Programación Jueves 21 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Oliver Nelson

Bob’s blues

Man with a horn

Dean Brown

The battle’s over

Maddy Hay

Let there be light

My love

———————-

00.30

Edvard Grieg

Modos, op.73

Eva Knardahl, piano

01.00

Tiempos Modernos

Sergio Roberto de Oliveira (Compositor Brasileño 1971-2017)

Cuarteto Brasileño N° 2

Quarteto Radames Gnattali

Grabación de estudio editada recientemente

James Mac Millan (compositor escocés nacido en 1959)

Concierto para viola y orquesta

Lawrence Power, viola

Orquesta Sinfónica de Odense / Alexander Markovic

Sala Carl Nielsen de Odense, 4 de diciembre de 2015

Roberto Caamaño (compositor argentino 1923-1993)

Variaciones Gregorianas, op.15

Antonio Formaro, piano

Grabacion de estudio editada en agosto de 2017

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Gabriel Fauré

Guitare y Après un rêve (transcripción para violín y piano)

Ingolf Turban, violín

Jean-Jacques Dünki, piano

Edvard Grieg

Antiguo romance noruego con variaciones, op.51

Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

Béla Bartók

Música para cuerdas, percusión y celesta, Sz 115

Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari

John Dowland

Tres canciones del Primer libro de canciones

Rogers Covey-Crump, tenor

Jakob Lindberg, laúd

Robert Schumann

Cuentos de hadas, op.132

Janet Hilton, clarinete

Nobuko Imai, viola

Roger Vignoles, piano

Darius Milhaud

Sinfonía Nº1, op.12

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº3 en fa sostenido menor, op.23

Hakon Austro, piano

Roland de Lassus

Hodie completi sunt y Timor et tremor (dos motetes)

The Tallis Scholars / Peter Phillips

Georg Abraham Schneider (alemán, 1770-1839)

Sinfonía concertante en Re mayor, op.19

Werner Grobholz, violín

Jürgen Kussmaul, viola

Consortium Classicum; Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Johannes Brahms

Cuarteto Nº2 en la menor, op.51, Nº2

Cuarteto Melos

Francesco Corbetta

Suite para guitarra en la menor, de La guitarre royalle

Jakob Lindberg, guitarra

Henri Duparc

En el país donde se hace la guerra

Kiri Te Kanawa, soprano

Orquesta de la Opera Nacional de Bélgica / Sir John Pritchard

Josef Suk

Primavera, op.22a

Margaret Fingerhut, piano

Felix Mendelssohn

Concierto para violín y orquesta de cuerdas en re menor

Gidon Kremer, violín

Orpheus Chamber Orchestra

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en do menor, op. 1, Nº 8

Trío Locatelli

Wolfgang Amadeus Mozart

Minués para orquesta, K.599

Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky

07.00

Y la mañana va

Heinrich Marschner

Obertura de la ópera Hans Heiling

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Alfred Walter

Georges Bizet

Juegos infantiles, pequeña suite para orquesta, op.22

Orquesta Filarmónica de la República Checa / Zdenek Kosler

Franz Liszt

Vals Mefisto Nº2

Leslie Howard, piano

Edgard Grieg

Danzas noruegas, op.35. Arreglo para orquesta de Hans Sitt

Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

08.00



Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta en sol menor

James Galway, flauta

Orquesta de Cámara de Wurttemberg / Jörg Faerber

Claude Debussy

En blanco y negro, suite para dos pianos

Martha Argerich y Stephen Kovacevich, pianos

Dmitri Shostakovich

Cuarteto Nº1 en Do mayor, op.49

Cuarteto Éder

09.00



Joseph Joachim

Variaciones para violín y piano en mi menor

Hagai Shaham, violín

Arnon Erez, piano

Alessandro Scarlatti

“Caro sposo, prole amata” aria del oratorio Il primo omicidio

Dorotea Röschmann, soprano

Academia de Música Antigua / René Jacobs

Carl Reinecke

Sinfonía Nº1 en La mayor, op.79

Orquesta Filarmónica de Renania / Alfred Walter

10.00

El artista de la semana

Karen Geoghegan

Gustav Schreck

Sonata para fagot y piano en mi bemol mayor, op.9

Karen Geoghegan, fagot

Philip Edward Fisher, piano

———————-

Benjamin Britten

Lachrymae, reflexiones sobre una canción de John Dowland, para viola y orquesta de cuerdas, op.48a

Rivka Golani, viola

I Musici de Montreal / Yuli Turovski

Giuseppe Verdi

“Era piú calmo?…”, del Acto IV de la ópera Otello

Renée Fleming, soprano.

Larissa Diadkova, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de Londres / Georg Solti

11.00

La gran aldea (Suiza)

Joachim Raff

Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.153, “En el bosque”

Orquesta Filarmónica del Estado de Eslovaquia / Urs Schneider

Sigismond Thalberg

Fantasía y variaciones para piano sobre motivos de Beatrice di Tenda

Franceso Nicolosi, piano

12.00

Clásicos a la carta

Giovanni Battista Pergolesi

Selección del Stabat Mater

June Anderson, soprano

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Sinfonietta de Montreal / Charles Dutoit

Dmitri Shostakovich

Trío Nº1 en do menor, op.8

Trio Wanderer

Ludwig van Beethoven

La victoria de Wellington, op.91

Orquesta Sinfónica de la Radio de la República Checa / Ondrej Lenard

Carl Orff

“O Fortuna” de Carmina Burana

Coro y Orquesta Filarmónica de Londres / Zubin Mehta

13.00

La música del fauno

Tiempos viejos

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío con piano Nº6 en Sol mayor, K. 564

Benjamin Britten, piano

Yehudi Menuhin, violín

Maurice Gendron, chelo

————

Gabriel Pierné (1863-1937)

Concierto para piano y orquesta

Jean-Efflam Bavouzet, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Malcolm Arnold

Sinfonietta Nº2, op.65

Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople

14.00

El compositor de la semana

Franz Schubert

Cinco canciones del ciclo Viaje de invierno: “Buenas noches”, “Lágrimas heladas”, “El tilo”, “La corriente” y “Sueño de primavera”

Dietrich Fischer Dieskau, barítono

Alfred Brendel, piano

—————–

Niels Gade

Movimiento para trío en Si bemol mayor

Tre Musici

Michele Stratico (1728- c.1782)

Concierto para violín y orquesta en sol menor

Giuliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Ernst Mielck (1877-1899)

Sinfonía en fa menor, op.1, “Cuento de hadas”

Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Sakari Oramo

Claudio Rebagliati (1843-1909)

Selección del Álbum sudamericano

Juan Guillermo Vizcarra, piano

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La odisea del regreso

Franz Schubert

Ave Maria

Wolfgang Amadeus Mozart

Laudamos te

Cesar Franck

Panis Angelicus

Renee Fleming, soprano

London voices

Orquesta Filarmonica Real de Londres / Andreas Delfs

Franz Liszt

Concierto para piano y orquesta Nº2, en La mayor

Jan-Ives Thibaudet, piano

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Alexander Arutiunian

Suite para Trio

Trio Verdehr

19.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Una pequeña Serenata Nocturna

I Musici

Heitor Villa-Lobos

Cinco preludios para guitarra

Julian bream, guitarra

Johan Pachelbel

Canon en re mayor

I Solisti Venet i / Claudio Scimone

20.00

Ciclos (Sonatas para guitarra de Guastavino)

Carlos Guastavino

Sonata para guitarra Nº1

Silvana Saldaña, guitarra

Carlos Guastavino

Sonata para guitarra Nº2

María Isabel Siewers, guitarra

Carlos Guastavino

Sonata para guitarra Nº3

Víctor Villadangos, guitarra

————–

Johann Strauss II

La cuadrilla de los artistas, op. 201

Orquesta Cincinnati Pops / Erich Kunzel

21.00

Música nocturna

Felix Mendelssohn

Octeto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.20

Octeto de Viena

Tomás Luis de Victoria

Taedet animam meam, del Oficio de difuntos

The Hilliard Ensemble

Nikos Skalkottas

Tres danzas griegas

Orquesta Sinfónica de Islandia / Nikos Christodoulos

François Couperin

Concierto real Nº1

Musica Ad Rhenum

Aram Jachaturián

Poema triunfal

Orquesta Filarmónica de la BBC / Fedor Glushchenko

Joseph Haydn

Fantasia para piano en Do mayor, Hob.XVII:4

Alfred Brendel, piano

Zoltán Kodály

Kata Kádár, balada transilvana para voz y orquesta

Márta Szirmay, contralto

Orquesta Sinfónica del Estado de Hungría / Zoltán Vásárhelyi

Marco Aureliano Zanni de Ferranti

“El recuerdo”, “La melancolía”, “El deseo” y “La alegría”, de los Seis nocturnos para guitarra, op.41a

Symon Winberg, guitarra

Georg Telemann

Concierto para corno y orquesta en Re mayor

Ádám Friedrich, corno

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

23:00

Industria Nacional

Alberto Williams

Obertura de concierto N|1 en la menor, op.15

Orquesta Filarmónica de Württemberg / Gabriel Castagna

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano N°29 en Si bemol mayor, op.106, “Hammerklavier”

Nelson Goerner, piano