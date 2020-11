Programación Jueves 12 de Noviembre

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Michel Petrucciani

Black magic

Carmen McRae

Them there eyes

God bless the child

What a little moonlight can do

Rebirth Brass Band

Feelin’ free

01.30

La Trasnoche de La 96.7

01.30

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

3.30

Johannes Brahms

Sonata para viola y piano Nº1 en fa menor, op.120, Nº1

Lars Anders Tomter, viola

Leif Ove Andsnes, piano

Ernest Chausson

“La flor de las aguas”, del Poema del amor y el mar, op.19

Janet Baker, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de Londres / Evgeny Svetlanov

Franz Liszt

Rapsodia española

Evgeny Kissin, piano

Georg Philip Telemann

Sonata para flauta dulce y continuo en Re mayor

Walter van Hauwe, flauta dulce

Wouter Möller, chelo

Glen Wilson, clave

Nikita Koshkin (compositor ruso nacido en 1956)

Los juguetes del Príncipe

María Isabel Siewers, guitarra

Jean-Philippe Rameau

Suite orquestal de la tragedia lírica Dardanus (selección)

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Robert Schumann

Papillons, op.2

Daniel Levy, piano

Jacques Ibert

Concierto para flauta y orquesta de cámara

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Heinrich Franz Von Biber

Partita Nº4, de Mensa Sonora

La Follia Salzburg

Franz Liszt

La capilla de Guillermo Tell

Alfred Brendel, piano

Ernest Moeran

Nocturno, para barítono, coro y orquesta

Hugh Mackey, barítono

The Renaissance Singers

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Maurice Ravel

Cuarteto para cuerdas en Fa mayor

Cuarteto Ysaÿe

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº8 en Fa mayor, op.93

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Eugen Jochum

Alessandro Marcello

Concierto para oboe, cuerdas y bajo contínuo en re menor

Alf Nilsson, oboe

Royal Swadish Chamber Orchestra/ Mats Liljefors

Rued Langgaard (danés, 1893-1952)

Sinfonía Nº5, “Tierras de estepas”

Orquesta Filarmónica Artur Rubinstein / Ilya Stupel

John Dowland

Canciones para soprano y laúd

Emma Kirkby, soprano

Anthony Rooley, laúd

07.00

Y la mañana va

Dmitri Shostakovich

Introducción y danza, de la suite de El Tabano, op.97

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / José Serebrier

Bernhard Crusell

Concertino para fagot y orquesta en Si bemol mayor

Klaus Thunemann, fagot

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Jean Sibelius

Cinco impresiones características, op.103

Erik Tawaststjerna, piano

Joseph Haydn

Sinfonía en re menor, Hob.1, Nº80

Orquesta de Cámara Orpheus

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta, op.9 Nº2

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Leos Janacek

Sonata para violín y piano

Petr Messieurer, violin

Radoslav Kvapil, piano

Aaron Copland

Musica para teatro, suite en 5 movimientos

Orquesta Sinfónica de Atlanta / Yoel Levi

09.00

Módulo Educativo

12.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

13.00

Artista de Moda (Boris)

14.00

Módulo Educativo

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)