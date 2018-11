Programación Jueves 15 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Dexter Gordon Quartet

King Neptune

Abe Rábade

Gotas de vapor

Tristano complex

June Christy

It’s a most unusual day

When Sunny gets blue

Give me the simple life

——————————————

Francesco Maria Veracini

Sonata para violín y continuo en Fa mayor, op.1, Nº12

Luigi Mangiocavallo, violín

Claudio Ronco, chelo

Marco Mencoboni, clave

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Georges Chadwick

Melpómene, obertura

Orquesta Filarmónica Estatal Checa / José Serebrier

Pablo de Sarasate

Aires gitanos para violín y orquesta en do menor, op.20

Gil Shaham, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Lawrence Foster

Johannes Brahms

Variaciones sobre un tema de Schumann, op.9

Martin Jones, piano

Carlos Chávez (compositor mejicano, 1899-1978)

Sinfonía Nº2, “Sinfonía India”

Orquesta Filarmónica de Londres / Enrique Bátiz

08.00

Joseph Haydn

Cuarteto para cuerdas en Re mayor, op.76, Nº5

Cuarteto Amadeus

Thomas Tallis

Lamentaciones del profeta Jeremías, segunda serie

Camerata Oxford / Jeremy Summerly

Karol Szymanowski

Sonata para violín y piano en re menor, op.9

Piotr Ptawner, violín

Waldemar Malicki, piano

09.00

Leos Janacek

Suite de la ópera La Casa de los Muertos

Orquesta Filarmónica Checa / Frantisek Jilek

Joseph Schmitt (holandés, 1734-1791)

Cuarteto para clave, flauta traversa, violín y chelo en Do mayor, op.9, Nº1

Ensamble Cristofori

Charles Tomlinson Griffes (estadounidense, 1884-1920

Tres piezas de fantasía para piano, op.6: Barcarols, Nocturno y Scherzo

Garah Landes, piano

10.00

George Enescu

Suite para orquesta Nº3 en Re mayor, op.27, “Lugareña”

Orquesta de la Radio y Televisión de Rumania / Iosif Conta

Ludwig van Beethoven

Variaciones sobre un tema original, op.44

Isaac Stern, violín

Leonard Rose, chelo

Eugene Istomin, piano

Domenico Dragonetti

Andante y Rondó para contrabajo y orquesta

Ludwig Streicher, contrabajo

Orquesta de Cámara de Munich / Hans Stadlmair

11.00

La gran aldea (Cuba)

Leo Brouwer

Concierto para guitarra y orquesta Nº3, “Concierto Elegiaco”

Julian Bream, guitarra

Orquesta de Cámara RCA Victor / Leo Brouwer

Paquito D’ Rivera

Aires tropicales para quinteto de vientos

Quinteto Numen

Ernesto Lecuona

Malagueña y San Francisco el Grande

Ernesto Lecuona, piano (registro histórico de 1954)

12.00

Clásicos a la carta

Camille Saint-Saëns

Concierto para violín y orquesta Nº3 en si menor, op.61

Joshua Bell, violín

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Frédéric Chopin

Selección de los Doce estudios para piano, op.25

Nicolai Lugansky, piano

Alexander Borodin

En las estepas del Asia central

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Vladimir Fedoseyev

13.00

La música del fauno

Antonio Caldara (c. 1671 – 1736)

Sinfonía en Do mayor

La Serenissima / Adrian Chandler

Heitor Villa-Lobos

Cuarteto para cuerdas Nº17

Cuarteto de Brasilia

Isaac Albéniz

Sonata para piano Nº3

Albert Guinovart, piano

14.00

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)

Concierto para chelo y orquesta en La mayor

Alison McGillivray, chelo

The English Concert / Andrew Manze

Franz Liszt

Dos canciones: “Los tres gitanos” y “Hubo un rey en Thule”

Diana Damrau, soprano

Helmut Deutsch, piano

Arnold Bax

Sinfonietta, “Fantasía sinfónica”

Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

William Hurlstone

Variaciones sobre un aire húngaro (1899)

Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas (bréitueit) Braitwait

William (jérlstoun) Hurlstone

Cinco bagatelas para clarinete y piano (1905)

Thea King, clarinete

Clifforde Benson, piano

William Hurlstone (1876-1906)

Variaciones sobre un tema original (1896)

Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas (bréitueit) Braitwait

——————————

Ottorino Respighi

Siciliano (trancripción para arpa de Marcel granyaní Grandjany)

Willy Postma, arpa

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La odisea del regreso

Gabriel Senanes

Tango Noctámbulo, para cuarteto de cornos

Bayres Horns

Luigi Boccherini

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en Do mayor, G 475

Mitislav Rostropovich, chelo

Sergei Rachmaninov

Momentos musicales en si menor, op.16

Andrei Gavrilov, piano

Ruperto Chapí

Arias de las zarzuelas El Rey que rabio y El barquillero

Montserrat Caballe, soprano

Orquesta Sinfonica de Madrid / Eugenio Marco

Arvo Part

Collage sobre el tema B-A-C-H

Virtuosos de Moscú / Vladimir Spivakov

19.00

Alexander Glazounov

Concierto para saxo y orquesta

John Harle, saxo

Academia Saint Martin in the Fields / Neville Marriner

Gian Carlo Menotti

Trio para violin, clarinete y piano

Trio Verdehr

Robert Schumann

Obertura Manfredo

Orquesta Filarmonica de Los Angeles / Carlo Maria Giulini

20.00

Ciclos (Sinfonías de Chaikovsky)

Priotr Ilich Chaikovsky

Manfredo. Sinfonía programática en cuatro cuadros, op.58 (1885)

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

21.00

Música Nocturna

Maurice Ravel

Trío en la menor

Trío Eroica

Leopold Mozart

Concierto para trompeta y orquesta en Re mayor

Maurice André, trompeta

Orquesta de Cámara de Ruán / (albér boshám) Albert Beauchamps

Donato Lovreglio

Fantasía de concierto para clarinete y piano sobre motivos de la ópera ‘La Traviata’ de Verdi

Emma Johnson, clarinete

Gordon Back, piano

Jean Sibelius

Música incidental para Kuolema de Arvid Järnefelt (1903)

Kirsi Tiihonen, soprano

Raimo Laukka, barítono

Orquesta Sinfónica de Lahti / Osmo Vänskä

Heinrich Ignaz von Biber

Partita para dos violas d’amore y continuo N°7 en do menor

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

William Walton

Partita para orquesta

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson

23:00

Industria Nacional

Manuel Gómez Carrillo (1883-1968)

Fiesta criolla (Panorama sobre temas santiagueños), poema sinfónico (1934)

Orquesta Filarmónica de Württemberg / Gabriel Castagna

Jacobo Ficher (fíjer) (1896-1978)

Introducción y Allegro, para piano, violín, viola, flauta, oboe y fagot (1971)

Alfredo Ianelli, flauta

Pedro Cochiararo, oboe

Pedro Chiambaretta, fagot

Trío Agrest

Gabriel Senanes (1956)

Concierto en canto negroniano para violín y orquesta

Fernández Suárez Paz, violín

Orquesta Sinfónica de Rosario / Gabriel Senanes

Gonzalo Biffarella (1961)

Mestizaje, obra electroacústica

Paul Jean Jean

Al claro de luna. Variaciones acrobáticas y sinfónicas sobre un aire popular para clarinete y piano

Augusto Ottaviano, clarinete

Jorge Anderlini, piano