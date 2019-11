Programación Jueves 21 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Terell Stafford

Hey, It’s me you’re talking to

Minnesota

Baptiste Trotignon y Minino Garay

Sus ojos se cerraron

Volver

Cecile McLorin Salvant

One step ahead

Obsession

Wild is love

——-

Ignaz Pleyel

Sinfonía en Do mayor

Capella Istropolitana / Uwe Grodd

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Piotr Illych Chaikovsky

Vals de la ópera Eugene Onegin, op.24

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Charles Villiers Stanford

Rapsodia Irlandesa Nº5 en sol menor, op.147

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Felix Mendelssohn

Sonata para piano en Si bemol mayor, op.106

Martin Jones, piano

Alexandre Lagoya

Danzas españolas para guitarra y orquesta sobre temas de “Carmen” de Bizet

Alexandre Lagoya, guitarra

Academy of St Martin in the Fields / Kenneth Sillito

08.00

Dmitri Shostakovich

Trio Nº1 en do menor, op.8

Julian Rachlin, violín

Mischa Maisky, chelo

Itamar Golan, piano

Arcangelo Corelli

Concerto Grosso en sol menor, op.6, Nº8

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Ralph Vaughan Williams

Suite para viola y orquesta

Frederick Riddle, viola

Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar

09.00



Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº5 en Re mayor, op.102, Nº2

Zuill Bailey, chelo

Simone Dinnerstein, piano

Alfred Hill (compositor y director australiano, 1869-1960)

Cuarteto Nº3 en la menor, “El carnaval”

Cuarteto Dominion

Giovanni Battista Sammartini

Sinfonía en Sol mayor

Orquesta de Cámara Renana de Colonia / Jan Corazolla

10.00

Sigismond Thalberg

Concierto para piano y orquesta en fa menor

Howard Shelley, piano

Orquesta Sinfónica de Tasmania / Howard Shelley

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano en Si bemol mayor, K.378. Arreglo para flauta y piano de Patrick Gallois

Patrick Gallois, flauta

Maria Prinz, piano

Sergei Prokofiev

Otoño, bosquejo sinfónico, op.8

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

11.00

La gran aldea (Austria)

Marcel Rubin

Salmo Heiligenstadt

Robert Holl, barítono

Coro de la Orquesta de la Radio de Austria

Orquesta Sinfónica de Viena / Horst Stein

Karl Michael Ziehrer

Selección de valses y marchas orquestales

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

Wolfgang Amadeus Mozart

Minué para piano en Re mayor, K.355

Mitsuko Uchida, piano

12.00

Clásicos a la carta

Cesar Franck

Quinteto con piano en fa menor

Michael Levinas, piano

Cuarteto Ludwig

Piotr Ilich Chaikovsky

Variaciones sobre un tema rococó, op.33

Mstislav Rostropovich, chelo

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

13.00

La música del fauno

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Pauline Viardot (1857-1941)

Sonata para violín y piano N°3 en la menor

Reto Kuppel, violín

Wolfgang Manz, piano

Frank van der Stucken (1858-1929)

Prólogo sinfónico para la tragedia “William Ratcliff” de Heine

Orquesta de la Radio de Flandes / Bjarte Engeset

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Compartimos el sexto y último concierto de la undécima temporada de Manos a las obras, realizado el sábado pasado en el Auditorio de Radio Nacional. En esta oportunidad, Elías Gurevich y Haydée Schvartz se presentaron con obras de ballets de Prokofiev y Stravinsky.

19.30

Gioacchino Rossini

“Canción del sauce” de la ópera Otello

Lucia Valentini Terrani, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de la RAI de Torino / Alberto Zedda

Dionisio Aguado

Rondo brillante para guitarra, op.2, N°1

Walter Ujaldón, guitarra

Henry Purcell

Sonata para trompeta y cuerdas en Re mayor

Maurice André, trompeta

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

20.00

Ciclos (Conciertos para violín de Bruch)

Max Bruch

Pieza de concierto para violín y orquesta en fa sostenido menor, op.84

Salvatore Accardo, violín

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

——–

Dmitri Shostakovich

Sonata para piano Nª2, op.64

Emil Gilels, piano

21.00

Música Nocturna

Georg Philipp Telemann

Las horas del día, cantata para solistas vocales, coro y orquesta, sobre un texto de Friedrich Wilhelm Zacharie

Mechthild Bach, soprano

Mechthild Georg, contralto

Hans Peter Blochwitz, tenor

Johannes Mannov, bajo

Ensamble Vocal de Friburgo

Collegium Musicum de Friburgo / Wolfgang Schäfer

Carlos Lara Bareiro

Acuarelas paraguayas

Chiara D’Odorico, piano

Markus Lindberg

Kinetics

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Jukka-Pekka Saraste

François Devienne

Cuarteto para fagot y cuerdas en Fa mayor, op.73, Nº2

Klaus Thunemann, fagot

Thomas Zehetmair, violín

Tabea Zimmermann, viola

Christoph Henkel, chelo

Piotr Illich Chaikovsky

Serenata melancólica para violín y orquesta en si bemol menor, op.26

Itzhak Perlman, violín

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

23.00

Industria Nacional

Floro Ugarte

Tango, op.39

Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil “José de San Martín” / Ezequiel Silberstein

Grabado en vivo en la Facultad de Derecho de la UBA el 1º de octubre del año 2016

Alberto Ginastera

Sonata para guitarra, op.47

María Isabel Siewers, guitarra

Jorge Horst (1963)

Jondo, para voces y conjunto instrumental variable

Coro de Cámara XXI

Ensamble Tropi

Grabado en vivo en el Centro de Experimentación del Teatro Colón el 8 de abril de 2017

Franz Schubert

Sonata para arpeggione y piano en la menor, D.821

Claudio Barile, flauta

Fernando Pérez, piano