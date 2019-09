Programación Jueves 19 de Septiembre

Jueves 19-09-2019

00.00

Trasnoche Jazz

Arturo Sandoval

Eastern blues

Axel Zwingenberger

Boogie woogie stomp

Boggie woogie blues

Pamela Joy

Just squeeze me

Evening

Whisper not

——

Joseph Haydn

Cuarteto Nº22 en Sol mayor, op.17, Nº5

Cuarteto Tatrai

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Richard Strauss

Música festiva para la ciudad de Viena, op.133

London Brass Virtuosi / David Honeyball

Nicoló Paganini

I Palpiti, op.13

Maxim Vengerov, violín

Itamar Golan, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento para dos clarinetes y fagot Nº5 en Si bemol mayor, K.439b

Kálmán Berkes e István Mali, clarinetes

György Hortobágyi, fagot

André Caplet

Leyenda, para orquesta

Orquesta Filarmónica del Estado de Renania-Palatinado / Leif Segerstam



08.00



Luigi Cherubini

Trece contradanzas

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Michel Richard Delalande

Primer capricho de las Sinfonías para las cenas del rey

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº28 en La mayor, op.101

Claudio Arrau, piano

09.00

Niels Gade

Sinfonía Nº6 en sol menor, op.32

Collegium Musicum de Copenhague / Michael Schønwandt

Frederic Chopin

Balada para piano Nº2 en Fa mayor, op.38

María Tipo, piano

Antonio Vivaldi

“In turbate mare irato”, motete Ryom 627

Simone Kermes, soprano

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

10.00

Malcolm Arnold

Concierto para clarinete y orquesta Nº2, op.115

Martin Fröst, clarinete

Orquesta Sinfónica de Malmo / Lan Shui

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Leif Ove Andsnes, piano

Jules Massenet

“Escenas fantásticas”, suite orquestal Nº6

Orquesta Nacional de la Ópera de Montecarlo / John Elliot Gardiner

11.00

La gran aldea

12.00

Clásicos a la carta

13.00

La música del fauno

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Emilie Mayer (1812-1883)

Sinfonía Nº2 en mi menor

Orquesta Philharmonia de la Radio del Norte de Alemania / Leo McFall

Enrique Fernández Arbós (1863-1939)

Seis rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, op.3

Emilio Sánchez, tenor

Fernando Turina, piano

Francisco Braga (1868-1945)

Episodio sinfónico

Orquesta Sinfónica Municipal de Campinas / Benito Juárez

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Camille Saint Saens

Phaéton, op.39

Orquesta Nacional de Francia / Seiji Ozawa

Nicola Vaccai

“Gran duo de amor” de la opera Giulietta e Romeo

Paula Almerares, soprano

Maria Jose Trullu, mezzo soprano

Orquesta Filarmónica Marchegiana / Tiziano Severini

Alfredo Casella

Once piezas infantiles

Maurizio Baglini, piano

Johann Melchior Molter (compositor alemán 1696 – 1765)

Concierto para fagot y orquesta en sol menor

Albrecht Holder, fagot

Orquesta Filarmónica de Stuttgart / Nicolas Pasquet

Franz Schubert

Trio en Si bemol mayor, D.471

Regis Pasquier, violin

Bruno Pasquier, viola

Roland Pidoux, chelo

19.00

Sergey Taneyev

Obertua La Oresteia, op.6

Orquesta Filarmonía / Neeme Järvi

Dmitri Shostakovich

Cadencia y último movimiento del Concierto Nº1 para chelo y orquesta en Mi bemol mayor, op.107

Natalia Gutman, chelo

Orquesta Filarmónica Real / Yuri Temirkanov

Joseph Haydn

Cuarteto Nº 2 en Re mayor, op.76 “Fifths”

Cuarteto Elder

Bartolome de Erzilla

El Mesías prometido (orquestación Roberto Florez)

Oscar Imhoff, tenor

Luis Caparra, órgano

Asociacion Coral Lagun Onak

Orquesta de Cámara Eurythmia / Alberto Balzanelli

20.00

Ciclos (Madrigal italiano)

Giulio Caccini

“Ten compasión”, “Bella rosa púrpura” y “Estas lágrimas amargas”, madrigales de la colección Le Nuove Musiche

Montserrat Figueras, soprano

Hopkinson Smith, laud y guitarra barroca

Jordi Savall, viola da gamba

Giulio Caccini

Dolcissimo sospiro, madrigal de la colección Le Nuove Musiche (1601)

Montserrat Figueras, soprano

Jordi Savall, viola da gamba

Francesco Rasi

En vano Febo, madrigal solista

Nigel Rogers, tenor

Anthony Bales

Marco da Gagliano

Valles profundos, madrigal solista

Nigel Rogers, tenor

Jordi Savall, viola da gamba

Colin Tilney, órgano positive

Sigismondo D’India

“Tú partes, ay”, con texto de Giambattista Marino, de Le musiche da cantar solo

Gloria Banditelli, mezzosoprano

Tiziano Bagnati, tiorba

Giovanni Felice Sances

“Desdichada, mis lágrimas consagré”, del segundo libro de Cantade Deborah Cachet, soprano

Scherzi Musicali / Nicolas Achten

Giulio Caccini

Filli mirando al cielo, madrigal solista de la colección Le Nuove Musiche

Catherine Bott, soprano

New London Consort / Philip Pickett

Giovanni Sances

Filli, mirando al cielo, madrigal solista del segundo libro de Cantade

Hanna Al-Bender, soprano

Reinoud Van Mechelen, tenor

Scherzi Musicali / Nicolas Achten

———–

Maurice Ravel

Alborada del gracioso

Dinu Lipatti, piano

21.00

Música Nocturna

Jean Sibelius

Sinfonía Nº4 en la menor, op.63

Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Paavo Berglund

Juan del Encina

Fata la parte y Pedro i bien te quiero

Francisco de la Torre

Danza alta

Juan del Encina

¿Qu’es de ti, desconsolado?

Alonso

La tricotea

Ensamble Accentus / Thomas Wimmer

Maurice Ravel

Juegos de agua

Martha Argerich, piano

Johann Christian Fischer

Concierto para trompeta y orquesta en Do mayor

Maurice André, trompeta

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Giacomo Puccini

Crisantemos

Cuarteto Martland

Sergei Prokofiev

Suite de la ópera El amor por tres naranjas, op.33a

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Carl Maria von Weber

Sonata para flauta y piano en Fa mayor, op.10, Nº1

Aurèle Nicolet

Bruno Canino, piano

Johann Pachelbel

Canon y Giga en Re mayor para dos violines y continuo

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

23.00

Industria Nacional

Heitor Villa-Lobos

Ciranda das sete notas para fagot y orquesta

Ezequiel Fainguersch, fagot

Orquesta de Cámara de Bloomington / Tomasz Golka

Constantino Gaito

Cuarteto Nº1, op 23

Cuarteto Sarastro

Julio Viera (1943)

Tangos de medianoche para orquesta de cámara y bandoneón

Marcelo Nisinman, bandoneón

Orquesta Música de las Luces / Facundo Agudín

Juan Carlos Delli Quadri

Cuarteto en Mi mayor

Elías Gurevich y Grace Medina, violines

Marcela Magin, viola

Marcelo Bru, chelo

Carl Nielsen

Concierto para clarinete y orquesta

Mariano Rey, clarinete

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Víctor Hugo Toro

Grabado en vivo en el Teatro Colón el 1º de octubre de 2015