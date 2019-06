Programación Jueves 20 de Junio

00.00

Trasnoche Jazz

Miles Davis, Sonny Rollins y Jackie McLean

Dig

It’s only a paper moon

Barry Harris

Anachronism

Mel Tormé

The lady’s in love with you

Walkin’

Sing you sinners

——

Arnold Schoenberg

Sinfonía de cámara Nº1 en Mi mayor, op.9

Miembros de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Zubin Mehta

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Ottorino Respighi

Intermezzo y Segundo cuadro de la suite del ballet La astucia de Colombina

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Adriano

Francesco Durante

Concierto para cuerdas y bajo continuo en La mayor, “La Piazza”

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Johann Nepomuk Hummel

Sonata para piano Nº2 en Mi bemol mayor, op.13

Hae-won Chang, piano

08.00



William Sterndale Bennett

Sinfonía en sol menor, op.43

Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas Braithwaite

Bohuslav Martinú

Estudios y polkas para piano, volumen 1

Giorgio Koukl, piano

George Muffat

Concerto Grosso Nº11 en mi menor, “Propitia Sydera”

Ensamble Musica Aeterna de Bratislava / Peter Zajicek



09.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Sol mayor, K.313

Claude Monteux, flauta

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Nikolai Roslavets (compositor ruso, 1881-1944)

Sonata para viola y piano

Yuri Bashmet, viola

Mikhail Muntian, piano

Julius Fučik

Sueño ideal, vals, op.69

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

10.00

Ludwig Van Beethoven

Sonata para corno y piano en Fa mayor, op.17

Hermann Baumann, corno

Leonard Hokanson, piano



Carl Nielsen

Suite Aladino

Coro y Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt

Franz Schubert

Dos momentos musicales, Deutsch 780, op.94, Nros.5 y 6

Lars Vogt, piano

11.00

La gran aldea (España)

Antonio José

Sinfonía Castellana

Orquesta Sinfónica de Castilla y León / Alejandro Posada

Isaac Albéniz

Final de Pepita Jiménez

Susan Chilcott, soprano

Francesc Garrigosa, tenor

Coro de niños de la Maitrise de Badalona

Orquesta de Cámara del Teatro Lliure / Josep Pons

Fernando Sor

Estudio para guitarra en re menor, op.6 Nº9

Frank Bungarten, guitarra

12.00

Clásicos a la carta

Leoš Janáček

Cuarteto para cuerdas Nº2, “Cartas íntimas”

Cuarteto Hagen

Ludwig Minkus

Selección del ballet Don Quijote

Orquesta Sinfónica del Estado de Bulgaria / Victor Revner

Domenico Cimarosa

Concierto para oboe y orquesta de cuerdas en do menor

Anthony Camden, oboe

Sinfonia de la Ciudad de Londres / Nicholas Ward

Franz Lehár

“Tuyo es mi corazón”, de la opereta El país de las sonrisas

Jonas Kaufmann, tenor

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Jochen Rieder

13.00

La música del fauno

Gabriel Pierné (1863-1937)

Concierto para piano y orquesta

Jean-Efflam Bavouzet, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Joseph Haydn

Cuarteto Nº64 en Re mayor, op.76, Nº5

Cuarteto Amadeus

William Walton

Música para niños

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson

14.00

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36

Olga Kern, piano

Niels Gade

Movimiento para trío en Si bemol mayor

Tre Musici

Michele Stratico (1728- c.1782)

Concierto para violín y orquesta en sol menor

Giuliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Friedrich Kiel (1821-1885)

Missa solemnis, op.40

Brigitte Lindner, soprano

Regine Röttger, mezzosoprano

Elisabeth Graf, contralto

Andreas Wagner y Franz Dewald, tenores

Karl Fäth, bajo

Coro y Orquesta de la Radio del Sudoeste de Alemania de Colonia / Helmuth Froschauer

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Compartimos el segundo concierto de la undécima temporada de Manos a las obras, realizado el sábado pasado en el Auditorio de Radio Nacional. En esta oportunidad, el programa estuvo dedicado a cuatro compositoras. Haydée Schwartz y Elías Gurevich interpretaron el Adagio para violín y piano en Mi mayor, de Fanny Mendelssohn, Tres romances, op.22, de Clara Schumann (a 200 años de su nacimiento), El sueño del caballero blanco II, de Marta Lambertini, y la Sonata para violín y piano, de Galina Ustvolskaya

19.40

Manuel Oltra (compositor español, 1922-2015)

L’alimara, poema sinfónico

Banda Municipal de Barcelona / Salvador Brotons

20.00

Transmisión especial en directo desde el CCK

En conmemoración del Día Mundial del Refugiado, se presentan los ensambles Latin Vox Machine y Latin Vox Choir, que reúnen a instrumentistas y cantantes venezolanos radicados en la Argentina, bajo la dirección de Enmanuel González y Oneyde Puentes. El concierto se realiza con la colaboración de ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados

21.30

Música Nocturna

Johannes Brahms

Sexteto para cuerdas Nº2 en Sol mayor, op.36

Cuarteto Amadeus

Cecil Aronowitz, viola

William Pleeth, chelo

Joonas Kokkonen

El hades de los pájaros, ciclo de canciones sobre un poema de Martti Haavio

Monica Groop, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de Lahti / Ulf Söderblom

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y continuo en do menor, op.1, Nº10, “Dido abandonada”

Trío Locatelli

Edward Elgar

Chantant

Peter Pettinger, piano

Kurt Atterberg

Sinfonía N°4 en sol menor, op.14, “Sinfonia piccola”

Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt / Ari Rasilainen

Johann Schobert (c.1735-1767)

Cuarteto para piano, dos violines y cello en fa menor, op.7,Nº2

Luciano Sgrizzi, piano

Chiara Banchini y Véronique Méjean, violines

Philipp Bosbach, cello

23:00

Industria Nacional

Dietrich Buxtehude

El Señor está conmigo, cantata para coro, dos violines y bajo continuo

Compendio Musicale / Jorge Lavista

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº7 en Si bemol mayor, op.83

Horacio Lavandera, piano

Grabado en vivo en el Wigmore Hall de Londres el 21 de julio del año 2005

Anónimo (Archivo Gerolamo Folle, Uruguay, c.1830)

Varsoviana, Polca, Redova y Cachucha

Gabriel Schebor, guitarra romántica

Jorge Mockert (1958-2008)

Fretteando, tres momentos argentinos para un ángel, para marimba y percusión

Ángel Frette, marimba

Marcos Cabezaz, Christián Frette y Arturo Vergara, percusión