotr Illych Chaikovsky

Cuarteto Nº1 en Re mayor, op.11

Cuarteto Jerusalem

Heinrich Wilhelm Ernst

Fantasía brillante sobre temas de la ópera “Otello” de Rossini, op.11

Frank Huang, violín

Dina Vainstein, piano

Henry Purcell

Suite de la música incidental para la obra Abdelazar

The Parley of Instruments / Peter Holman

10.00

Francois Devienne

Concierto para flauta y orquesta Nº6 en Re mayor

Patrick Gallois, flauta y dirección

Orquesta de Cámara de Suecia

Louis Moreau Gottschalk

El banjo, Bamboula y El banano

Cecile Licad, piano

Leos Janacek

Suite de la ópera Destino

Orquesta Filarmónica de la República Checa / Frantisek Jilek

11.00

La gran aldea (Finlandia)

Jouni Kaipainen

Concierto para chelo y orquesta Nº1, op.65

Marko Ylönen, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio Finesa / Hannu Lintu

Selim Palmgren

Sonata para piano en re menor, op.11

Izumi Tateno, piano

12.00

Clásicos a la carta

Aram Jachaturián

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.46

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Gabriel Fauré

“Siciliana” de Pelléas et Mélisande

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

José Serrano

“Canción húngara” de Alma de Dios

“Canción guajira” de La alegría del batallón

“Cuantas veces solo” de Los de Aragón

José Carreras, tenor

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Antoni Ros-Marba

13.00

La música del fauno

Carlos López Buchardo

Escenas argentinas

Orquesta Sinfónica de Entre Ríos / Gabriel Castagna

Joseph Haydn

Sonata para piano en Mi bemol mayor, Hob.16, Nº52

Rafał Blechacz, piano

Bohuslav Martinů

Noneto para flauta, oboe, clarinete, fagot, corno, violín, viola, chelo y contrabajo

The Dartington Ensemble

14.00

Jean-Marie Leclair (1697-1764)

Concierto para violín y orquesta en Do mayor, op.7, Nº3

Fabio Biondi, violín

Europa Galante / Fabio Biondi

Gaetano Donizetti

“O luce di quest’anima”, de la ópera Linda de Chamounix

Nino Machaidze, soprano

Orquesta del Teatro Comunale de Bolonia / Michele Mariotti

Paul Hindemith

Metamorfosis sinfónicas sobre temas de Carl Maria von Weber

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Giuseppe Martucci (1856-1909)

Sinfonía N°1 en re menor, op.75

Orquesta Philharmonia / Francesco d’Avalos

Giuseppe Martucci

Preludio, toccata y giga, op.61

Francesco Caramielo, piano

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La odisea del regreso

Gioacchino Rossini

“Eccomi alfine in Babilonia” de la opera Semiramide

Marilyn Horne, mezzo soprano

Orquesta del Covent Garden / Henry Lewis

Julian Carrillo (Mexico 1875-1965)

Primera Suite para orquesta, op.1

Orquesta Sinfonica de San Luis Potosi / Jose Miramontes Zapata

Johann Sebastian Bach

Concierto para dos pianos y cuerdas

Justus Frantz y Chrisoph Eschenbach, pianos

Orquesta Filarmonica de Hamburgo / Chrisoph Eschenbach

Piotr Ilych Chaikovsky

“Introduccion y fuga” de la Suite Nº1 en Re mayor, op.43

Orquesta Sinfonica Nacional de Irlanda / Stefan Sanderling

19.00

Salvador Ranieri (Compositor argentino 1930-2012)

Sonatina para fagot y piano “Combinaciones”

Andrea merenzon, fagot

Dario Marmol, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Obertura de la opera Lucio Silla

Orquesta del Festival Mozart de Salzburgo / Leopold Hager

Max Reger

Trio para violin, viola y piano en si menor, op.2

Trio Parnassus

20.00

Ciclos (Mozart y su mundo)

Carl Friedrich Abel

Sinfonía en Si bemol mayor, op.7, N°6

Cantilena / Adrian Shepherd

Antonio Salieri

Prima la musica e poi le parole (Primero la música y luego la palabra). Divertimento teatral (1786)

Robert Hall, bajo-barítono

Thomas Hampson, barítono

Roberta Alexander, soprano

Julia Hamari, mezzosoprano

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Nikolaus Harnoncourt

—————–

Mario Castelnuovo Tedesco

Tonadilla, op.170, N°5

Leo Brouwer

Elogio de la danza

Matías Liva, guitarra

21.00

Música Nocturna

Jean Sibelius

Sinfonía Nº4 en la menor, op.63

Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy

Anónimo

Ganinha, mia Ganinha y Foi per mim, foi pela sorte

Antonio da Silva Leite

Onde vas linda negrinha

Sandra Medeiros y Joana Serra, sopranos

Ensamble L’Aventura de Londres / Żak Ozmo

Maurice Ravel

Juegos de agua

Jean-Yves Thibaudet, piano

Johann Christian Fischer

Concierto para trompeta y orquesta en Do mayor

Maurice André, trompeta

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Wilhelm Stenhammar

Adagio, Noche estrellada y Florez y Blanzeflor

Håkan Hagegård, barítono

Warren Jones, piano

Zoltán Kodály

Danzas de Galanta

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Carl Maria von Weber

Sonata para flauta y piano en Do mayor, op.10, Nº6

Stephen Preston, flauta

Richard Burnett, fortepiano

Henry Purcell

Chacona en sol menor

The Parley of Insttruments / Peter Hollman

23:00

Industria Nacional

Juan Alais (1838-1891)

Antiguo estilo Nº2

Abel Carlevaro, guitarra

Frédéric Chopin

Sonata para piano N°2 en si bemol menor, op.35

Sylvia Kersenbaum, piano

Carlos Franzetti (1948)

Concierto para oboe y orquesta

Blair Tindall, oboe

Allison Brewster Franzetti, piano

Modus Chamber Ensamble