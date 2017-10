Programación Jueves 19 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Thelonious Monk Orchestra

Thelonious

Friday the 13th.

Klaus Doldinger

Had to have

Jessi Teich

Carnival

Diggin’ a ditch

00.30

Franz Schubert

Introducción y variaciones sobre un tema de La bella Molinera para flauta y piano, op.160

Susan Milan, flauta

Ian brown, piano

01.00

Tiempos Modernos

Piotr Ilych Chaikowsky

Sinfonía N°6 en si menor, op.74 “Patética”

Orquesta Sinfónica Nacional de Argentina / Darío Dominguez Xodo

Teatro Colón, 12 de mayo de 2017

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Vincent D’indy

Lied para chelo y orquesta, op.19

Julian Lloyd Webber, chelo

Orquesta de Cámara Inglesa / Yan Pascal Tortelier

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº47 en si menor, Hob.XVI:32

Alfred Brendel, piano

Béla Bartók

Divertimento para cuerdas

Las Cuerdas de Helsinki

Carl Maria von Weber

Trío para flauta, chelo y piano en sol menor, op.63

Stephen Preston, flauta

Jennifer Ward Clarke, chelo

Richard Burnet, fortepiano

Valerius Otto

Danzas

Música Bohémica / Jaroslav Krecek

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº4 en Re mayor, K.218

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt

John Dowland

Gallarda de la melancolía

Miguel Ángel Girolet, guitarra

Max Bruch

Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88

Gérard Caussé, viola

Paul Meyer, clarinete

Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº5, op.53

Vladimir Horowitz, piano

Johann Christian Bach

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en La mayor

Pinchas Zuckerman, violín

Yo-Yo Ma, chelo

Orquesta de Cámara Saint Paul / Pinchas Zuckerman

Henry Purcell

Divine Hymn, de Harmonia Sacra

René Jacobs, contratenor‎

Concerto Vocale / René Jacobs

Fanny Mendelssohn

Sonata para piano en sol menor

Liana Serbescu, piano

Paul Hindemith

Sinfonía en Si bemol mayor para banda de concierto

Orquesta Philharmonia de Londres / Paul Hindemith

Domenico Cimarosa

Concierto para oboe y orquesta de cuerdas

Alf Nilsson, oboe

Royal Swadish Chamber Orchestra / Mats Liljefors

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº31 en La bemol mayor, op.110

Claudio Arrau, piano

Pietro Antonio Locatelli

Concerto grosso en fa menor, op.1, Nº8

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Piotr Illich Chaikovsky

El Voyevoda, balada sinfónica op.78

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

Johann Baptist Vanhal

Concierto para fagot y orquesta en Do mayor

St. Mary’s Chamber Players / Neville Marriner

Franz Liszt

Seis cantos polacos de Chopin S.480

Claudio Arrau, piano

07.00

Y la mañana va

Frederick Delius

Preludio de la ópera Irmelin

Orquesta Sinfónica “Nova Scotia” / Georg Tintner

Jean Sibelius

Cuatro piezas para violín y piano, op.78

Nils-Erik Sparf, violín

Bengt Forsberg, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonatina para dos claves y orquesta en Re mayor, Wq.109

Martin Haselböck e Ingomar Rainer, claves

Orquesta Académica de Viena / Martin Haselböck

Joseph Haydn

Cuarteto en La mayor, op.55, Nº1

Cuarteto Amadeus

08.00



Hugo Alfvén

Suite del ballet El Rey de la montaña

Orquesta Nacional Real de Escocia / Niklas Willén

Leopold Hofmann

Concierto para chelo y orquesta en Re mayor

Tim Hugh, chelo y dirección

Orquesta Northern Sinfonia

Robert Schumann

Escena de cuentos de hadas, para viola y piano, op.113

Lars Anders Tomter, viola

Leif Ove Andsnes, piano

09.00



Virgil Thomson

Sinfonía Nº3

Orquesta Sinfónica de Nueva Zelandia / James Sedares

Wolfgang Amadeus Mozart

Obertura de la ópera Don Giovanni

Tafelmusik / Bruno Weil

Antonio Vivaldi

Concierto para guitarra, viola d’amore y orquesta en re menor, R.540

Eduardo Fernández, guitarra

Norbert Blume, viola d’amore

Orquesta de Cámara de Inglaterra / George Malcolm

Mikalojus Konstantinas Ciurlionis (compositor lituano, 1875-1911)

Nocturno, impromptu y preludio, para piano

Müza Rubackyte, piano

10.00

El artista de la semana

Orquesta de Cámara Orpheus

Richard Wagner

Idilio de Sigfrido

Orquesta de Cámara Orpheus

Karl Davydov

Tres piezas de salón para chelo y piano, op.30

Marina Tarasova, chelo

Alexander Polezhaev, piano

Ernst Moeran

Nocturno para barítono, coro y orquesta.

Hugh Mackey, barítono

The Renaissance Singers

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

11.00

La gran aldea (Alemania)

Georg Philipp Telemann

Obertura en Sol mayor, “Burlesca de Don Quijote”, TWV* 55

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Franz Danzi

Concierto para chelo y orquesta en mi menor…

Thomas Blees, chelo

Orquesta Sinfónica de Berlín / Carl-August Bünte

Carl Maria von Weber

Sonata para flauta y piano en re menor, op.10 Nº3

Aurèle Nicolete, flauta

Bruno Canino, piano

Kurt Weill

It never was you

Kiri Te Kanawa, soprano

André Previn, piano

Ray Brown, contrabajo

Mundell Lowe, guitarra

12.00

Clásicos a la carta

Richard Wagner

Selección de Los maestros cantores de Núremberg

Catarina Ligendza, soprano

Christa Ludwig, mezzosoprano

Plácido Domingo, tenor

Dietrich Fischer-Dieskau, barítono

Roland Hermann, barítono

Horst Laubenthal, tenor

Orquesta de la Ópera de Berlín / Eugen Jochum

Piotr Ilich Chaikovsky

Tercer movimiento de la Sinfonía Nº5 en mi menor, op.64

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Francis Poulenc

Selección de las Improvisaciones para piano

Pascal Rogé, piano

13.00

La música del Fauno

Tiempos viejos

Dmitri Shostakovich

Trío en mi menor, op.67

Dmitri Shostakovich, piano

David Oistraj, violín

Milos Šadlo, chelo

Registro de 1946

Antonio Lolli (c. 1725-1802)

Concierto para violín y orquesta en Do mayor

Giuliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

14.00

El compositor de la semana

Jean-Baptiste Lully

Primer acto de la tragédie en musique Psyché

Carolyn Sampson y Amanda Forsythe, sopranos

Mireille Lebel, mezzosoprano

Aaron Engebreth, barítono

Olivier Laquerre, bajo

Coro y Orquesta del Festival de Música Antigua de Boston / Paul O’Dette

Max Bruch

Kol Nidrei, Adagio sobre temas hebreos, op.47 (versión chelo y piano)

Jacqueline Du Pré, chelo

Gerald Moore, piano

Frederic Curzon

En Málaga, suite española para orquesta

Orquesta Sinfónica de la Radio de la República Checa / Adrian Leaper

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

York Bowen (1884-1961)

Romanza Nº1 en Sol bemol, op.35, Nº2 y Romanza Nº2 en Fa mayor, op.45

Stephen Hough, piano

York Bowen

Concierto para viola y orquesta en do menor, op.25

Lawrence Power, viola

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbin

York Bowen

Selección de los Veinticuatro preludios en todas las tonalidades mayores y menores, op.102

Stephen Hough, piano

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La odisea del regreso

Marco Uccellini (1603-1680)

Sonata Nª3 para violin, archilaud, chelo y virginal

Art Cantorum

George Enescu

Sinfonia concertante para chelo y orquesta, op.8

Martin Cazacu, chelo

Orquesta Nacional de la Radio de Rumania / Horia Andreescu

Wolfgang Amadeus Mozart

“Resta o cara”, aria de concierto K.528

Margaret Price, soprano

Orquesta Filarmonica de Londres / James Lockart

Virtu Maragno

Sonata Nº1 (1948)

Lila Salsano, piano

19.00

Robert Schumann

Obertura, scherzo y finale

Orquesta Sinfonica de la Radio de Polonia / Johannes Wildner

Jacopo Peri

Fin de la segunda escena de Euridice

Monica Benvenuti, soprano

Ensambel Arpegio / Roberto de Caro

Béla Bartók

Cuarteto Nº4, Sz (numero de catalogo)91

Cuarteto Emerson

Johannes Strauss

Anna, polka

Orquesta Filarmonica de Viena / Herbert von karajan

20.00

Ciclos (Madrigales de Monteverdi)

Claudio Monteverdi

“Viviré en la pena y el tormento”, del Tercer libro de madrigales

Delitiae Musicae / Marco Longhini

Claudio Monteverdi

Selección del Tercer libro de madrigales

Delitiae Musicae / Marco Longhini

Franz Schubert

Tres marchas militares para piano a cuatro manos, D.733

Daniel Barenboim y Radu Lupu, piano a cuatro manos

21.00

Música nocturna

Arthur Honegger

Sinfonía Nº3, “Litúrgica”

Orquesta Filarmónica Checa / Serge Baudo

Antonín Dvořák

Piezas románticas para piano, op.75

Josef Suk, violìn

Alfred Holeček, piano

Antonio Soler

Ángel, San José y Nuestra Señora, villancico

Luis Álvarez, barítono

Escolanía de la Abadía de Santa Cruz del Valle de los Caídos / Jean-Michel Hasler

Candelario Huízar (1883-1970)

Cuarteto

Cuarteto Ruso-Americano

Franz Liszt

La batalla de los hunos. Poema sinfónico Nº11

Orquesta Filarmónica de Londres / Bernard Haitink

Baldassare Galuppi

Sonata para teclado Nº5 en Si mayor

JörgEwald Dahler, clave

23:00

Industria Nacional

Carlos Suffern (1901-1991)

Ocho preludios para piano

Martha Bongiorno, piano

Pía Sebastiani (1925-2015)

Estampas

Orquesta Sinfónica Nacional / Pedro Ignacio Calderón

Grabado en vivo en el Auditorio de Belgrano de Buenos Aires el 6 de julio del año

2001

Johann Sebastian Bach

Trío sonata para órgano en Sol mayor, BWV 525 (transcripción para dos guitarras)

Marcela Sfriso y Walter Ujaldón, guitarras

Sergio Calligaris (1941)

Segunda suite de danzas sinfónicas, op.27

Orquesta de la Radio y Televisión de Albania / Jetmir Barballushi