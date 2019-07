Programación Jueves 18 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

Eddie Palmieri

In flight

Vals con bata

Baptiste Trotignon & Mark Turner

Sonnet for Stevie

Keely Smith y Count Basie

My heart cries for you

Fly me to the moon

I could write a book

———

Nikolai Miaskovsky

Sonatina en mi menor, op.57

Murray McLachlan, piano

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Ludwig van Beethoven

Fidelio, obertura op.72b

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Johann Nepomuk Hummel

Concierto para trompeta y orquesta en Mi mayor

Hakan Hardenberger, trompeta

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Frédéric Chopin

Canción de cuna en Re bemol mayor, op.57 y Barcarola en Fa sostenido mayor, op.60

Maurizio Pollini, piano

George Frideric Handel

Concerto grosso en Do mayor, “Alexander’s Feast”

The English Concert / Trevor Pinnock



08.00



Claude Debussy

Tres canciones tempranas: Romance, Las campanas y Mandolina

Jessye Norman, soprano

James Levine, piano

Felix Mendelssohn

Cuarteto Nº6 en fa menor, op.80

Cuarteto Melos

Alexander Scriabin

El Poema del Extasis, op.54

Orquesta Sinfónica de Chicago / Neeme Järvi



09.00



George Frederick Pinto (compositor inglés, 1785-1806)

Sonata para piano en do menor

Ian Hobson, piano

Mauro Giuliani

“Las aventuras del amor”, diez valses para dúo de guitarras, op.116

Stefano Cardi y Andrea Orsi, guitarras

Nikolai Rimsky-Korsakov

Sinfonietta sobre temas rusos en la menor, op.31

Orquesta Sinfónica Estatal de San Petersburgo / Andre Anichanov

10.00

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa Nº1 en La mayor, BWV 806

Piotr Anderszewski, piano

Paul Hindemith

Música de Concierto para orquesta de vientos, op.41

Ensamble de vientos Eastman / Donald Hunsberger

Robert Kajanus (compositor finlandés, 1856-1933)

Aino, poema sinfónico

Coro Masculino de la Universidad de Helsinki

Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Jorma Panula

11.00

La gran aldea (Australia)

Peter Sculthorpe

Selección del Réquiem

Coro de Cámara de Adelaide

Orquesta Sinfónica de Adelaide / Arvo Volmer

Malcolm Williamson

Sinfonía concertante

Caroline Almonte, piano

Orquesta Sinfónica de Tasmania / Richard Mills

Gavin Lockley

“El centro rojo” de la Sinfonía de Australia

Rick Miller y Brian Nixon, tímbales

Gavin Lockely, piano

Orquesta Sinfónica de Sidney / Kirsten Williams

Percy Grainger

El rey y la hija del pastor

Martin Jones, piano

12.00

Clásicos a la carta

Samuel Barber

Cuarteto para cuerdas Nº1, op.11

Chester String Quartet

George Frideric Handel

Selección de El Mesías

Margaret Marshall, soprano

Charles Brett, contratenor

Anthony Rolfe-Johnson, tenor

Robert Hale, bajo

Coro Monteverdi

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Josef Strauss

La libélula, polca op.204

Orquesta Sinfónica de Berlín / Alfred Stolz

13.00

La música del fauno

Dmitri Kabalevsky

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en Sol mayor, op.77

Raphael Wallfisch, chelo

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Dietrich Buxtehude

Sonata en trío para violín, viola da gamba y clave en sol menor, op.2, N°3

The Purcell Quartet

Luis Gianneo

El tarco en flor

Orquesta Sinfónica de Entre Ríos / Gabriel Castagna

14.00

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Emmanuel Pahud, flauta

Kammerakademie Potsdam / Trevor Pinnock

Maurice Ravel

Sonatina

Bertrand Chamayou, piano

Antonio Vivaldi

“In turbate mare irato”, motete, Ryom 627

Simone Kermes, soprano

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Stanisław Moniuszko

Fábula. Cuento de invierno (1848)

Orquesta Filarmonia Pomorska (bídgoshch) Bydgoszcz / Robert Satanowski

Chales Villiers Stanford (1852-1924)

Sonata para violín y piano en La mayor, op.70

Paul Barritt, violín

Catherine Edwards, piano

Hans Pfitzner (1872-1949)

Los duendes, op.14, balada con texto de August Kopisch

Helmut Grundmann, barítono

Orquesta Philharmonia del Noroeste de Alemania / Otto Tausk

Hans Pfitzner

Herr Oluf, op.12, balada

Helmut Grundmann, barítono

Orquesta Philharmonia del Noroeste de Alemania / Otto Tausk

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Les ofrecemos volver a escuchar el tercer concierto de la undécima temporada de Manos a las obras, realizado el sábado pasado en el Auditorio de Radio Nacional. En esta oportunidad, Elías Gurevich y Haydée Schvartz interpretaron un programa con obras para violín y piano de Guillermo Graetzer, Kurt Weill y Erwin Schulhoff, tres compositores prohibidos por el nazismo.

19.35

Giacomo Puccini

“Duo de amor” de la ópera Tosca

Maria Callas, soprano

Carlo Bergonzi, tenor

Orquesta de la Sociedad de Conciertos del Conservatorio de Paris / Georges Pretre

Heinrich Ignaz Biber

Sonata Nº 11 en La mayor

Orquesta Barroca Consort de Freiburg

Pablo de Sarasate

Zapateado, op.23, Nº2

Werner Thomas, chelo

Orquesta de Cámara de Munich / Hans Stadlmair

20.00

Ciclos (Madrigal italiano)

Jacopo da Bologna

Fenice fu ‘e vissi (Fui un ave fénix y viví), madrigal

La Reverdie

Jacopo da Bologna

I’me sun un che per le frasche andando (Soy alguien que va hacia las ramas), madrigal (versión instrumental)

Alba Musica Kyo

Donato da Firenze

Lucida pecorella (Blanca ovejita), madrigal

La Reverdie

Ghirardello da Firenze

Una colomba più che neve bianca (Una paloma más blanca que la nieve), madrigal

Ensamble Modo Antiquo

Lorenzo da Firenze

Come in sul fonte (Como en la fuente), madrigal

Alba Musica Kyo

—–

Robert Schumann

Sinfonía N°4 en re menor, op.120

Orquesta de Cleveland / / Christoph von Dohnányi

21.00

Música Nocturna

Priotr Ilich Chaikovsky

Manfredo. Sinfonía programática en cuatro cuadros, op.58 (1885)

Orquesta Sinfónica de Viena / Yuri Ahronovitch

Jean Françaix

Cinco retratos de muchachas

Jean Françaix, piano

Antonio Caldara

Arias de las óperas Demofoonte y L’Olimpiade

Philippe Jaroussky, contratenor

Concerto Köln / Emmanuelle Haïm

Franz Anton Hoffmeister

Dúo para flauta y viola en Fa mayor

Brigitte Buxtorf, flauta

Christine Sörensen, viola

Arnold Bax

Danza de un duende salvaje

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson

23.00

Industria Nacional

Frédéric Chopin

Scherzo para piano N°2 en si bemol menor, op.31

Flora Nudelman, piano

Registro documental

Jan Dismas Zelenka

“Del mio amor”, del oratorio I Penitenti al Sepolchro del Redentore

Mariana Rewerski, mezzoprano

Collegium Vocale 1704 / Václav Luks

Virtù Maragno (1928-2004)

Variaciones indoamericanas

Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional “José de San Martín” / Mario Benzecry

Grabado en vivo en la Facultad de Derecho de la Uba el 1° de abril de este año

Gabriel Valverde (1958)

Sexteto

Danish Chamber Players / Henrik Vagn Christensen

Roberto Pintos

Puerta cerrada

José Carli

A punta y taco

Ensamble de Cornos Argentina