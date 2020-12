Programación Jueves 17 de Diciembre

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Bohuslän Big Band

From this moment on

I get a kick out of you

Grant Green

Green’s greenery

Old folks

Terra Hazelton

Coffee in the morning

What are you doing New Year’s Eve

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

Béla Bartók

Suite de danzas

Gáber Gabos, piano

Louis Spohr

Doble cuarteto de cuerdas Nº1 en re menor, op.65

Ensamble de cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Fanny Mendelssohn

Seis canciones, op.9

Isabel Lippitz, soprano

Barbara Heller, piano

Aaron Copland

Sinfonía Nº2, “Sinfonía breve”

Orquesta de Cámara Orpheus

Frédéric Chopin

Scherzo para piano Nº1 en si menor, op.20

Maurizio Pollini, piano

Henryk Wieniawski

Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Seiji Ozawa

Antonin Dvorák

Danzas eslavas para orquesta, op.46

Orquesta Filarmónica de Berlín / Lorin Maazel

Fernando Sor

La calma, capricho para guitarra, op.50

Lex Eisenhardt, guitarra

Dmitri Kabalevsky

Sonata para piano Nº3, op.46

Murray MacLachlan, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para oboe y orquesta en Mi bemol mayor

Péter Pongrácz, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Robert Schumann

Escenas del bosque para piano, op.82

Claudio Arrau, piano

07.00

Y la mañana va

Arthur Bliss

Cuarteto con piano

Laurence Jackson, violín

Martin Outram, viola

Michal Kaznowski, chelo

Peter Donohoe, piano

Heinrich Wilhelm Ernst

Concertino para violín y orquesta en Re mayor, op.12

Ilya Grubert, violín

Orquesta Filarmónica de Rusia / Dmitry Yablonsky

Joseph Haydn

Cuarteto en do menor, op.17, Nº4, Hoboken 3

Cuarteto Tátrai

Donato Lovreglio (flautista y compositor italiano, 1841-1907)

Fantasía de concierto para clarinete y piano, sobre temas de “La Traviata”

Emma Johnson, clarinete

Gordon Back, piano

Max Reger

“La despedida”, de las 10 canciones para coro masculino, op.83

Coro “Gli Scapoli / Reza Agamir

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº22 en Mi bemol mayor, K.482

Maria Tipo, piano

Ensamble Orquestal de París / Armin Jordan

Emmanuel Chabrier

Marcha alegre

Orquesta Filarmónica de Montecarlo / Hervé Niquet

09.00

Módulo Educativo

12.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

13.00

Artista de Moda (Boris)

14.00

Módulo Educativo

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)