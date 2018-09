Programación Jueves 20 de Septiembre

00.00

Trasnoche Jazz

Jackie McLean y Lee Morgan

Consequence

Slumber

Attila Zoller

Wild wild Wes (dedicado a Wes Montgomery)

Alicia’s lullaby

Kim Zombik

How high the moon

Love for sale

Carl Nielsen

Sonata para violín y piano Nº2, op.35

Lidia Mordkovitch, violín

Clifford Benson, piano

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Ludwig Van Beethoven

“Coriolano”, obertura op.62

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert Von Karajan

Joseph Haydn

Cuarteto en Fa mayor, op.17, Nº2, Hob.3, Nº26

Cuarteto Tátrai

Henryk Wieniawski

Polonesa y Vals capricho, para violín y piano

Krzysztof Jakowicz, violín

Krystyna Borucinska, piano

Zdenek Fibich

“Romance de primavera”, cantata para solistas, coro y orquesta, op.23

Nadia Sormová, soprano

Karel Prusa, bajo

Coro y Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / Frantisek Vajnar

Gian Francesco Malipiero

Sinfonía Nº11, “De las cornamusas”

Orquesta Sinfónica de Moscú / Antonio de Almeida

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº17 en Si bemol mayor, K.570

Claudio Arrau, piano

Carl Ditters von Dittersdorf

Concierto para contrabajo y orquesta Nº2 en Mi mayor

Ludwig Streicher, contrabajo

Orquesta de Cámara de Munich / Hans Stadlmair

09.00

Carl Nielsen

Sinfonía Nº1 en sol menor, op.7

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Myung-Whun Cheng

Piotr illych Chaikovsky

Cuatro romanzas, op.6 y Tres romanzas, op.73, para voz y piano. Arreglo para violín y piano

Lisa Batiashvilli, violín

Yannick Nézet-Séguin, piano

10.00

Gaetano Donizetti

Cuarteto para cuerdas Nº2 La mayor

Cuarteto del Tonhalle de Zurich

Isaac Albéniz

Sonata para piano Nº3 en La bemol mayor, op.68

Albert Guinovart, piano

Franz Danzi

Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor

László Hara, fagot

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukács

11.00

La gran aldea (Noruega)

Harald Sæverud

Sinfonía Nº2

Orquesta Sinfónica de Stavanger / Ole Kristian Ruud

Alfred Janson

Cuarteto de cuerdas

Cuarteto de Cuerdas de Oslo

Thorvald Hansen

Sonata para corneta y piano en Mi bemol mayor, op.18

Hakan Hardenberger, corneta

Roland Pöntinen, piano

Edvard Grieg

Alguna vez, op.48, Nº2

Marianne Hirsti, soprano

Rudolf Jansen, piano

12.00

Clásicos a la carta

Joaquín Rodrigo

Concierto de Aranjuez

Pepe Romero, guitarra

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Heinrich Franz Von Biber

Sonata para ocho trompetas y orquesta en La mayor

Wynton Marsalis, trompetas

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Raymond Leppard

Joseph Haydn

Cuarteto Nº63 en Si bemol mayor, op.76, Nº4 Hob.III:78, “Aurora”

Cuarteto Amadeus

13.00

La música del fauno

Hubert Parry Concierto para piano y orquesta en Fa sostenido mayor

Piers Lane, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Johann Adolf Hasse (1699-1783)

“Coros de ángeles colmados de alegría”, motete

Bernarda Fink, mezzosoprano

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

14.00

Dmitri Kabalevsky

Romeo y Julieta, suite op.56

Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas

Luigi Boccherini

Sexteto para cuerdas en Si bemol mayor, op.23, Nº2

Ensamble 415

Zoltán Kodály

Danzas de Marosszék

Kornél Zempléni, piano

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Henri Vieuxtemps (1820-1881)

Concierto para violín y orquesta Nº4 en re menor, op.31

Mischa Keylin, violín

Orquesta Filarmónica de Arnhem / Takao Yuasa

Henri Vieuxtemps

Sonata para viola y piano en si bemol mayor, op.36

Lars Anders Tomter, viola

Hǻvard Gimse, piano

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La odisea del regreso

Te invitamos a escuchar el concierto que el sábado pasado ofrecieron Haydée Schvartz y Elías Gurevich en la continuación de la décima temporada de Manos a las obras.En esta oportunidad, Haydée y Elías interpretaron la Suite Italiana, y la “Canción Rusa”, de la ópera Mavra de Igor Stravinsky; y la Sonata para violín y piano Nº2 de Béla Bartók. Además, como es habitual en este ciclo, Haydée y Elías conversaron con Pablo Kohan sobre los modos de interpretar cada una de las obras.

19.30

Joseph Haydn

Sinfonia Nº 83 en sol menor, HOB I:83 “La gallina”

Academia Saint Martin in the Fields / Nville Marriner

Carlos Guastavino

El único camino

Jose Cura, tenor

Eduardo Delgado, piano

20.00

Ciclos (Compositores académicos argentinos y el Tango)

Julio Sagreras (1879-1942)

El chaná, op.126, tango criollo

Cha-cha-chá, op.120, tango milonga

Agarrame que me caigo, op.141, tango criollo

Walter Ujaldón, guitarra

Andrés Gaos

¿Es quejido?

Salvador Ranieri

Encuentro (1960)

Silvina Martino, soprano

Estela Telerman, piano

Pablo Mainetti

Fuga parisina

Ensamble Instrumental / Leonardo Rubin

Pablo Ortiz (1956)

Fear of Tango, para dos pianos

Dúo Bugallo-Williams

Grabado en vivo en la Americas Society de Nueva York, el 7 de diciembre de 2007

21.00

Música Nocturna

Nicolai Rimsky-Korsakov

Scheherazade. Suite sinfónica, op.35

Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti

Norman Carol, solo de violín

Gilles Binchois

Adiós mi amor y amiga, Angustiosos pesares y Como prisión, chansons

Ensamble Gilles Binchois / Dominique Vellard

Leo Smit

Sonata para flauta y piano

Koos Verheul, flauta

Jaan van der Meer, piano

Georg Philipp Telemann

Suite para dos cornos y orquesta en Fa mayor

Ádám Friedrich y Albert Brünner, cornos

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

César Franck

Pieza heroica para órgano en si menor

Marie Claire Alain órgano

Arvid Kleven

El bosque durmiente, op.9

Orquesta Sinfónica de Stavanger / Susana Mälkki

Muzio Clementi

Andante con variaciones

Claudia Antonelli, arpa

23:00

Industria Nacional

Carlos Micháns (1950)

Cuarteto Nº1

Cuarteto Rafael

Benjamin Britten

A Ceremony of Carols

Virginia Tola, soprano

Coro de Niños y Jóvenes de la Municipalidad de Santo Tomé / María Elena Boero

Gabriela Russo, arpa

Gilardo Gilardi

Piruca y yo

Camerata Bariloche / Elíias Khayat