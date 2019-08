Programación Jueves 15 de Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

George Coleman

Falling in love with love

My funny valentine

Omar Sosa

Dance of reflection

Reposo

Anita O’Day

That old feeling

The thrill is gone

Waiter, make mine blues

Igor Stravinsky

Danzas concertantes para orquesta de cámara

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Alexander Gibson

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Malcolm Arnold

Agua, de la suite de “Homenaje a la Reina”, op.42

Orquesta Filarmónica de la BBC / Rumon Gamba

Michele Mascitti (compositor y violinista italiano, 1664-1760)

Concierto en mi menor, op.7, Nº2

Ensamble “Concerto Italiano” / Rinaldo Alessandrini

Vincent D’Indy

Helvetia, op.17

Michael Schäfer, piano

Louis Spohr

Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.57

Karl Leister, clarinete

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Rafael Frühbeck de Burgos

08.00



Aaron Copland

Nuestro pueblo

Orquesta Sinfónica de Londres / Aaron Copland

Nikolai Miaskovsky

Sonatina en mi menor, op.57

Murray McLachlan, piano

Hector Berlioz

“Coro del pueblo troyano” del Acto I, “Cacería real y tormenta” del Acto IV, y Final de la ópera “Los Troyanos”

Heather Begg, mezzosoprano

Roger Soyer, bajo barítono

Josephine Veasey, mezzosoprano

Coro y Orquesta de la Royal Opera House, Covent Garden / Colin Davis.

09.00

Johann Sebastian Bach

Sonata en trío de la Ofrenda musical

Manfredo Kraemer, violín

Manfredo Zimmerman, flauta barroca

Nina Diehl, chelo barroco

Mario Videla, clave

Clara Wieck Schumann

Variaciones sobre un tema de Robert Schumann, op.20

Judith Pfeiffer, piano

Moisei Vainberg (compositor ruso, 1919-1996)

Concierto para trompeta y orquesta en si bemol mayor, op.94

Sergei Nakariakov, trompeta

Orquesta Filarmónica de Jena / Andrey Boreyko

10.00

Claude Debussy

Cuarteto para cuerdas en sol menor, op.10

Cuarteto Takacs

Erich Wolfgang Korngold

Sonata para piano Nº1 en re menor

Geoffrey Tozer, piano

Jacques Offenbach

Ballet pastoral

Orquesta Sinfónica de Pittsburg / André Previn

11.00

La gran aldea (República Checa)

Bohuslav Martinú

Sinfonía Nº2

Orquesta Sinfónica Nacional de Ucrania / Arthur Fagen

Bedrich Divis Weber

Variaciones para trompeta y orquesta en Fa mayor

Niklas Eklund, trompeta

Orquesta de Cámara de Suecia / Roy Goodman

Antonín Dvorák

Piezas románticas para violín y piano, op.75

Isaac Stern, violín

Robert McDonald, piano

12.00

Clásicos a la carta

George Gershwin.

Canciones de comedias musicales: “Somebody loves me”; “Boy wanted”;

“Things are looking up” y “Love walked in”

Kiri Te Kanawa, soprano

The New Princess New Orchestra / John McGlinn

Sergei Rachmaninov

Suite para dos pianos Nº2, op.17

Martha Argerich, piano

Nelson Freire, piano

Gabriel Fauré

Pelléas et Mélisande, op.80

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

13.00

La música del fauno

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Sigismond Thalberg (1812-1871)

Caprichos sobre motivos de “La Sonnambula” de Bellini, op.46

Francesco Nicolosi, piano

Christian Horneman (1840-1906)

Música incidental para el drama Gurre de Holger Drachmann

Guido Päevatalu, barítono

Coro de la Radio Nacional de Dinamarca

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Dinamarca / Michael Schønwandt

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Alexander Borodin

“Escena del acto primero” de la opera El Príncipe Igor

Bryn Terfel, barítono

Orquesta del Metropolitan de New York / James Levine

Frederik Chopin

Scherzo Nº1 en si menor, op.20

Martha Noguera, piano

Vaughan Williams

Las avispas

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Kees Bakels

Georg Philipp Teleman

Sonata en La mayor para violín y bajo continuo, TWV 41

Johannes Prasohler, violín

Philippe Grisvard, clave

Joaquin Rodrigo

Zarabanda lejana y villancico

Orquesta Sinfónica de Madrid / Antoni Ros Marbá

19.00

Candelario Huízar (compositor mexicano 1883-1970)

Cuarteto de cuerdas

Cuarteto Ruso -Americano

Roland de Lassus

Hodie completi sunt,motete

The Tallis Scholars / Peter Phillips

Piotr Ilych Chaikovsky

Suite para orquesta Nº 4 en Sol mayor, op.61 “Mozartiana”

Orquesta de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Alban Berg

Piezas para clarinete y piano

Peter Schmidt, clarinete

Madoka Inui, piano

20.00

Ciclos (Madrigal italiano)

Luzzascho Luzzaschi

Corazón mío y Te amo, vida mía

Ludovico Agostini

Oh amarguísima dulzura

Luzzascho Luzzaschi

Muy bien puede, madrigales

Véronique Bourin, Axelle Bernage y Christel Boiron, sopranos

Ensamble Doulce Mémoire / Denis Raisn Dadre

Giaches de Wert

“Junto a la tumba” y “Gracia a la que el Cielo pocos destina”, sobre textos de Tasso y de Petrarca respectivamente, del Séptimo libro de madrigales a cinco voces

Consort of Musicke. / Anthony Rooley

Giaches de Wert

“A dónde vuelan tan prontamente”, diálogo a siete voces del Séptimo libro de madrigales a cinco voces

Consort of Musicke. / Anthony Rooley

Giaches de Wert

“No estoy muerto sin embargo, señora”, con texto de Girolamo Romanini, del Octavo libro de madrigales a cinco voces

Consort of Musicke. / Anthony Rooley

Quinteto Vocal Quintet.

Giaches de Wert

“Oh primavera, juventud del año”, con texto extraído de la tragicomedia Il pastor fido de Giovanni Guarini, del Undécimo libro de madrigales a cinco voces

La Venexiana / Claudio Cavina

Josef Strauss

Mariposas, op.62, vals

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

21.00

Música Nocturna

Paul von Klenau

Sinfonía Nª9

Cornelia Psassek, soprano

Susanne Resmark, mezzosoprano

Michael Weinius, tenor

Steffen Brunn, bajo

Coro de la Radio de Dinamarca

Orquesta Sinfónica de la Radio de Dinamarca / Michael Schønwandt

Grtabación realizada en ocasión del estreno de la obra el 20 de marzo de 2014

Antonio Soler

Fandango

Andreas Staier, clave

Igor Strravisky

Ebony Concerto

Orquesta de Woody Herman / Igor Stravinsky

Woody Herman, clarinete

Grabado en Los Ángeles el 19 de agosto de 1946

23:00

Industria Nacional

Enrique Gerardi (1928-2014)

“Primera improvisación”, de Música algorítmica, obra realizada en computadora

Robert Schumann

Estudios sinfónicos, op.13

Carmen Scalcione, piano

Martín Matalón (1958)

Líneas de fuga

Orquesta Sinfónica de la BBC de Gales / François Xavier Roth

Grabado en vivo en los Conciertos Proms de Londres, el 2 de septiembre del año 2010