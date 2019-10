Programación Jueves 17 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Geraldine Laurent

At work

Odd folk

Mal Waldron

I should care

Mónica Behan

Time to fly

Everybody’s hooked

——–

Eugen D’Albert

Concierto para chelo y orquesta en Do mayor, op.20

Cristoph Henkel, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Jiri Stárek

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Moritz Moszkowski

Danzas españolas, Libro Nº1, op.12

Orquesta Sinfónica de Londres / Ataulfo Argenta

Felix Mendelssohn

Pieza de concierto para clarinete, corno di baseto y orquesta en re menor, op.114

Thea King, clarinete

Georgina Dobrée, corno di baseto

Orquesta Sinfónica de Londres / Alun Francis

Muzio Clementi

Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.23, Nº3

Donatella Failoni, piano

Anton Arensky

Variaciones sobre un tema de Chaikovsky,op.35

Cuerdas de la Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Evgeni Svetlanov

08.00



Benjamin Britten

Fantasía para oboe y trío de cuerdas, op.2

Douglas Boyd, oboe

Andrew Watkinson, violín

Garfield Jackson, viola

David Waterman, chelo

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, K.207

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

Franz Liszt

La batalla de los hunos, poema sinfónico Nº11

Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó

09.00



Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36

Vladimir Horowitz, piano

François Joseph Gossec

Sinfonía en Sol mayor, op.12, Nº2

Orquesta de Cámara del Norte de Inglaterra / Nicholas Ward

Arnold Bax

Quinteto con arpa

Skaila Kanga, arpa

Miembros del Ensamble Nash

10.00

Jean Françaix

El reloj de flores, para oboe y orquesta

John de Lancie, oboe

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Franciszek Lessel

Sonata para piano en Do mayor, op.2, Nº1

Marcin Lukaszewski, piano

Luigi Boccherini

Sexteto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.23, Nº1

Ensamble 415

11.00

La gran aldea (Francia)

Marin Marais

Suite para viola da gamba y bajo continuo en mi menor

Laurence Dreyfus, viola da gamba

Cetil haugsand, clave

Georges Bizet

Patria, obertura dramática

Orquesta Filarmónica Checa / Zdenek Kosler

François Devienne

Concierto para flauta y orquesta Nº5 en Sol mayor

Patrick Gallois, flauta

Orquesta de Cámara de Suecia

12.00

Clásicos a la carta

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº15 en la menor, op.132

Cuarteto Alban Berg

Luis Gianneo

El tarco en flor

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Gabor Ötvös

13.00

La música del fauno

Georg Philipp Telemann

Obertura en Do mayor

The English Concert / Trevor Pinnock

Franz Krommer

Cuarteto con flauta en Fa mayor, op.17

Peter-Lukas Graf, flauta

Trío Carmina

Anatol Liadov

Balada, op.21b

Orquesta Filarmónica de Eslovaquia / Stephen Gunzenhauser

14.00

Alberto Williams

Suite “En la sierra”, op.32

Valentín Surif, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con corno en Mi bemol mayor, K.407

Ferenc Tarjáni, corno

Cuarteto Kodály

Wojciech Kilar

Orawa

Orquesta Sinfonia Varsovia

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Franz Schrecker (1878-1934)

Tercer acto de la ópera El sonido lejano, con libreto de Franz Schrecker

Elena Grigorescu, soprano

Thomas Harper, tenor

Horst Fiehl y William Pickersgill, barítonos

Coro de Ópera de Hagen y Orquesta Filarmónica de Hagen / Michael Halász

Franz Schrecker

Muerte de una rosa, Tan bellos son los días y Amor eterno, canciones

Lucia Popp, soprano

Irwin Cage, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Pablo Buono (compositor argentino nacido en 1987)

Cáscara de nuez

Pablo Buono , vibráfono

Juan Ferreiroz, marimba

Felix Mendelssohn

Obertura trompeta, op.101

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Joseph Haydn

Concierto para órgano y orquesta en Do mayor, Hob 18/1

Harald Hoeren, órgano

Orquesta de Cámara de Colonia / Helmut Müller-Brühl

Isaac Albeniz

Sonata para piano Nº 1, “El otoño”

Albert Guinovart, piano

19.00

Piotr Ilych Chaikovsky

“Escena de la carta” de la ópera Evgeny Oneguin

Anna Tomowa Sintow, soprano

Orquesta de la Gewandhouse de Lipzic / Kurt Mazur

Wolfgang Amadeus Mozart

1er movimiento del Concierto para piano y orquesta Nº26 en Re mayor K.537 “de la Coronación” (cadencia de Alfred Brendel)

Alfred Brendel, piano

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner / Neville Marriner

Alejandro García Caturla (compositor cubano 1906-1940)

Tres danzas cubanas

Orquesta Sinfónica New Word / Michel Tilson Thomas

Benedetto Marcello (compositor Italiano 1686 – 1739)

Sonata para flauta dulce, flauta, bajo y clavecín, Nº8 en re menor

Martin Skowroneck y Friedich Huene, flautas

Christiane Jaccottet, clavecín

Antonin Dvorák

Romanza para violín y orquesta en fa menor, op11

Thomas Zehetmair, violin

Orquesta Filarmonia / Eliahu Imbal

20.00

Ciclos (Conciertos para violín de Bruch)

Max Bruch

Concierto para violín y orquesta N°2 en re menor, op.44

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Max Bruch

Adagio appassionato para violín y orquesta en do sostenido menor, op.57

Salvatore Accardo, violín

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

———

Francis Poulenc

Sonata para clarinete y piano

Karl Leister, clarinete

James Levine, piano

21.00

Música Nocturna

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor, op.55, “Heroica” (1803)

Orquesta Sinfónica de Montreal / Ken Nagano

Claude Debussy

“Pasos sobre la nieve”, del Primer libro de preludios para piano

Maurice Ravel

“Pavana de la bella durmiente” y “El jardín encantado”, de la suite Mi madre la oca

(Versiones para coro de Clytus Oswald y Thierry Machuel)

Accentus / Laurence Equilbey

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y continuo en La mayor, op. 2, Nº7

Wilbert Hazelzet, flauta

Ton Koopman, clave

Richter van der Meer, cello barroco

Alexander Glazunov

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.82

Hilary Hahn, violín

Orquesta Sinfónca de la Radio de Colonia / Semyon Bychkov

Grabado en vivo en Colonia el 11 de enero de 2008

Marc-Antoine Charpentier

Fragmentos de la música incidental para Hay que reír y cantar. Disputa entre pastores

Les Arts Florissants / William Christie

23.00

Industria Nacional

Gerardo Gandini

Música nocturna IV

Irma Costanzo, guitarra

Cuarteto de la Universidad de La Plata

Pascual de Rogatis

Zupay, poema sinfónico en tres movimientos

Orquesta Sinfónica de Salta / Jorge Lhez

Grabado en vivo en el Teatro Provincial de Salta, el 24 de mayo del año 2013