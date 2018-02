Programación Jueves 15 de Febrero

00.00

Trasnoche Jazz

Mel Lewis

Leave your worries behind

Sir Richard face

Joachim Kühn

Asmáa

Jimmy Rushing y Earl Hines

Exactly like you

Save it pretty mama

Ludwig van Beethoven

Sexteto para vientos en Mi bemol mayor, op.71

Ensamble de Vientos de la Orquesta Filarmónica de la República Checa

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Jacques Offenbach

Obertura de La bella Elena

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Georg Philipp Telemann

Concierto para 3 oboes, 3 violínes y continuo en Si bemol mayor

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Sergei Rachmaninov

Tres piezas de fantasía, op.3: Melodía, Pulcinella y Serenata

Howard Shelley, piano

Alexander Glazunov

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.82

Jascha Heifetz, violín

Orquesta Sinfónica de la RCA / Walter Hendl

08.00



Franz Danzi

Cuarteto para fagot y cuerdas en Si bemol mayor, op.40, Nº3

Daniel Smith, fagot

Roger Coull, violín

David Curtis, viola

John Todd, chelo

Mijail Glinka

Vals, barcarola y galopa para piano

Valery Kamishov, piano

Giovanni Paisiello

Concierto para mandolina, cuerdas y clave en Mi bemol mayor

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

09.00

Hugo Wolf

Siete canciones sobre poemas de Joseph von Eichendorff

Stephen Genz, barítono

Roger Vignoles, piano

Gabriel Fauré

Balada para piano y orquesta en Fa sostenido mayor, op.19

Malcolm Binns, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC del Norte / Raymond Leppard

Robert Schumann

Cuarteto para cuerdas en Fa mayor, op.41 Nº2

Cuarteto Melos

10.00

Nico Muhly (Compositor estadounidense, 1981)

Concierto para chelo y orquesta

Zuill Bailey, chelo

Orquesta Sinfónica de Indianápolis / Jun Märkl

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº7 en Do mayor, K.309

Malcolm Bilson, piano

Johann Baptist Vanhal

Sinfonía en Do mayor, “il Comista”

Sinfonía Nicolaus Esterházy / Uwe Grodd

11.00

La gran aldea (Estados Unidos)

Amy Beach

Trío en la menor, op.150

Romantic Chamber Group of London

Aaron Copland

El poni rojo

New Philharmonia Orchestra / Aaron Copland

Ferde Grofé

Concierto para piano y orquesta en Re mayor

Jesus Maria Sanroma, piano

Rochester Philharmonic Orchestra / Ferde Grofé

12.00

Clásicos a la carta

Robert Schumann

Quinteto con piano en Mi bemol mayor, op.44

Leif Ove Andsnes, piano

Cuarteto Artemis

Arcangelo Corelli

Concerto grosso Nº8 en sol menor, op.6, Nº8, “Concierto de Navidad”

La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

Silvestre Revueltas

Homenaje a Federico García Lorca

Nuevo Grupo Musical Filarmónico de Los Ángeles / Esa-Pekka Salonen

Anatol Liadov

Preludio para piano en si menor, op.11, Nº1

Vladimir Mogilevsky, piano

13.00

La música del fauno

Darius Milhaud

Concierto para piano y orquesta N°4, op.295

Michael Kortstick, piano

Orquesta de la Radio del Sudoeste de Alemania / Alun Francis

Jan Dismas Zelenka (1679-1745)

Sonata N°2 en sol menor para dos oboes, fagot y bajo continuo

Concentus Musicus de Viena

Ludwig van Beethoven

A la amada lejana, ciclo de canciones op.98

Mark Padmore, tenor

Kristian Bezuidenhout, fortepiano

14.00

Hugo Alfvén

Suite del ballet El hijo pródigo

Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda / Niklas Willén

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº7 en Si bemol mayor, op.83

Yefim Bronfman, piano

Georg Philipp Telemann

Concierto para tres violines y cuerdas, de la colección Tafelmusik

Simon Standage, Micaela Comberti y Catherine Weiss, violines

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

André Messager (1852-1929)

Música del ballet en dos actos Las dos palomas

Orquesta del Teatro Nacional de la Ópera de París / Michel Quéval

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La odisea del regreso

Repetición del cuarto concierto de la temporada 2017 del ciclo Manos a las obras, que tuvo lugar el año pasado en el Salón de Honor del CCK. En aquella oportunidad, Elías Gurevich y Haydée Schvartz interpretaron obras de Haydn y Beethoven.

19.30

George Frideric Handel

“Pastorello d’un povero armento” del acto 3 de Rodelinda

Rolando Villazón, tenor

Gabrielli Players / Paul McCreesh

Cesar Vivanco (Compositor Peruano, 1949)

Fantasia andina sobre El condor pasa

Flor Vega, flauta

20.00

Ciclos (Mozart y su mundo)

Joseph Haydn

Cuarteto en Mi bemol mayor, op.33, Nº2, “La broma” (1781)

Cuarteto Casals

Franz Xaver Mozart (1791-1844)

Seis polonesas melancólicas, op.17

Klaus Hellwig, piano

Jacques Offenbach

Obertura de la opereta Boda a la luz de los faroles

Orquesta Filarmónica de Londres / Jean Martinón

Carl Davidov

Junto a la fuente, op.20, N°2

Miklós Perényi, chelo

Zoltán Kocsis, piano

21.00

Música Nocturna

Giovanni Batttista Pergolesi

Stabat Mater

Sebastian Henning, niño soprano

René Jacobs, contratenor

Concerto Vocale / René Jacobs

Antonín Dvořák

Rapsodia eslava N°3, op.45, N°3

Orquesta Real Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Manuel de Falla

Fantasía bética

Gonzalo Soriano piano

Johann Nepomuk Hummel

Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor

Dag Jensen, fagot

Orquesta Sinfónica de la Radio de Colonia / Werner Andreas Albert

Adolfo Mejía

Bambuco en Mi

José Antonio Escobar, guitarra

Rutland Boughton

Cuarteto para oboe y cuerdas N°1

Sarah Francis, oboe

Cuarteto Rasumovsky

23:00

Industria Nacional

Marcelo Rodríguez (1975)

Ser y estar, para viola d’amore

John Anthony Calabrese, viola d’amore

Grabado en vivo en ocasión del estreno en Lucerna el 9 de mayo de 2003

Héctor Berlioz

Sinfonía fantástica. Episodios dela vida de un artista, op.14

Orquesta Sinfónica de Londres / Carlos Paita