Programación Jueves 21 de Mayo

Después del Concierto (Martín Wullich)

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58

Vladimir Ashkenazy, piano

Alexander Borodin

Quinteto para cuerdas en fa menor

Otto Kérstesz, chelo

Nuevo Cuarteto Budapest

Claude Debussy

Iberia, del ciclo Imágenes para orquesta

Orquesta Sinfónica de la BBC del Norte / Raymond Leppard

Franz Schubert

Rondo para violín y cuarteto en La mayor, D.438

Vera Beths, violín

Lisa Rautenberg, violín

Steven Dann, viola

Kenneth Slowik, chelo

Anner Bylsma, chelo

Muzio Clementi

Sonata para piano en Do mayor op.37, Nº1

Donatella Failoni, piano

Ludwig van Beethoven

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.61

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Philharmonia / Carlo Maria Giulini

Johann Joseph Fux

Motete: Plaudite, sonat tuba

Martin Klietmann, tenor

Capella Savaria / Pál Németh

Anton Bruckner

Primer movimiento de la Sinfonía Nº5 en Si bemol mayor, WAB 105

Orquesta Nacional de Francia / Eugen Jochum

Louis Clérambault (compositor del barroco francés, 1676-1749)

La musa de la ópera o los Caracteres líricos, cantata

Noémi Rime, soprano

Les Arts Florissants / William Christie

Gioachino Rossini

Introdución, tema y variaciones para clarinete y cuerdas en Mi bemol mayor

Vincenzo Mariozzi, clarinete

I Solisti Aquilani / Vittorio Antonellini

Claudio Monteverdi

Ogni amente e guerrier

Viveca Azell, soprano

John Potter, tenor

Douglas Nasrawi, tenor

Harry van der Kamp, bajo

Ensamble instrumental Tragicomedia / Steven Stubbs

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor, Hob.XVIII:4

Philippe Entremont, piano

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Alberto Ginastera

Sonata para guitarra, op.47

Eduardo Fernández, guitarra

Zoltán Kodály

Siete piezas para piano, op.11

Kornél Zempléni, piano

Domenico Cimarosa

Concierto para dos flautas y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf – Georges Guéneux, flautas

Camerata Zürich / Räto Tschupp

Franz Liszt

Valle de Obermann

Alfred Brendel, piano

Felix Mendelssohn

Sonata para violín y piano en fa menor, op.4

Shlomó Mintz, violín

Paul Ostrovsky, piano

Mili Balakirev

Rusia, poema sinfónico

Orquesta The Philharmonia / Yevgeni Svetlanov

Pietro Antonio Locatelli

Concierto para violín y orquesta en do menor, Nº2 de El arte del violín

Suzanne Lautenbacher, violín

Orquesta de Cámara de Mainz / Günther Kehr

Ludwig van Beethoven

Siete bagatelas para piano, op.33

Glenn Gould, piano

John Hebden

Concierto para cuerdas Nº5 en do menor

Orquesta de cámara Cantilena / Adrian Shephard

Luigi Cherubini

Dos sonatas para corno y cuerdas

Luciano Giuliani, corno

I Solisti Aquilani / Vittotio Antonellini

Wenceslaus Matiegka

Sonata para guitarra en Do mayor, op.16

Reinbert Evers, guitarra

Johan Halvorsen

Andante religioso para violín y orquesta

Lisa Jacobs, violín

Orquesta Filarmónica de Bremen / Mikhail Agrest

Franz Lehar

Selección de temas de la comedia musical “Giuditta”

I Salonisti

Arthur Lourié (compositor ruso, 1892-1966)

Dos piezas para piano: Giga y nocturno

Christian Erny, piano

Felix Mendelssohn

Octeto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.20

Ensamble de cámara de la Academy of St.Martin in the Fields

Alexander Glazunov

Vals de Concierto Nº2, en Fa mayor, op.51

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Gabriel Fauré

Sonata para chelo y piano Nº1 en re menor, op.109

Steven Isserlis, chelo

Pascal Devoyon, piano

Franz Schubert

Minué y trío en re menor, D.89, Nº3

I Musici de Montreal / Yuli Turovsky

Max Reger

Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Boecklin, op.128

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Neeme Järvi

Paul Hindemith

1922, suite para piano, op.26

Hans Petermandl, piano

Johan Helmich Roman

Cantata para el Año Nuevo

ilona Maros, soprano

Béla Szilágyi, barítono

Capella Savaria / Pál Németh

Franz Berwald

Trío Nº2 en fa menor

ilona Prunyi, piano

András Kiss, violín

Csaba Onczay, chelo

Lars-Erik Larsson

Concertino para trompeta y orquesta de cuerdas, op.45, Nº6

Urban Agnas, trompeta

Musica Vital / Göran Nilson

Ferde Grofé

Suite El Gran Cañón

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / William Stromberg

Heitor Villa-Lobos

Bachianas brasileiras Nº4

Sonia Rubinsky, piano

Antonin Dvorák

Bosque silencioso, op.68, Nº5

Jacqueline Du Pré, chelo

Orquesta Sinfónica de Chicago / Daniel Barenboim

Complemento musical



Louis Spohr

Seis canciones alemanas, op.103

Helen Donath, soprano

Dieter Klöcher, clarinete

Klaus Donath, piano

Jean-Philippe Rameau

Prólogo de Hipólito y Aricia

La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

Max Bruch

Trío en do menor, op.5

Trío Göbel de Berlín

Jacopo Peri

Euridice

Gloria Banditelli, mezzosoprano

Gian Paolo Fagotto, tenor

Mario Cecchetti, tenor

Giuseppe Zambon, tenor

Sergio Foresti, bajo

Rossana Bertini, soprano

Ensamble Arpeggio / Roberto De Caro

Johannes Brahms

Intermezzo para piano en mi bemol menor, op.118, Nº2

Glenn Gould, piano

Franz Xaver Richter

Sonata para flauta y bajo continuo en Sol mayor}

Philippe Allain-Dupré, flauta

Ute Petersilge, chelo

Aline Zylberajch, clave

