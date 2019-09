Programación Jueves 12 de Septiembre

00.00

Trasnoche Jazz

Bill Mays

There’s a small hotel

The shadow of your smile

Electro Deluxe

Paramount

Majestic

Esther Phillips

It’s all right with me

Let there be love

The party’s over

Johann Nepomuk Hummel

12 estudios para piano, op.125

Danielle Laval, piano

01.00

07.00

Y la mañana va

Edouard Laló

Obertura de la ópera El rey de Ys

Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión de Luxemburgo / Louis de Froment

Robert Schumann

Sonata para violín y piano Nº3 en la menor

Christian Tetzlaff, violín

Lars Vogt, piano

Johann Christian Bach

Sinfonía concertante para dos oboes, dos cornos y orquesta en Mi bemol mayor

The Hannover Band / Anthony Halstead

Astor Piazzolla

“Café 1930”, de Historia del tango

Alfredo Marcucci, bandoneón

Baltazar Benítez, guitarra

08.00

Georges Bizet

Suite Nº2 de La Arlesiana

Orquesta Sinfónica de Barcelona / Pablo González

Bedrich Smetana

Cuarteto Nº1 en mi menor, “De mi vida”

Cuarteto Lindsay

John Ireland

En aquellos días

John Lenehan, piano

09.00

Ambroise Thomas

“A vos jeux, mes amis …”, aria de Ofelia, de la ópera Hamlet

Sumi Jo, soprano

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Giuliano Carella

Federico El Grande, Rey de Prusia

Concierto para flauta, cuerdas y bajo continuo en Do mayor

Patrick Gallois, flauta

Orquesta de Cámara Carl Philipp Emmanuel Bach / Peter Schreier

Franz Schubert

Ocho variaciones sobre un tema original para piano a 4 manos en La bemol mayor, op.35, Deutsch 813

Daniel Barenboim y Radu Lupu, piano a 4 manos

Dmitri Shostakovich

Obertura festiva en La mayor, op.96

Orquesta Sinfónica de Londres / Morton Gould

10.00

Johann Antón Logy (compositor y laudista checo, 1643 – 1721)

Suite para laúd en Sol mayor

Goran Söllscher, guitarra de 11 cuerdas

Peter Warlock

Serenata para cuerdas

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Richard Strauss

Trío Nº2 en Re mayor

Anna Kandinskavia, violín

Sebastian Hess, chelo

Wolfgang Sawallisch, piano

Antonin Dvorák

Cinco valses de Praga, para orquesta

Orquesta Filarmónica de Rusia / Dmitry Yablonsky

11.00

La gran aldea (República Checa)

František Krommer

Cuarteto para flauta y cuerdas en Sol mayor, op.92

Peter-Lukas Graf, flauta

Trío Carmina

Vilém Tauský (1910 – 2004)

Concertino para armónica y orquesta

Tommy Reilly, armónica

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Heinrich Ignaz Franz von Biber

Batalla, sonata para ensamble

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

12.00

Clásicos a la carta

Roy Harris

Sinfonía Nº3

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Charles Gounod

Aria de Fausto, Balada del Rey de Thulé, Aria de las joyas y Serenata de Mefistófeles de la ópera Fausto

Victoria de los Ángeles, soprano

Nicolai Gedda, tenor

Boris Christoff, bajo

Orquesta de la Opera de París / André Cluytens

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº14 en do sostenido menor, op.27, Nº2, “Claro de Luna”

Daniel Barenboim, piano

13.00

La música del fauno

Igor Stravinsky

El canto del ruiseñor

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Riccardo Chailly

Camille Saint-Saëns

Septeto en Mi bemol mayor, op.65

Ensamble de Cámara de Zürich

Leopold Mozart

Concierto para trombón y orquesta en Re mayor

Branimir Slokar, trombón

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer

14.00

Edvard Grieg

Suite de la música incidental para “Sigurd Josalfar”, op.56

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

John Ireland

Sonata para piano en mi menor

Eric Parkin, piano

Giuseppe Sammartini

Concierto para chelo piccolo, cuerdas y bajo continuo en Do mayor

Rainer Zipperling, chelo piccolo

Camerata Köln

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Adolphe Blanc (1828-1885)

Septeto para clarinete, corno, fagot, violín, viola, chelo y contrabajo en Mi mayor, op.40 (1860)

Consortium Classicum

Jenő Hubay (1858-1937)

Concierto para violín y orquesta en Mi mayor, op.90 (1900)

Hagai Shaham, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Diego Sanchez Haase (director y compositor paraguayo, 1970)

Sonata Paraguaya

Orquesta Sinfonica del Congreso Nacional / Diego Sanchez Haase

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violin y orquesta Nº 4 en Re mayor, K.218

Pinchas Zuckerman, violin y director

Orquesta de cámara de Saint Paul

Franz Liszt

Cancion de Mignon

Margaret Price, soprano

Cyprien Katsaris, piano

Franz von Suppe

La bella Galatea

Orquesta Filarmonica del estado de Eslovenia / Alfred Walter

19.00

Fabian Máximo (compositor y pianista argentino, 1961)

Suite (1991)

Fabian Máximo, piano

Ferrucio Busoni

Pieza de concierto para piano y orquesta en Re mayor, op.31

Jean Francois Antonioli, piano

Orquesta de cámara de Lausanne / Lawrence Foster

Johann Samuel Endler (alemán, 1694-1762)

Obertura en Re mayor

Orquesta Barroca de Darmstadt / Johannes Pramsholer

20.00

Ciclos (Madrigal italiano)

Alessandro Striggio

Il cicalamento delle donne al bucato (La conversación de las comadres en la lavandería) (1567)

Concerto Italiano / Rinaldo Alessandrini

Orazio Vecchi (1550-1605)

Tercer acto de la comedia madrigalesca L’Amfiparnaso (1597)

Capella Musicale di San Petronio di Bologna / Sergio Bartolo

21.00

Música Nocturna

Ludwig van Beethoven

Sonata Nº10 para violín y piano en Sol mayor para violín y piano, op.96

Anne-Sophie Mutter, violín

Lambert Orkis, piano

Marc-Antoine Charpentier

Música incidental para la comedia La piedra filosofal

Solistas vocales

Les Arts Florissants / William Christie

Josef Suk

Scherzo fantástico, op.25s

Orquesta Filarmónica de Radio Francia / Jakub Hrusa

Anónimo

Alemanda y Gallarda, de los Lumley Books

Alfonso Ferrabosco I

In Nomine a cinco partes

Anónimo

En el paraíso

Ensamble Fretwork

Charles Valentin Alkan

Selección de los Esquicios, op.cherzo diabólico, Barcarola y Saltarelo

Bernard Ringeissen, piano

Frank Martin

Balada para trombón y pequeña orquesta

Branimir Slokar, trombón

Orquesta de Cámara de Lausana / Jean-Marie Auberson

Heinrich Ignaz von Biber

Partita para dos violas d’amore y continuo N°7 en do menor

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Giacomo Puccini

Tres fragmentos de la ópera Manon Lescaut

Jonas Kaufmann, tenor

Kristīne Opolais, soprano

Massimo Simeoli, barítono

Coro y Orquesta de la Academia Nacional Santa Cecilia de Roma / Antonio Pappano

23.00

Industria Nacional

Luis Milici (1910-1998)

“Vidala” y “Aire de bailecito”, de la Suite” Impresiones norteñas”

Orquesta Sinfónica Municipal de Rosario / Fernando Ciraiolo

Juan Carlos Delli Quadri

Cuarteto en Mi mayor (1964)

Elías Gurevich y Grace Medina, violines

Marcela Magin, viola

Marcelo Bru, chelo

Carl Nielsen

Concierto para clarinete y orquesta

Mariano Rey, clarinete

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Víctor Hugo Toro

Grabado en vivo en el Teatro Colón el 1º de octubre de 2015