Programación Jueves 14 de Mayo

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

La Trasnoche de La 96.7

Felix Mendelssohn

Sonata para violín y piano en fa menor, op.4

Shlomo Mintz, violín

Paul Ostrovsky, piano

Benedetto Marcello

Introducción, Aria y Presto

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Maurice Ravel

Cinco canciones populares griegas

Paulina Stark, soprano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Dennis Burkh

Sergei Rachmaninov

Danzas sinfónicas, op.45

Orquesta Sinfónica de la NDR / John Eliot Gardiner

Heitor Villa-Lobos

Trío para oboe, clarinete y fagot

Neil Black, oboe

Thea King, clarinete

Robin O’Neill, fagot

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº30 en Mi mayor, op.109

Claudio Arrau, piano

Claude Debussy

Gigas, Nº1 de Imágenes para orquesta

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Michel Richard Delalande

Te Deum

Véronique Gens, Sandrine Piau y Arlette Steyer, sopranos

Jean-Paul Fouchécourt y François Piolino, tenores

Jérôme Correas, bajo.

Les Arts Florissants / William Christie

Edvard Grieg

Danzas noruegas para orquesta, op.35

Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

Cesar Franck

Trío Nº4 en si menor, op.2, M.5

Ruxandra Colan, violín

Mihai Dancila, chelo

Mihail Sarbu, piano

Béla Bartók

Concierto para piano y orquesta Nº2, Sz 95

András Schiff, piano

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

Ambroise Thomas

Aria de Ofelia, de la ópera Hamlet

Sumi Jo, soprano

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Giuliano Carella

George Gershwin

Porgy y Bess, cuadro sinfónico

Orquesta Sinfónica de Detroit / Antal Dorati

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en La mayor, op.9, Nº2. R.345

Simon Standage, violín

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Jacques Ibert

Divertimento para orquesta

Orquesta Sinfónica de la BBC / James Loughran

John Field

Nocturnos para piano

Mícéal O’Rourke, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para violín y clave en fa menor, BWV 1018

Péter Czaba, violín

Zoltán Kocsis, piano

Joseph Haydn

Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, Hob.VIIg: C1

Pierre Pierlot, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Wolfgang Amadeus Mozart

Andante y cinco variaciones para piano a cuatro manos en Sol mayor, K.501

Martha Argerich – Stephen Kovacevich, piano a 4 manos

Giuseppe Giordani

Caro mio ben

Sumi Jo, soprano

Vincenzo Scalera, piano

07.00

Y la mañana va

Mili Balakirev

“En Bohemia”, obertura sobre temas checos

Orquesta Sinfónica de Singapur / Chooy Hoey

Alessandro Marcello

Concierto para oboe, cuerdas y bajo contínuo en re menor

Alf Nilsson, oboe

Real Orquesta de Cámara de Suecia / Mats Liljefors

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº33 en sol menor, Hob.16, Nº20

Emanuel Ax, piano

Vincent D’indy

Lied para chelo y orquesta, op.19

Julian Lloyd Webber, chelo

Orquesta de Cámara Inglesa / Yan Pascal Tortelier

Richard Wagner

Obertura y bacanal de Tannhäuser

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Edo de Waart

Ralph Vaughan Williams

Una sinfonía pastoral

Margaret Price, soprano

Orquesta New Philharmonia / Adrian Boult

Robert Schumann

Carnaval, op.9

Claudio Arrau, piano

Josef Myslivecek

Concierto para violín y orquesta en Fa mayor

Shizuka Ishikawa, violín

Orquesta de Cámara Dvorák / Libor Pesek

Joseph Bodin de Boismortier

Sonata para flauta, violín y bajo continuo en Re mayor, op.41, Nº2

Ensamble Le Petit Trianon

Charles Griffes

Tres poemas de Fiona McLeod

Barbara Quintiliani, soprano

Orquesta Filarmónica de Búfalo / Joann Falletta

Antonio Vivaldi

Concierto para guitarra y cuerdas en Re mayor

John Williams, guitarra

Orquesta de Cámara Inglesa

Arnold Bax

Trío en Si bemol mayor

Trío Gould

Carl Ditters von Dittersdorf

Sinfonía Nº1 en Do mayor, “Las cuatro edades del hombre”

Orquesta de cámara Cantilena / Adrian Shepherd

11.00

La gran aldea (Dinamarca)

Carl Nielsen

Cuarteto en Sol mayor

Cuarteto de la Academy of St. Martin in the Fields

Emil Hartmann

Serenata en Si bemol mayor, op.43

Orquesta de Cámara de Randers / David Ridell

Dietrich Buxtehude

Nimm Von Uns, Herr, Du Treuer Gott, BuxWV 78

Capella Antiqua Nova / Facundo Agudín}

12.00

Clásicos a la carta

Antonin Dvorák

Quinteto con piano Nº1 en La mayor, op.5

Sviatoslav Richter, piano

Cuarteto Borodin

Reinhold Glière

Concierto para arpa y orquesta en Mi bemol mayor, op.74

Osian Ellis, arpa

Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Bornynge

Agustín Barrios Mangoré

Madrigal (gavota)

John Williams, guitarra

13.00

Complemento musical

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº13 en Si bemol mayor, K.333

Mitsuko Uchida, piano

Francis Poulenc

Gloria

Kathleen Battle, soprano

Coro del Festival de Tanglewood

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Charles Ives

Central Park en la oscuridad

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Luis de Milán

Selección de piezas para laúd

Christopher Wilson, vihuela

14.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Ernest Chausson

Concierto para violín, piano y cuarteto de cuerdas en Re mayor, op.21

Itzhak Perlman, violín; Jorge Bolet, piano

Cuarteto Juilliard

Johann Sebastian Bach

“Tú, verdadero Dios e hijo de David”, cantata BWV 23

Barbara Schlick, soprano]

Elisabeth von Magnus, mezzosoprano

Paul Agnew, tenor

Klaus Mertens, bajo

Coro y Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Complemento musical

Reinhold Glière

Sinfonía Nº2 en do menor, op.25

Orquesta Sinfónica de la República Checa / Keith Clark

Franz Schubert

Tres piezas para piano, Deutsch 946

Yulianna Avdeeva, piano

Francesco Petrini

Concierto para arpa y orquesta Nº4 en Mi mayor

Annie Chalan, arpa

Orquesta de Música Antigua / Marcel Couraud

Franz Berwald

Septeto en Si bemol mayor

Consortium Classicum

Georg Philipp Telemann

Concierto para flauta y orquesta de cuerdas en Re mayor

Jed Wentz, flauta

Ensamble Música ad Rhenum / Jed Wentz

Ludwig Minkus

Fragmentos del ballet La bayadera

Orquesta Sinfónica del Estado de Bulgaria / Victor Revner

Heitor Villa-Lobos

Quinteto en forma de choros

William Bennett, flauta

Neil Black, oboe

Janice Knight, corno inglés

Thea King, clarinete

Robin O’Neill, fagot

Carl Maria von Weber

Concierto para piano y orquesta Nº1 en Do mayor, op.11

Peter Rösel, piano

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)