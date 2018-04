Programación Jueves 19 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Bernt Rosengren

The humming bees

Sad waltz

Blues nerves

Jef Neve

Remorse

Para Liza

Betty Carter

It’s a big wide wonderful world

This is always

Something big

Darius Milhaud

Saudades do Brazil, suite de danzas

Alexandre Tharaud, piano

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Willard Palmer (compositor y arreglador estadounidense, 1917-1996)

Fantasía para orquesta sobre temas de la ópera “La Boheme” de Puccini

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Carl Maria von Weber

Siete variaciones sobre al aria “Vien qua, Dorina bella”, de Bianchi, op.7

Alexander Paley, piano

Robert Kajanus (finlandés, 1856-1933)

Aino, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia, Coro Masculino de la

Universidad de Helsinki / Jorma Panula

Pietro Antonio Locatelli

Concerto grosso en do menor, op.1, Nº11

Orquesta de Cámara de Colonia / Jan Corazolla

08.00



Sergei Rachmaninov

Suite para dos pianos Nº2, op.17

André Previn y Vladimir Ashkenazy, pianos

Rodolfo Halffter (compositor español nacionalizado mexicano, 1900-1987)

Suite del ballet “Don Lindo de Almería”

Orquesta Sinfónica de Mineria / Luis Herrrera De La Fuente

Maurice Ravel

Introducción y allegro para arpa, flauta, clarinete y cuerdas

Nancy Allen, arpa

Ransom Wilson, flauta

David Schifrin, clarinete

Cuarteto de cuerdas de Tokio

09.00



Giovanni Battista Pergolesi

Concierto para violín y orquesta de cuerdas en Si bemol mayor

Bettina Mussumeli, violín

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Richard Wagner

Preludio de Los maestros cantores de Nürenberg

Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti

Johann Kuhnau (barroco alemán, 1660-1722)

Sonata bíblica para clave Nº1 en Do mayor, “La lucha entre David y Goliat”

Anikó Horváth, clave

Bela Bartok

“Kossuth”, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica Nacional de Hungría / Zóltan Kócsis

10.00



Edvard Grieg

Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor, op.13 (2010)

Vadin Repin, violín

Nikolai Lugansky, piano



Alexander Grechaninov

“Copos de nieve”, canciones del mundo infantil, op.47

Ludmila Kuznetsova, mezzosoprano

Coro y Orquesta Sinfónica Estatal de Rusia / Valéry Polyansky

Joseph Haydn

Trío para baritón, viola y chelo

David Geringas, baritón

Vladimir Mendelssohn, viola

Emil Klein, chelo

11.00

La gran aldea (Holanda)

Henriëtte Bosmans

Poema para chelo y orquesta

Dmitri Ferschtman, chelo

Orquesta de Cámara de Holanda / Ed Spanjaard

Julius Röntgen

Canciones chinas, op.66

Robbert Muuse, barítono

Micha van Weers, piano

Jan Baptist Verrijt

Flammae divinae, op.5

Consort of Musicke / Anthony Rooley

12.00

Clásicos a la carta

Mili Balakirev

Tamara

Orquesta Sinfónica del Estado de Rusia / Igor Golovschin

Antonio Vivaldi

El verano, concierto para violín y orquesta en sol menor, op.8, Nº2

Janine Jansen, violín solista

Candida Thompson y Henk Rubingh, violines

Julian Rachlin, viola

Maarten Jansen, chelo

Stacy Watton, contrabajo

Elizabeth Kenny, theorba

Jan Jansen, clave

Heitor Villa-Lobos

Bachianas brasileiras Nº4

Sonia Rubinsky, piano

13.00

La música del fauno

Johann Melchior Molter

Concierto para clarinete y orquesta en Re mayor

Thomas Friedli, clarinete

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer

William Walton

Cuarteto para cuerdas en la menor

Cuarteto de Cuerdas Gabrieli

Alexander Glazunov

Vals de Concierto Nº2, en Fa mayor, op.51

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

14.00

François Couperin

Octavo concierto de la colección Les Goûts-réünis

Miembros del ensamble Musica ad Rhenum

Carlos Guastavino

Sonatina para piano en sol menor

Luis Ascot, piano

Carl Ditters von Dittersdorf

Sinfonía en la menor (Grave a 2), “El delirio de los compositores, o el

gusto de hoy en día”

Orquesta Failoni / Uwe Grodd

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Domenico Monleone (1875-1942)

Cavalledria Rusticana

Carlo Torriani, tenor

Lisa Houben, soprano

Fulvio Massa, barítono

Anna Zoroberto, soprano

Sim Tokyurek, mezzosoprano

Paolo Battaglia, bajo

Chiara Di Pino, soprano

Coro del Teatro de Ópera de Tirana

Orquesta Sinfónica de la Radio de Tirana / Daniel Pacitti

Fernando Sor

Dúo N°1 para dos guitarras, “L’Encouragement”

Alexander Lagoya e Ida Presti, guitarra

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La odisea del regreso

Compartimos el concierto que el Cuarteto Gianneo ofreció el sábado pasado en un nuestro auditorio, inaugurando la temporada 2018 de Beethoven & Compañía, ciclo dedicado a la integral de los cuartetos de Beethoven.

19.10

Krzysztof Penderecki

El sueño de Jacob

Orquesta Filarmónica Real de Escocia / Krzysztof Penderecki

Johannes Brahms

Rapsodia para contralto, coro masculino y orquesta, op.53

Bernarda Fink, contralto

Coro y Orquesta Sinfónica de Bamberg / Robin Ticciati

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, op.9, Nº5

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Joan Ambrosio Dalza

Calata ala spagnola y Tastar de corde

Christopher Wilson, laúd

Franz Liszt

Mazeppa, poema sinfónico Nº6, S.100

Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó

20.00

Ciclos (Obras tardías de Liszt)

Franz Liszt

Polca Mefisto

Earl Wild, piano

Franz Liszt

Vals Mefisto N°2

Leif Ove Andness, piano

Franz Liszt

Cortejo fúnebre de Mihály Mosonyi

Alfred Brendel, piano

Franz Liszt

Llamado e Himno Nacional Húngaro (1873)

Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó

Franz Liszt

Cuatro piezas para piano

Louis Kentner, piano

Johann Nepomuk Hummel

Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor

Wynton Marsalis, trompeta

Orquesta National Philharmonic / Raymond Leppard

21.00

Música Nocturna

Claude Debussy

El martirio de San Sebastián, drama sacro

Sylvia McNair, sopranio

Anne Murray y Natalie Stutzmann, contralto

Leslie Caron, narradora

Coro y Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Wilson Thomas

Johann Sebastian Bach

Pastoral para órgano en Do mayor, BWV 590

Tom Koopman, órgano

Frank Bridge

Tres novelettes

Cuarteto Maggini

Modest Mussorgsky

“Danza de las esclavas persas” de la ópera Jovánchina

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

23:00

Industria Nacional

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº4 en La mayor, op.90, “Italiana”

Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca / José María Úlla

Juan Manuel Abras (1975)

Sueño y chacarera

Laura Astutti, flauta

Laura Carter, clarinete

Diana Rud (1940)

Clair… lointain regard

Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe / Mauricio Weintraub

Cecilia Fiorentino (1962)

Preludio para piano

Cecilia Florentino, piano