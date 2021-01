Programación Jueves 14 de Enero

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Gerry Mulligan

Festival minor

Tell me when

Erroll Garner

Lullaby of Birdland

Doris Day

I may be wrong

Love me or leave me

Just one of those things

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

3.30

Robert Schumann

Estudios sinfónicos, op.13

Jean-Yves Thibaudet, piano

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº2 en re menor, op.40

Orquesta Filarmónica de Berlín /Seiji Ozawa

Johann Sebastian Bach

Sonata para viola de gamba y clave Nº3 en sol menor, BWV 1029

Yo-Yo Ma, violonchelo

Kenneth Cooper, clave

Camille Saint-Saëns

Concierto para piano y orquesta Nº2 en sol menor, op.22

Pascal Rogé, piano

Royal Philharmonic Orchestra / Charles Dutoit

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con clarinete en La mayor, K.581

Antony Pay, clarinete

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Marin Marais

Suite para viola y continuo Nº4 en la menor

Eva Heinitz, viola da gamba

Ernst Victor Wolff, clave

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111

Alfred Brendel, piano

Claude Debussy

La caja de juguetes, L.128

Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas

07.00

Y la mañana va

Alphons Diepenbrock (comporitor holandés, 1862 – 1921)

Himno para violín y orquesta

Emmy Verhey, violín

Orquesta Filarmónica de La Haya / Hans Vonk

Ludwig van Beethoven

Cuarteto para piano y cuerdas Nº1 en Mi bemol mayor, obra sin opus Nº36

New Zealand Piano Quartet

Benjamin Britten

Cuatro interludios marinos, op.33a, de la ópera Peter Grimes

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Edvard Grieg

Ocho canciones del ciclo “La doncella de la montaña”, op.67. Transcripción para trompeta y piano.

Tine Thing Helseth, trompeta

Håvard Gimse, piano

Henry Purcell

Música para el funeral de la Reina María, Catálogo Zimmerman 860

Felicity Lott, soprano

Charles Brett, contratenor

Thomas Allen, bajo

Coro y Orquesta Monteverdi / John Eliot Gardiner

Friedrich Hartmann Graf (compositor alemán, 1727 – 1795)

Concierto para chelo y orquesta en Re mayor

Jan Vogler, chelo

Orquesta de cámara de Munich / Reinhard Goebel

Richard Wagner

“Murmullos del bosque” del acto II de Sigfrido

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en La mayor, Ryom 347

Itzhak Perlman, violín y dirección

Orquesta Filarmónica de Israel

Claude Debussy

El balcón” y “La fuente”, dos canciones sobre textos de Baudelaire

Nathalie Stutzmann, contralto

Catherine Collard, piano

Ottorino Respighi

Suite del ballet El caldero mágico

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Adriano

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº3 en Sol mayor, K.156, “Cuarteto Milán Nº2”

Cuarteto Festetics

César Franck

Andantino quietoso en Mi bemol menor para violín y piano, op. 6

Ingolf Turban, violín

Jean-Jacques Dünki, piano

Alexander Glazunov

Sinfonía Nº4 en Mi bemol mayor, op.48

Orquesta Sinfónica de Moscú / Alexander Anissimov

11.00

De Oro y Plata (Ramiro Albino)

12.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

13.00

Artista de Moda (Boris)

14.00

Complemento musical

Leo Brouwer

Concierto para guitarra y orquesta Nº3, “Concierto Elegiaco”

Julian Bream, guitarra

Orquesta de Cámara RCA Victor / Leo Brouwer

Friedrich Kuhlau

Gran sonata concertante para flauta y piano en Mi bemol mayor, op.64

Peter-Lukas Graf, flauta

Zsuzsana Sirokay, piano

Max Reger

“Freude soll in deinen Werkw sein!”, de las Diez canciones para coro masculino, op.83

Coro Gli Scapoli / Reza Agamir

15.00

Final de Juego (Adán Rowies)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las dos Carátulas (Nora Massi y elenco)

21.25

Detrás de la Música (Pablo Mendelevich)

21.40

Complemento Musical

Xin Huguang (compositora china, 1933-2011)

Gada Meilin

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Adrian Leaper

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)