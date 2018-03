Programación Jueves 15 de Marzo

00.00

Trasnoche Jazz

Mark Sweetman Quartet

Miles mode

Inchworm

La Pompe

Paisiblement

Mercredi

Solitaire Miles

I wished on the moon

I want a little sugar un my bowl

Henry Vieuxtemps

Concierto para violín y orquesta Nº5 en la menor, op.37

Cho-Liang Lin, violín

Orquesta de Minnesota / Neville Marriner

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Johann Strauss hijo

Obertura de la opereta Cagliostro en Viena

Orquesta Johann Strauss de Viena / Joseph Francek

Antonio Vivaldi

Sonata para dos violines y bajo continuo Nº10 en Si bemol mayor, Ryom 78

Salvatore Accardo y Franco Gulli, violines

Rohan de Saram, chelo

Bruno Canino, clave

Frederic Chopin

Sonata para chelo y piano en sol menor, op.65

Alisa Weilerstein, chelo

Inon Barnatan, piano



Edward Elgar

Música armoniosa para quinteto de vientos Nº4, “La granja”

Ensamble Athena

08.00



Manuel de Falla

Cuatro piezas españolas

Alicia de Larrocha, piano

Heitor Villa Lobos

Fantasía para chelo y orquesta

Janos Starker, chelo

Orquesta Sinfónica de Paraíba / Eleazar de Carvalho

François Couperin

Concierto Real Nº3

Thomas Brandis, violín

Aurèle Nicolet, flauta

Heinz Holliger, oboe

Manfred Sax, fagot

Josef Ulsamer, viola da gamba

Christiane Jacottet, clave

09.00

Reinhold Glière

Los cosacos de Zaporiyia, poema sinfónico, op.64

Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes

Johan Halvorsen

Aire noruego, para violín y orquesta, op.7

Dong-Suk Kang, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Adrian Leaper

Giuseppe Verdi

Te Deum de las Cuatro piezas sacras para coro y orquesta

Coro y Orquesta Sinfónica de Atlanta / Robert Shaw

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº5 en Sol mayor, K.283

Deszó Ránki, piano

10.00

Joseph Haydn

Introducción, “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”, “Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu”, y El terremoto, fragmentos de “Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz”

Cuarteto Vermeer



Francis Poulenc

Trío para oboe, fagot y piano

Olivier Doise, oboe

Laurent Lafèvre, fagot

Alexandre Tharaud, piano

Alfredo Casella

Paganiniana, divertimento para orquesta op.65

Orquesta Filarmónica de la Scala / Riccardo Muti

11.00

La gran aldea (Francia)

Hyacinthe Jadin

Cuarteto para cuerdas en Si bemol mayor, op.1, Nº1

Cuarteto Cambini – Paris

Élisabeth Jacquet de La Guerre

Sansón

Isabelle Desrochers, soprano

Les Voix Humaines

Emile Waldteufel (1837 – 1915)

España, op.236 y Solitude, op.174

Orquesta Filarmónica de Eslovaquia / Alfred Walter

Camille Saint-Saëns

“Mon coeur s’ouvre a ta voix” de la ópera Sansón y Dalila, op.47

Elina Garanča, mezzosoprano

Orquesta Filarmónica del Teatro Comunal de Bolonia / Yves Abel

12.00

Clásicos a la carta

Ottorino Respighi

Las fuentes de Roma

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Edo de Waart

Antonio Vivaldi

Concierto para cuatro violines y orquesta en si menor, R.580

János Rolla, violín

Kálmán Kostyál, violín

Zoltán Tfirst, violín

György Lovas, violín

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº14 en do sostenido menor, op.27, Nº2, “Claro de Luna”

Daniel Barenboim, piano

Camille Saint-Saëns

“Mon coeur s’ouvre a ta voix” de la ópera Sansón y Dalila, op.47

Elina Garanča, mezzosoprano

Orquesta Filarmónica del Teatro Comunal de Bolonia / Yves Abel

13.00

La música del fauno

William Walton

Scapino, una obertura de comedia

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson

Luigi Boccherini

Quinteto para guitarra y cuerdas en Mi bemol mayor

Zoltán Tokos, guitarra

Cuarteto Danubius

Felix Mendelssohn

Tres caprichos

Martin Jones, piano

14.00

Jacques Ibert

Sinfonía concertante para oboe y orquesta

John de Lancie, oboe

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Johann Adolph Hasse (1699 – 1783)

“Come nave in mezzo all’onde”, de la ópera Viriate

Simon Kermes, soprano

Le Musiche Nove / Claudio Osele

Edvard Grieg

Suite lírica, op.54

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Henri Reber (1807-1880)

Trío Nº6

Denis Clavier, violín

Claire Bretau, chelo

Laurent Martini, piano

Arthur Somervell (1863-1937)

Concierto para piano y orquesta en la menor, “Tierras Altas de Escocia” (1921)

Martin Roscoe, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabvins

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La odisea del regreso

Enrique Arturo Diemecke

Concierto para marimba y orquesta “Otoñal”

Saul Medina, marimba

Orquesta Sinfonica The Flint / Arturo Diemecke

Felix Mendelssohn

Obertura para instrumentos de viento, op.24

Orquesta Sinfonica de Londres / Claudio Abbado

Ambroise Thomas

“Connais-tu le pays?” de la ópera Mignon

Giulietta Simionato, mezzosoprano

Orquesta de la Academia Santa Cecilia de Roma / Fernando Previtali

Georg Philipp Telemann

Concierto para oboe y cuerdas en do menor

Heinz Holliger, oboe

Academia San Martin in the Fields / Iona Brown

Yuzo Toyama (compositor japonés,1931)

Rapsodia para orquesta

Orquesta Sinfonica Metropolitana de Tokio / Ryusuke Numajiri

19.00

Robert Schumann

Pieza de concierto en re mayor, op.134

Murray Perahia, piano

Orquesta Filarmonica de Berlin / Claudio Abbado

Johann Sebastian Bach

Preludio y fuga Nº4 en do sostenido menor de El clave bien temperado, vol.2

Andras Schiff, piano

Luigi Cherubini

Obertura de la opera Anacreon

Orquesta Filarmonica de Berlin / Herbert von Karajan

Lucas Saboya

Suite Ernestina

Jose Antonio Escobar, guitarra

Jean Fery Rebel

Suite para orquesta Los elementos

Musica Antigua Koln / Reinhart Goebel

20.00

Ciclos (Mozart y su mundo)

Johann Stamitz

Sinfonía en Re mayor, “La melodía germánica N°1”

Virtuosi di Praga / Oldřich Vlček

Wolfgang Amadeus Mozart

Pequeña giga para piano en Sol mayor, K.574

Primer movimiento de la Sonata para piano en Re, K.576

Mitsuko Uchida, piano

Giovanni Paisiello

Sonata para teclado N°4 en Fa mayor

Falerno Ducande, clave

Piotr Ilich Chaivkovsky

Primer movimiento de la Serenata para cuerdas en Do mayor, op.48

Orquesta de St. John Smith’s Square / John Lubbock

Leoš Janáček

Suite de la ópera Destino

Orquesta Filarmónica Checa / Jiři Jílek

21.00

Música Nocturna

Joseph Bodin de Boismortier

Don Quijote en casa de la duquesa, ballet-comique (1743)

Stephan Van Dyck, tenor

Richard Biren, barítono

Meredith Hall, soprano

Paul Gray, barítono

Otros solistas, coro y conjunto Le Concert Spirituel /Hervé Niquet

Fréderic Chopin

Dos nocturnos para piano, op.27

Arthur Rubinstein, piano

Silvestre Revueltas

Planos

London Sinfonietta / David Atherton

Gergor Josef Werner

Concierto para flauta, violín y bajo continuo en Sol mayor

Los Solistas Barrocos Alemanes

Piotr Ilich Chaikovsky

Obertura solemne 1812, op.49

Orquesta Boston Pops / Arthur Fiedler

23:00

Industria Nacional

Georg Philippe Telemann

Concierto para corno y orquesta en Re mayor

Güelfo Nalli, corno

Camerata Bariloche / Elías Khayat

Carlos Roqué Alsina

Reflejos en trío, para vibráfono, dzembé y marimba (2003)

Gastón Sylvestre, vibráfono

Sylvain LemaȊtre, dzembé

Hsin-Yi Wang, marimba

Eugène Ysaÿe

Sonata violín solo en la menor, op.27, N°2

Javier Weintraub, violín

Fermina Casanova (1936)

Historial manifiestas, para flauta y piano

Alexis Nicolet, flauta

Graciela Alias, piano

Carlos Chávez

Sarabanda

Orquesta Juvenil de La Lucila / Alejandro Elijovich

Grabado en vivo en la Facultad de Derecho de la UBA el 26 de septiembre del año 2004