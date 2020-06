Programación Jueves 18 de Junio

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

La Trasnoche de La 96.7

Emanuelle Barbella (compositor italiano, 1718-1777)

Dúo Nº4 para dos mandolinas

Alison Stephens – Sue Mossop, mandolinas

Johannes Brahms

Obertura trágica en re menor, op. 81

Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti

Victor Herbert (compositor irlandés, 1859-1924)

Cinco Piezas para chelo y orquesta

Lynn Harrell, chelo

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Heitor Villa-Lobos

Trío Nº1 en do menor

Trío Ahn

Alexander Scriabin

Cinco preludios op.16

Wanda Brauner, piano

Tielman Susato

Danzas de la colección Dancerye

Mandel Quartet

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92

Orquesta de Cámara de Europa / Nikolaus Harnoncourt

Fritz Kreisle

Penas de amor y Alegrías de amor (arr. para piano de Rachmaninov)

Howard Shelley, piano

Claude Debussy

El mar, L.109

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Saverio Mercadante

Concierto para clarinete y cuerdas Nº2 en Si bemol mayor, op.101

Vincenzo Mariozzi, clarinete

I Solisti Aquilani / Vittorio Antonellini

Robert Schumann

Liederkreis para voz y piano, op.24 (selección)

Paul Eswood, contratenor

Nicholas McGegan, piano

Domenico Cimarosa

Selección de Sonatas para piano

Donatella Failoni, piano

Frank Bridge

Trío Nº2

Trío Borodin

George Frideric Handel

Concierto para oboe y orquesta Nº3 en sol menor, HWV 287

David Reichenberg, oboe

The English Concert / Trevor Pinnock

Edward Elgar

Falstaff. Estudio sinfónico en do menor, op.68

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Ástor Piazzolla

Fuga y misterio

Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº6 en Fa mayor, K.43

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Béla Bartók

Sonata para violín y piano Nº1, Sz 84

Isaac Stern, violín

Yefim Bronfman, piano

Georg Muffat

Concerto grosso Nº1 en Re mayor

Ensemble 415 / Chiara Banchini

Igor Stravinsky

El beso del hada

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

07.00

Y la mañana va

Jean Sibelius

Obertura en Mi mayor

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Carl Stamitz

Sinfonía en Do mayor, op.13, Nº5

London Mozart Players / Matthias Bamert

Alexander Zemlinsky

Rayo de luz

Silke Avenhaus, piano

Arthur Sullivan

Suite del ballet Pineapple Poll

Orquesta Sinfónica de la BBC / James Loughran

08.00

David Popper

Concierto para chelo y orquesta, op.24

Antonio Meneses, chelo

Orquesta Sinfónica de Basilea / Ronald Zollman

Franz Schubert

Nocturno para piano, violín y chelo en Mi bemol mayor, op.póstumo 148, D.897

Trío Bekova

George Frideric Handel

Concerto grosso en Sol menor, op.6, Nº6

I Musici

09.00

Ottorino Respighi

Seis piezas para niños

Héctor Moreno y Norberto Capelli, piano a cuatro manos

Hector Berlioz

“Escena de amor”, de Romeo y Julieta, op.17

Orquesta Sinfónica de Flandes / Seikyo Kim

Mateo Flecha el Viejo

La Negrina

Ensamble Huelgas / Paul van Nevel

Alban Berg

Cuatro piezas para clarinete y piano, op.5

Sabine Meyer, clarinete

Oleg Maisenberg, piano

10.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto para cuerdas en Do mayor, K.515

Cuarteto Melos

Franz Beyer, 2da.viola

Giuseppe Verdi

Música de ballet de la ópera “Don Carlos”

Orquesta Nacional de la Ópera de Montecarlo / Antonio de Almeida

11.00

La gran aldea (Suiza)

Nicolai Miaskovsky

Sinfonía Nº19 en Mi mayor, op.46

Orquesta Sinfónica del Ministerio de Defensa de la Unión Soviética / Nicolai Mijailov

Dmitri Kabalevsky

Sonata para piano Nº2 en Mi bemol mayor, op.45

Alexandre Dossin, piano

Yuri Sergei Sajnovsky

Himno angelical Nº2

Coro de Cámara de San Petersburgo / Nicolai Korniev

12.00

Clásicos a la carta

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº20 en re menor, K.466}

Stephen Kovacevich, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

Richard Wagner

“Muerte de amor” de Tristán e Isolda, WWV 90

Jessye Norman, soprano

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en sol menor, “El trino del Diablo”

Elizabeth Wallfisch, violín

Richard Tunnicliffe, chelo

Paul Nicholson, clave

13.00

Complemento musical

Carl Nielsen

Suite Aladino, FS 89

Coro y Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt

Johann Nepomuk Hummel

Septeto Nº1 para flauta, oboe, corno, viola, chelo, contrabajo y piano en re menor, op.74

Ensamble Capricorn

14.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Complemento musical

Victor Herbert

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en mi menor, op.30

Lynn Harrell, chelo

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Georg Philipp Telemann

Música para la mesa, 2ª parte. 2. Cuarteto para dos flautas y continuo

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Hugo Wolf

Selección de Canciones sobre poemas de Eduard Mörike

Olaf Bär, barítono

Geoffrey Parsons, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Desde Aquí (Guillermo Zalcman & Lucio Bruno Videla)

21.00

Complemento musical

23.00

