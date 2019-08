Programación Jueves 22 de Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

Dennis Farnon Orchestra

Caution, men swingin

Spring will be a little late this year

Lover come back to me

John Abercrombie

Look around

Malene Mortensen

The look of love

Dream a little dream of me

——-

Henry Vieuxtemps

Concierto para violín y orquesta Nº5 en la menor, op.37

Cho-Liang Lin, violín

Orquesta de Minnesota / Neville Marriner

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Maurice Ravel

Alborada del gracioso

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Alexander Glazunov

Vals y Polonesa, de las Escenas de ballet, op.52

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Antonio Vivaldi

Concierto para viola d’amore y orquesta en Re mayor, R.392

Laszlo Barsony, viola d’amore

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Richard Strauss

Romance para clarinete y orquesta. Transcripción para clarinete y piano

Karl-Heinz Steffens, clarinete

Wolfgang Sawallisch, piano

Georg Muffat

Concerto grosso Nº2 en sol menor, del Armonico Tributo

Ensamble 415 / Chiara Banchini

08.00



Kurt Weill

Tres canciones de Broadway: ”Mi barco”, “La casa solitaria” y “Nunca fuiste tu”

Jill Gómez, soprano

John Constable, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº12 en La mayor, K.414

Zoltán Kocsis, piano

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Robert Fuchs

Serenata para cuerdas en mi menor, op.21

Camerata Bern

09.00



Anton Reicha

Cuarteto para flauta y trío de cuerdas en Do mayor, op.98, Nº2

Auréle Nicolet, flauta

Trío de cuerdas Mozart

William Walton

Cinco bagatelas para guitarra

Roberto Aussel, guitarra

Albert Roussel

Primer acto del ballet “Baco y Ariadna”, op.43

Orquesta Nacional de Francia / Georges Pretre

10.00

Johann Nepomuk Hummel

Concierto para piano y orquesta en si menor, op.89

Stephen Hough, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Bryden Thomson

Benedetto Marcello

Sonata para flauta y clave en si menor, op.2, Nº2

Susanne Schaffert, flauta

Emanuela Marcante, clave

Edward Elgar

Cinco intermezzi para quinteto de vientos

Ensamble Athenas

11.00

La gran aldea (Inglaterra)

William Alwyn

Sinfonía Nº3

Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Hickox

Richard Rodney Bennett

Concierto para saxo alto y orquesta

John Harle, saxo

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

John Danyel

Tiempo, cruel tiempo

Emma Kirkby, soprano

Anthony Rooley, laúd

12.00

Clásicos a la carta

Piotr Ilich Chaikovsky

Sexteto para cuerdas en re menor, op.70, “Souvenir de Florence”

Genrich Talaljan, viola

Mstislav Rostropovich, chelo

Cuarteto Borodin

Maurice Ravel

Concierto para piano y orquesta en Re mayor para la mano izquierda

Jean-Yves Thibaudet, piano

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

13.00

La música del fauno

Robert Schumann

Obertura, scherzo y final en Mi mayor, op.52

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Ralph Vaughan Williams

Flos Campi, para viola, voces y orquesta

Frederick Riddle, viola

Coro y Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar

Johann Christian Schickhardt (c.1680 – c.1760)

Concierto para flauta, dos oboes, cuerdas y bajo continuo en sol menor

Jed Wentz, flauta

Paul van de Linden y Kristine Linde, oboes

Ensamble Musica ad Rhenum

14.00

Paul Hindemith

Metamorfosis sinfónicas sobre temas de Carl Maria von Weber

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Francesco Domenico Araia (1709 – 1770)

“Pastor che a notte ombrosa”, de la ópera Seleuco

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

I Barocchisti / Diego Fasolis

Bohuslav Martinů

Quinteto para cuerdas

Charmian Gadd y Solomia Soroka, violines

Rainer Moog y Theodore Kuchar, violas

Young-Chang Cho, chelo

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Victor Bendix (1851-1826)

Sinfonía N°1 en Re mayor, op.16, “Escalando la montaña”

Orquesta Filarmónica de Omsk / Evgenyi Shestakov

Roger Quilter (1877-1953)

Tres canciones pastorales, op.22

Lisa Milne, soprano

Graham Johnson, piano

Cuarteto Duke

Roger Quilter

Tres danzas inglesas, op.11

Northern Sinfonia of Englandf / Richard Hickox

Roger Quilter

Un antiguo carol, op.25, N°3 (1923)

Anthony Rolfe Johnson, tenor

Grahsm Johnson, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Claudia Montero

Concierto para arpa y orquesta de cuerdas “Mágica y Misteriosa”

Floraleda Sacchi, arpa

Orquesta de cuerdas / Lucia Zicos

Giuseppe Verdi

Escenas de las óperas Il Trovatore y Aida

Franco Corelli, tenor

Orquesta de la Ópera de Roma / Thomas Schipers y Zubin Metha

Johannes Brahms

Obertura Festival Académico en do menor, op.80

Orquesta Filarmónica Real de Londres / James Judd

Alberto Ginastera

Sonata Nº 2

Alexander Panizza, piano

19.00

Ernest Bloch

Meditación Hebraica (arreglo para chelo y orquesta de Peter Purich)

Sol Gabetta, chelo

Sinfonietta Amsterdam / Candadia Thompson

Francesco Geminiani

Concerto grosso en re menor, op7, Nº2

La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

Pierre Sancan (compositor francés 1916-2008)

Sonatina

Emmanuel Pahud, flauta

Eric Le Sage, piano

Ennio Morricone

“Tres escenas” de la película La Misión

Orquesta Sinfónica Nacional checa / Ennio Morricone

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta Nª 11 en Re mayor, RV 208

Federico Guglielmo, violín y director

Joseph Martin Kraus

Aria para soprano de coloratura y cuerdas

Rossina Sonnenschimdt, soprano

Ensamble Sephira de Stuttgart

20.00

Ciclos (Madrigal italiano)

Luca Marenzio

“Céfiro, sopla” y “Todo el día lloro y luego en la noche”, sobre sendos textos de Petrarca, del Primer libro de madrigales a cuatro voces

Concerto Italiano / Rinaldo Alessandrini

Luca Marenzio

“Encantadoras avecillas”, sobre texto de Jerusalén liberada de Tasso, del Primer libro de madrigales a cuatro voces

Concerto Italiano / Rinaldo Alessandrini

Luca Marenzio

“Qué ha sido de mi estilo amoroso”, con texto de Petrarca

Ensemble Vocale Veneto / Roberto Loreggian

“Si mi vida”, con texto de Sannazzaro, ambos de los Madrigales a cuatro, cinco y seis voces

Rosso Porpora / Walter Testolin

Luca Marenzio

Tres primeras partes de “Si ese dolor, que antecede a la muerte”, con texto de Luigi Tansillo, del Sexto libro de madrigales a seis voces

Ensamble Clement Jannequin

Luca Marenzio

“Cruda Amarilli”, con texto de Il pastor fido de Guarini, del Séptimo libro de madrigales a cinco voces

Rosso Porpora / Walter Testolin

Luca Marenzio

“Solo y pensativo”, con texto de Petrarca, del Noveno libro de madrigales a cinco voces

La Venexiana / Claudio Cavina

Luca Marenzio

“Rosa casi roja”, con texto de Aurelio Orsi, del Primer libro de madrigales espirituales a cinco voces

Gli Erranti

21.00

Música Nocturna

Anton Bruckner

Sinfonía N°9 en re menor (edición de Leopold Nowak)

Orquesta Filarmónica de Berlín / Eugen Jochum

Matteo da Peruggia

Sera qual zorno may, balada

Ensamble Alba Musica Kyo

Albert Roussel

Trío para flauta, viola y chelo, op.40

Paul Verhey, flauta

Henk Guittart, viola

Herre-Jan Stegenga, chelo

Giovanni Paisiello

Concierto para piano y orquesta N°7 en La mayor (edición de Pietro Spada)

Pietro Spada, piano

Orquesta de Cámara de Santa Cecilia

Thomas Baltzar

Pavana y Gallarda

The Parley of Instruments / Peter Holman

Jean Sibelius

Obertura en Mi mayor

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

23:00

Industria Nacional

Irma Urteaga

Poema tritonal, para flauta, viola y arpa

Trío Luminar

Antonio Tauriello (1931-2011)

Impromptus en homenaje a Arnold Schönberg, para violín, piano, contrabajo y once cuerdas solistas

Sinfonietta de la Fundación Omega / Gerardo Gandini

Julián Arcas

Soleá

Federico Moreno Torroba

Burgalesa

Francis Kleynjans

Barcarola op.60, Nº1

Alexander Ivanov-Kramskoy

Ráfaga

Gabriel Ádamo (1955)

Cuarteto para saxofones

Cuarteto de Saxofones de Buenos Aires

Franz von Suppé

Obertura de la opereta Caballería ligera

Orquesta Sinfónica Municipal de Tres de Febrero / Juan Alberto Duca

Grabado en vivo el 13 de noviembre del año 2004