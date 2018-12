Programación Jueves 13 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Woody Shaw Sextet

There will never be another you

The Woody Woodpecker song

Monty Alexander

Sweet Georgia Brown

Freddie Freeloader

Helen Forrest

Nobody

The man I love

—————————–

Antonin Dvorák

Serenata para instrumentos de viento en re menor, op.44

Orquesta de Cámara Orpheus

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Ferdinand Herold

Picnic, danza y pas de deux, de “La fille mal gardée”

Orquesta del Royal Opera House / John Lanchbery

Joseph Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta en Do mayor

James Galway, flauta

Orquesta de cámara de Wurttemberg / Jörg Faerber

John Field

Nocturno Nº17 en Mi mayor

John O’Conor, piano

Johan Svendsen

Dos melodías islandesas para orquesta de cuerdas

Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

08.00

Luigi Boccherini

Sinfonía en Mi bemol mayor, op.12, Nº1

Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard

Charles Valentin Alkan

En ritmo molossiano, op.39, Nº2

Bernard Ringeissen, piano

Joseph Haydn

Cuarteto Nº17 en Fa mayor, op.17, Nº2

Cuarteto Tátrai

09.00

Ferrucio Busoni

Fantasía india para piano y orquesta

Nelson Goerner, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Neeme Järvi

Maurice Ravel

Shéhérazade, ciclo de tres canciones sobre textos de Tristan Klingsor.

Renée Fleming, soprano

Orquesta Filarmónica de Radio France / Alan Gilbert

Enrique Granados

Allegro de concierto, para piano solo

Alicia de Larrocha, piano

10.00

Sergei Prokofiev

Suite Escita, op.20

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº3 en Si bemol mayor, K.281

Mitsuko Uchida, piano

André Caplet

Cuento fantástico, para arpa y cuarteto de cuerdas. Basado en el cuento “La máscara de la muerte roja” de Edgar A.Poe

Laurence Cabel, arpa

Ensamble Música Oblicua

11.00

La gran aldea (Hungría)

Joseph Joachim

Concierto para violín y orquesta Nº1 en sol menor, op.3

Suyoen Kim, violín

Orquesta Estatal de Weimar / Michael Halász

Erno von Dohnanyi

Selección del tercer acto de la ópera El tenor

Mária Farkasréti, soprano

Adrienn Miksch, soprano

Szolt Haja, barítono

László Szvétek, bajo

Orquesta de la Ópera de Hungría / Gergely Vajda

Franz Liszt

Vals de bravura, S.214, Nº1

Leslie Howard, piano

12.00

Clásicos a la carta

13.00

La música del fauno

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Eugen D’Albert (1864-1932)

Concierto para chelo y orquesta en Do mayor, op.20

Christoph Henkel, chelo

Orquesta Sinfónica de Radio Berlín / Jiřik Stárek

Charles-Marie Widor (1844-1937)

Cuarteto para piano y cuerdas en la menor, op.66

The Ames Piano Quartet

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del regreso

Alfonso Letelier (compositor chileno, 1912-1994)

Movimiento sinfónico para piano y orquesta

Elvira Savi, piano

Orquesta Sinfónica de Chile / Víctor Tevah

Paul Dukas

El aprendiz del Hechicero

Orquesta Nacional de Francia / Georges Pretre

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y cuerdas en Mi bemol mayor

Interprete Veneziani

Autores Tradicionales Anónimos Rumanos

Tres canciones

Angela Gheorghiu, soprano

Malcom Martineau, piano

19.00

Cesar Frank

El cazador maldito

Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti

Muzio Clementi

Sonata para piano en Do mayor op.37, Nº1

Donatella Failoni, piano

Benjamim Britten

Obertura para Paul Bunyan

Orquesta Sinfonica de Londres / Stuart Bedford

Gottfried Heinrich Stölzel (1690-1749)

Concierto para trompeta y cuerdas en do menor

Maurice André, trompeta

Academia Saint Martin in the Fields / Neville Marriner

Inocente Carreño (compositor venezolano, 1919-2016)

Suite para guitarra

Nilse Gonzalez, guitarra

20.00

Ciclos (Cantatas compuestas para el Premio de Roma)

Georges Bizet

Clovis y Clotilde, cantata

Montserrat Caballé. Soprano

Gérard Garino, tenor

Boris Martinovic, bajo

Orquesta Nacional de Lille / Jean-Claude Casadesus

——————

George Frideric Handel

Sonata para flauta dulce y continuo en la menor, op.1, Nº4

Lászlo Cidra, flauta dulce

Gergely Sárközy, viola bastarda

21.00

Música Nocturna

Ottorino Respighi

Los pinos de Roma, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Ottorino Respighi

Las fuentes de Roma, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de Pittburgh / Lorin Maazel

Ottorino Respighi

Fiestas romanas, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Wenzel Thomas Matiegka (1770-1830)

Sonata para guitarra en Do mayor, op.16

Reinbert Evers, guitarra

Antonín Dvořák

Aria de la ópera Rusalka

Modest Mussorgsky

“Muerte de Boris” de la ópera Boris Godunov

René Pape, bajo

Coro de la Ópera del Estado de Dresde

Orquesta del Estado de Dresde / Sebastian Weigle

John Jenkins (1592-1678)

Suite fantasía en Sol mayor para ensamble de violas

The Parley of Instruments / Peter Colman

Johann Strauss I

Marcha Radetzky, op.228 (1848)

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

23:00

Industria Nacional

Hugo Becker

Minuet rústico

Johann Sebastian Bach

Adagio de la “Toccata, Adagio y fuga” para órgano

Jean Sibelius

Vals triste

Ennio Bolognini

Serenata del gaucho

Ennio Bolognini, chelo

Donald Kemp, piano

Elvio Di Rito

Onnagata, música de ballet

Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan / Elvio Di Rito

Hipólito Gutiérrez (compositor argentino, 1933-2009)

Fantasía Rythm and Blues

Mercedes Pomilio, clave

Maurice Ravel

“Pavana de la bella durmiente”, de Mi madre la oca

Ernesto Nazareth

Odeón

Sebastián Piana

Silbando

Manuel de Fala

“Danza española N°2” de la ópera La vida breve

Trío Oblongo