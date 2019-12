Programación Jueves 19 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Sam Rivers RivBea All Star Orchestra

Revelation

Ivan Pesut

Spectrophobia

Dr Jekyll

Lainie Cooke

As long as I live

The nearness of you

It’s magic

Józef Elsner

Gran sonata para violín y piano en Si bemol mayor, op.2

Andrzej Gebski, violín

Joanna Lawrynowicz, piano

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Johann Strauss hijo

Obertura de la opereta Cagliostro en Viena

Orquesta Johann Strauss de Viena / Joseph Francek

Antonio Vivaldi

Sonata para dos violines y bajo continuo Nº10 en Si bemol mayor, Ryom 78

Salvatore Accardo y Franco Gulli, violines

Rohan de Saram, chelo

Bruno Canino, clave

Frederic Chopin

Sonata para chelo y piano en sol menor, op.65

Alisa Weilerstein, chelo

Inon Barnatan, piano

Edward Elgar

Música armoniosa para quinteto de vientos Nº4, “La granja”

Ensamble Athena

08.00



Manuel de Falla

Cuatro piezas españolas

Alicia de Larrocha, piano

Heitor Villa Lobos

Fantasía para chelo y orquesta

Janos Starker, chelo

Orquesta Sinfónica de Paraíba / Eleazar de Carvalho

François Couperin

Concierto Real Nº3

Thomas Brandis, violín

Aurèle Nicolet, flauta

Heinz Holliger, oboe

Manfred Sax, fagot

Josef Ulsamer, viola da gamba

Christiane Jacottet, clave

09.00

Reinhold Glière

Los cosacos de Zaporiyia, poema sinfónico, op.64

Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes

Joseph Haydn

Introducción, “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”, “Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu”, y El terremoto, fragmentos de “Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz”

Cuarteto Vermeer



Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº5 en Sol mayor, K.283

Deszó Ránki, piano

10.00

Alexander Arutiunian

Concertino para piano y orquesta

Narine Arutiunian, piano

Orquesta de Cámara de Moscú / Constantine Orbelian

Ignaz Pleyel

Sexteto para vientos en Si bemol mayor

Consortium Classicum

Alfredo Casella

Paganiniana, divertimento para orquesta op.65

Orquesta Filarmónica de la Scala / Riccardo Muti

11.00

La gran aldea (Suiza)

Ernest Bloch

Concerto Grosso Nº1

Jenny Lin, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio del Suroeste de Alemania / Jiri Starek

Joachim Raff

Suite para piano Nº3 en mi menor, op.72

Alexander Zolotarev, piano

Paul Juon

Primer movimiento del Cuarteto para cuerdas en Re mayor, op.5

Cuarteto de Cuerdas Sarastro

12.00

Clásicos a la carta

Johann Sebastian Bach

Selección La pasión según San Mateo

Margaret Marshall, soprano

Carolyn Watkinson, contralto

Orquesta de Cámara de Lausanne / Michel Corboz

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21

Vladimir Ashkenazy, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / David Zinman

13.00

La música del fauno

Leopold Kozeluch (1747-1818)

Concierto para piano y orquesta Nº1 en Fa mayor

Howard Shelley, piano

London Mozart Players / Howard Shelley

Heitor Villa-Lobos

Cuarteto para cuerdas N°17

Cuarteto Latinoamericano

Francesco Cavalli

Escena 3 del primer acto de la ópera Ercole amante

Mariana Flores, soprano

Cappella Mediterrane / Leonardo García Alarcón

14.00

Camille Saint-Saëns

Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor, op.2

Orquesta Filarmónica de Los Angeles / Georges Prêtre

Paul Hindemith

“1922”, suite para piano, op.26

Hans Petermandl, piano

Juan Arañés (compositor español del siglo 17)

A la vida bona

La Capella Reial de Catalunya

Hespèrion XXI / Jordi Savall

15.00

Música documental (Románticos desconocidos)

Giulio Regondi (c.1822-1872)

Estudios Nº2, 3 y 4 de los Diez estudios para guitarra

David Starobin, guitarra

Gerhard Schjelderup (1859-1933)

Brand. Drama sinfónico

Orquesta Sinfónica de Trondheim / Eivind Aadland

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Alfonso Letelier (compositor chileno, 1912-1994)

Movimiento sinfónico para piano y orquesta

Elvira Savi, piano

Orquesta Sinfónica de Chile / Victor Tevah

Paul Dukas

El aprendiz del Hechicero

Orquesta Nacional de Francia / Georges Pretre

Antonio Vivaldi

Concierto para violin y cuerdas en Mi bemol mayor

Interprete Veneziani

Autores Tradicionales Anónimos Rumanos

Tres canciones

Angela Gheorghiu, soprano

Malcom Martineau, piano

19.00

Cesar Frank

El cazador maldito

Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti

Muzio Clementi

Sonata para piano en Do mayor op.37, Nº1

Donatella Failoni, piano

Benjamim Britten

Obertura para Paul Bunyan

Orquesta Sinfonica de Londres / Stuart Bedford

Gottfried Heinrich Stölzel (1690-1749)

Concierto para trompeta y cuerdas en do menor

Maurice André, trompeta

Academia Saint Martin in the Fields / Neville Marriner

Inocente Carreño (Venezuela 1919-2016)

Suite para guitarra (1966)

Nilse González, guitarra

20.00

Ciclos (El período modernista de Villa-Lobos)

Heitor Villa-Lobos

Epigramas irónicos y sentimentales, ciclo de canciones para voz y piano con textos de Ronald de Carvalho (1921)

Cláudia Riccitelli, soprano\

Nahim Marun, piano

Heitor Villa-Lobos

Pensamientos de niño. Poema del niño y su madre

Claudia Riccitelli, soprano

Toninho Carrasqueira, flauta

Diogo Maia, clarinete

Watson Clis, chelo

Gil Jardim, director

Heitor Villa-Lobos

Noneto (1923)

Coro y Conjunto instrumental / Gil Jardim

Luigi Boccherini

Sinfonía en La mayor, op.35, Nº3

Cantilena

21.00

Música Nocturna

Arnold Schönberg

Gurrelieder

Barbara Haveman, soprano

Brandon Jovanovich tenor

Thomas Bauer, barítono

Gerhard Siegel, tenor

Claudia Mahnke, mezzosoprano

Johanes Martin Kränzle, recitante

Coro Juvenil Femenino de Holanda

Cantoría de la Catedral de Colonia

Voces Masculinas del Coro de la Catedral de Colonia

Ensamble Vocal de la Catedral de Colonia

Coro de la Sociedad Bach de Colonia

Cantoría del Monasterio Cartujo de Colonia

Orquesta Gürnezich de Colonia / Markus Stenz

Jean-Joseph de Mondonville

Sonata trío en do menor, op.2, Nº5

Ensamble Diderot

23.00

Industria Nacional

Luis Mucillo (1956)

Una barca en el río de los sueños

Ensamble Perceum

Francis Poulenc

Dos novelettes, Napoli y Movimientos perpetuos

Manuel Rego, piano

Cristian Axt (1978)

Suite del ballet El escultor

Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca / Régulo Stabilito

Fritz Kreisler

Pequeña marcha vienesa

Ingolf Turban, violín

Jean-Jacques Dünki, piano