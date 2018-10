Programación Jueves 18 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Doug Webb

Friends again

High groove, low feedback

Phronesis

Matrix for D.A.

Raul Midón

Ride on a rainbow

Sunshine, I can fly

——-

Charles Ives

Set orquestal Nº2

Coro y Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Michael Tilson Thomas

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Friedrich von Flotow

Obertura de la ópera Martha

Orquesta Sinfónica de Bulgaria / Ivan Velmos

George Frideric Handel

Suite orquestal Nº2 en Re mayor, de la “Música Acuática”, HWV 349

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Frigyes Sandor

Robert Schumann

Sonata para violín y piano Nº1 en la menor, op.105

Marianne Thorsen, violín

Ian Brown, piano

Cecile Chaminade

Concertino para flauta y orquesta, op.107

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº7

Elizabeth Wallfisch, violin

Richard Tunnicliffe, chelo

Paul Nicholson, clave

08.00



Vincent Persichetti (compositor y pianista estadounidense, 1915-1987)

Sonata para piano Nº3

David Allen Wehr, piano

Michael Haydn

Serenata en Re mayor

Orquesta Filarmónica de Budapest / János Sándor

Wolfgang Amadeus Mozart

Adagio para violín y orquesta en Mi mayor K.261

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

09.00

Ottorino Respighi

Sonata para violín y piano en si menor

Kyung Wha Chung, violín

Krystian Zimerman, piano

Sergei Prokofiev

Obertura sobre temas hebreos

Camerata Vistula

Sergio Assad (guitarrista y compositor brasileño nacido en 1952)

Seis piezas breves

Nicolás Gagliani, guitarra

Giovanni Perluigi da Palestrina

Primera lección para el Jueves Santo, motete

Camerata Oxford

10.00

Cesar Franck

El cazador maldito, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de Savaria / Peter Lücker

Manuel de Falla

Canción, nocturno y mazurka

Javier Perianes, piano

August Klughardt

Quinteto para vientos en Do mayor, op.79

Quinteto Arcis

11.00

La gran aldea (Suiza)

Frank Martin

Pequeña sinfonía concertante, op.54

Eva Guibentif, arpa

Christiane Jaccottet, clave

Ursula Ruttimann, piano

Orquesta de la Suisse Romande / Armin Jordan

Joachim Raff

Dúo para violín y piano sobre motivos de “Tanhausser” de Wagner, op.63, Nº2

Ingolf Turban, violín

Jascha Nemtsov, piano

Othmar Schoeck

Noche de verano, intermedio-pastoral, op.58

Nueva Orquesta Académica de Cámara de Alemania / Johannes Goritzky

Stefan Feingold

Etrusca

Stefan Feingold, guitarra

12.00

Clásicos a la carta

Camille Saint-Saëns

“Printemps qui commence”; “Mon coeur s’ouvre à ta voix” y “Vois ma misère, hélas!” de la ópera Sansón y Dalila, op.47

José Carreras, tenor

Agnes Baltsa, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Franz Schubert

Sonatina para violín y piano en la menor, op.137, Nº2, D.385

Fabio Biondi, violín

Olga Tverskaya, piano

Antonio de Cabezón

Tres sobre el canto llano de La españoleta

Atrium Musicae de Madrid / Gregorio Paniagua

13.00

La música del fauno

Alberto Ginastera

Concierto para arpa y orquesta, op.25

Marie-Pierre Langlamet, arpa

Orquesta Filarmónica de Berlín / Juanjo Mena

Jan Ladislav Dussek (1760-1812)

Sonata para piano Nº14 en Sol mayor, op.39, Nº1

Laure Colladant, piano

Georg Philipp Telemann

Suite Nº5 para flauta, violín y bajo continuo en la menor

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

14.00

Johannes Brahms

Variaciones sobre un tema de Haydn, op.56a

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Francis Poulenc

Sonata para clarinete y piano en si menor

Victoria Soames, clarinete

Julius Drake, piano

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Lorezo Perosi (1872-1956)

Fragmentos de oratorio El nacimiento del Redentor, con texto en latín de los Evangelios de San Mateo y San Lucas

Mirella Freni, soprano

Claudio Strudhoff, barítono

José Nait, tenor

Ortensia Beggiato, mezzosoprano

Jeda Valtriani, soprano

Coro Polifónico de Milán

Orquesta del Angelicum de Milán / Carlos Félix Cilario

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Antonio Vivaldi

Concierto para flauta y cuerdas Nº2 en sol menor RV 439 “La noche”

Severino Gazzelloni, flauta

I Musici

Ernest Chausson

Viviane, poema sinfónico, op.5

Orquesta Sinfonica Basler / Armin Jordan

Heitor Villa-Lobos

La descendencia de un bebe

Nelson Freire, piano

Vincenzo Bellini

“Escena final” de la opera El pirata

Montserrat Caballe, soprano

Orquesta Sinfonica de Londres / Carlos Felix Cillario

19.00

Richard Strauss

Romance para chelo y orquesta en Fa mayor

Arto Noras, chelo

Orquesta Sinfonica de la Radio Noruega / Ari Rasilainen

Franz Schubert

1er mov de la Sinfonía Nº9 en Do mayor, D.944 “Grande”

Staatskapelle Dresden / Jeffrey Tate

Marcelo Delgado

Momentos en el cielo

Sergio Catalan, flauta

Mario Malamud, viola

Gabriela Gonzalez Czerednikow, arpa

Charles Ives y William Schumann

Variaciones sobre “America”

Orquesta Filarmonica de New York / Kurt Masur

20.00

Ciclos (Sinfonías de Chaikovsky)

Piotr Illich Chaikovsky

Sinfonía Nº3 en Re mayor, op.29, “Polaca” (1875)

Orquesta Sinfónica de Londres / Igor Markevitch

———-

Domenico Scarlatti

Sonata para clave, K.64 (arreglo para guitarra de Narciso Yepes)

Narciso Yepes, guitarra

21.00

Música Nocturna

Olivier Messiaen

Cuarteto para el fin de los tiempos

Ensamble Walter Boeykens

Arnold Bax

Bosques de noviembre, poema sinfónico

Orquesta del Ulster / Bryden Thomson

Gaspar Sanz

Preludio o Capricho arpeadp

Lucas Ruiz de Ribayaz

“Folias” y “Pavanas”, del tratado Luz y norte

The Harp Consort / Andrew Lawrence-King

Giochino Rossini

Obertura de la ópera La Gazza Ladra

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Wilhelm Peterson-Berger (1867-1942)

Nada es como la espera, Cuando camino en soledad, Como estrellas en el cielo, Acércate al muchacho, pequeña cabrita, El sol resplandece en el atardecer y Si me amas, canciones

Ann Sophie von Otter, mezzo soprano

Bengt Forsberg, piano

Julia Perry (1924-1979)

Una pieza breve para gran orquesta

Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Karina Kanellakis

Grabado en vivo en el Hollywood Bowl, Los Ángeles, el pasado 11 de septiembre

23:00

Industria Nacional

Nelly Moretto (1925-1978)

“Bah, le dije al tiempo”, para tres instrumentistas y cinta magnética, en

versión de concierto de Lucía Maranca

Lucía Maranca, voz

Guillermo Silveira, piano

Rubén Barbieri, trompeta

Lalo Schiffrin

La Nouvelle Orleans

Quinteto de Vientos Dorian

Robert Schumann

Trío N°1 en re menor, op.63

Nuevo Trío Argentino

Grabado en vivo en el Auditorio Borges de la Biblioteca Nacional el 7 de julio de 2007

Marcos Cabezas

For Nella

Paralelo 33º