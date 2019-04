Programación Jueves 18 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Felice Reggio

Running away

I remember Chet

Menahan Street Band

Seven is the wind

Ivory and blue

Com Vocé

Corazón vagabundo

Vivo soñando

Joseph Haydn

Cuarteto Nº19 en do menor, op.17, Nº4

Cuarteto Tátrai

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Friedrich Kuhlau

“La montaña del duende”, obertura, op.100

Orquesta Nacional de la Radio de Dinamarca / John Frandsen

Giovanni Mane Giornovichi

Concierto para violín y orquesta Nº5 en Mi mayor

Brittany Kotheimer, violín

Orquesta de Cámara de Starling / Kurt Sassmannshaus

Claude Debussy

Dos arabesques para piano

Philippe Entremont, piano

Benjamín Britten y Lennox Berkeley

Montjuic, suite de danzas catalanas, op.9

Orquesta de Cámara Inglesa / Steuart Bedford

08.00

Johann Christian Bach

Cuarteto con oboe en Si bemol mayor

Max Artved, oboe

Elise Batnes, violín

Tue Lautrup, viola

Lars Holm Johansen, chelo

Gioacchino Rossini

Obertura y “Una volta c’era un re”, del Acto I de “La Cenerentola”

Jennifer Larmore, mezzosoprano

Orquesta del Royal Opera House / Carlo Rizzi

Piotr Ilich Chaikovsky

Suite orquestal Nº4 en Sol mayor, op.61, “Mozartiana”

Orquesta Sinfónica Académica de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlanov

09.00



Franz Liszt

Vals mefisto Nº3 y Nº4

Leslie Howard, piano

Bedrich Smetana

Tábor, quinto poema sinfónico del ciclo Mi patria

Orquesta Sinfónica de Milwaukee / Zdenek Macal

Antonio Caldara

Stabat Mater

Coro de Cámara Monteverdi

Concerto Armónico / Eva Kollar

Elgar Howarth (director y compositor inglés, 1935)

Suite de danzas inglesas

Ensamble de Metales de la Orquesta Filarmónica de Estocolmo

10.00

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1

Miklós Perényi, chelo

Dezso Ranki, piano

Franz Schubert

Rondo para violín y cuarteto en La mayor, D.438

Vera Beths, violín solista

Lisa Rautenberg y Jody Gatwood, violines

Steven Dann, viola

Anner Bylsma, chelos

Joseph Martin Kraus

Sinfonía en La mayor

Orquesta de Cámara de Suecia / Petter Sundkvist

11.00

La gran aldea (Rusia)

Dmitri Kabalevsky

Primavera, poema sinfónico, op.65

Orquesta Sinfónica de Moscú / Igor Golovschin

Karl Davydov

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en La menor, op.14

Marina Tarasova, chelo

Orquesta Sinfónica Davydov / Konstantin Krimetz

Anton Arensky

Suite para orquesta Nº2 en sol menor, op.23, “Siluetas”

Orquesta Sinfónica de Moscú / Dmitri Yablonsky

12.00

Clásicos a la carta

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº21 en Do mayor, op.53, “Waldstein”

Alexander Panizza, piano

George Gershwin

Rhapsody in blue

André Previn, piano

Orquesta Sinfónica de Pittsburgh / André Previn

Arcangelo Corelli

Concerto grosso Nº8 en sol menor, op.6, Nº8, “Concierto de Navidad”

La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

13.00

La música del fauno

Darius Milhaud

Concierto para piano y orquesta Nº5, op.346

Michael Korstick, piano

Orquesta de la Radio del Sudoeste de Alemania / Alun Francis

Dietrich Buxtehude

Sonata en trío para violín, viola da gamba y clave en Mi mayor, op.2, N°6

The Purcell Quartet

Antonín Dvořák

El duende del agua, poema sinfónico op.107

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

14.00

Nikolai Myaskovsky (1881-1950)

Sonata para piano Nº5 en Si mayor, op.64, Nº1

Murray McLachlan, piano

Franz Xaver Richter

Concierto para flauta y orquesta en mi menor

Barthold Kuijken, flauta

Orquesta Tafelmusik / Jeanne Lamon

Joaquín Turina

Escena andaluza para viola y quinteto con piano, op.7

The Nash Ensemble

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Robert Volkmann (1815-1885)

Serenata N°2 para cuerdas en Fa mayor, op.63

Orquesta de Cámara Alemana de Neuss / Johannes Goritzki

Elfrida Andrée (1841-1929)

Sinfonía para órgano N°1 en si menor

Kimberley Marshall, órgano

Henry Hadley (1871-1937)

El océano, op.99, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica Nacional de Ucrania / John McLaughlin Williams

Francesco Cilea (1866-1950)

Vocalise de concierto para violín y piano N°2 en re menor

Ilaria Cusaro, violín

Domenico Codisposti, piano

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Luigi Boccherini

Cuarteto Nº 56 , op.41

Cuarteto de Arcos de Venezia

Wolfgang Amadeus Mozart

“Dos escenas de Figaro” de Las bodas de Figaro

Erwin Schrott, bajo barítono

Orquesta de la Comunitat Valenciana / Riccardo Frizza

Ángel Lasala

Preludios Nacionales Argentinos

Lydia Negri, piano

Gioacchino Rossini

“Obertura” del ballet La Boutique fantastique

Orquesta Sinfonica del Toronto / Andrew Davis

Alfred Schnittke

Música silenciosa para violín y chelo

Maria Kliegel, chelo

Raimund Havenith, piano

19.00

George Phillip Teleman

“Coral” de la Pasión según San Juan

Coro y orquesta del festival de Lucerna / Kurt Redel

Frédéric Chopin

Concierto Nº2 para piano y orquesta en fa menor, op.21

Maria Joao Pires, piano

Orquesta Nacional de la Opera de Montecarlo / Armin Jordan

Eugène Ysaye (1858-1931)

Trio Nº2

Johan Boen, violín

Johannes Martens, chelo

Juliet Jopling, viola

20.00

Ciclos (Sinfonías de Shostakovich)

Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº5 en re menor, op.47

Orquesta Sinfónica Nacional de Washington / Mstislav Rostropovich

Henriette Renié

Andante religioso, para violín y arpa

Dúo Sutre-Kun

21.00

Música Nocturna

Antonio Vivaldi

“Las cuatro estaciones” de Il cimento dell’armonia e dell’inventione, op.8

Simon Standage, violín

The English Concert / Trevor Pinock

Franz Schubert

Cantos de Ellen (“Descansa, guerrero”, “Descansa, cazador” y “Ave Maria”)

Jessye Norman, soprano

Irwin Cage, piano

Joseph Achron

Suite de la música incidental para El golem de Leivick

Orquesta Filarmónica Checa / Gerard Schwarz

Johann Nepomuk Hummel

Trío para piano, violín y chelo en Mi bemol mayor, op.96

Trío Parnassus

Ottorino Respighi

Obertura carnavalesca

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Adriano

George Frideric Handel

Sonata para flauta dulce y continuo Nº3 en Do mayor

L’École d’Orphée

Felix Mendelssohn

Marcha guerrera de los sacerdotes, de Athalia, op.74

Orquesta Filarmónica de Viena / Christoph von Dohnányi

23:00

Industria Nacional

Celestino Piaggio

Tres canciones, op.3, sobre poemas de André Suarès

Graciela de Gyldenfeldt, soprano

Henning Lucius, piano

Mario García Acevedo (1926-2013)

Poema coral en Re Mayor

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Mario Perusso

Grabación de la transmisión radial del concierto realizado en el Teatro Colón el 12 de noviembre de 1979

Mariano Etkin (1943-2016)

Recóndita armonía, para viola, chelo y contrabajo

Miembros del Ensamble Recherche

Giovanni Perluigi da Palestrina

Pleni sunt coeli

Gustav Holst

Salmo CXLVIII

Tradicional argentino

Sois una preciosa flor, vidala (arreglo de Vilma Gorini)

Tradicional

Pronto un deseo se cumplirá, Negro Spiritual

Coral Santa Cecilia / María Isabel Sanz

Quique Sinesi

Contramarea y Cielo abierto

Víctor Villadangos, guitarra