Programación Jueves 12 de Marzo

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Georges Chadwick

Melpómene, obertura

Orquesta Filarmónica Estatal Checa / José Serebrier

Pablo de Sarasate

Aires gitanos para violín y orquesta en do menor, op.20

Gil Shaham, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Lawrence Foster

Johannes Brahms

Variaciones sobre un tema de Schumann, op.9

Martin Jones, piano

Carlos Chávez

Sinfonía Nº2, “Sinfonía India”

Orquesta Filarmónica de Londres / Enrique Bátiz

Joseph Haydn

Cuarteto Nº24 en La mayor, op.20, Nº6

Cuarteto Tátrai

Thomas Tallis

Lamentaciones del profeta Jeremías, segunda serie

Camerata Oxford / Jeremy Summerly

Karol Szymanowski

Sonata para violín y piano en re menor, op.9

Piotr Ptawner, violín

Waldemar Malicki, piano

09.00

Leos Janacek

Suite de la ópera La Casa de los Muertos

Orquesta Filarmónica Checa / Frantisek Jilek

Joseph Schmitt (compositor holandés, 1734-1791)

Cuarteto para clave, flauta traversa, violín y chelo en Do mayor, op.9, Nº1

Ensamble Cristofori

Charles Tomlinson Griffes (compositor estadounidense, 1884-1920

Tres piezas de fantasía para piano, op.6: Barcarols, Nocturno y Scherzo

Garah Landes, piano

10.00

George Enescu

Suite para orquesta Nº3 en Re mayor, op.27, “Lugareña”

Orquesta de la Radio y Televisión de Rumania / Iosif Conta

Ludwig van Beethoven

Variaciones sobre un tema original, op.44

Isaac Stern, violín

Leonard Rose, chelo

Eugene Istomin, piano

Gabriel Fauré

Elegía para chelo y piano en do menor, op.24. Versión para chelo y orquesta

Antoine Lederlin, chelo

Orquesta Sinfónica de Basilea / Ivor Bolton

11.00

La gran aldea (Estados Unidos)

Jennifer Higdon

Trío con piano

Anne Akiko Meyers, violín

Alisa Weilerstein, chelo

Adam Neiman, piano

Ferde Grofé

Suite Cataratas del Niagara

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / William Stromberg

Williams Schuman

To the Old Cause

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

12.00

Clásicos a la carta

13.00

Artista de Moda (Boris)

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Alexander Tijonovich Grechaninov (1864-1956)

Sinfonía Nº1 en si menor, op.6

Orquesta Sinfónica del Estado Ruso/ Valery Poliansky

Alexander Tijonovich Grechaninov

Copos de Nieve. Canciones del mundo de los niños, op.47

Luzmila Kuznetsova, mezzosoprano

Coro y Orquesta Sinfónica del Estado Ruso / Valery Poliansky

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Ciclos (Obra no operística de Rossini)

Gioachino Rossini

Sinfonía de Odense

Orquesta Haydn de Bolzano / Alun Francis

Gioacino Rossini

Se il vuol la moinara (Si la molinera lo quiere)

Marilyn Horne, mezzosoprano

Martin Katz, piano

Gioachino Rossini

La pastorella y En medio a mis dolores, canciones

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Charles Spencer, piano

Gioachino Rossini

Dúo para chelo y contrabajo en Re mayor

Rolf Döhler, chelo

Barbara Sanderling, contrabajo

Gioachino Rossini

Tantum ergo (Veneremos pues tan gran sacramento), motete

José Campo y Vladimir Okenko, tenores

Jiři Kalendovsky, bajo

Orquesta Filarmónica de Praga / Edoardo Brizio

21.00

Música Nocturna

Luis Gianneo

Concierto Aymará para violín y orquesta

Tatiana Samouil, violín

Orquesta Sinfónica de Salta / Luis Gorelik

Napoleón Coste

La caza de la Sílfides, op.29

Carlos Groisman, guitarra

Edvard Grieg

Selección de La doncella de la montaña, op.67

Marianne Hirsti, soprano

Rudolf Jansen, piano

22.00

Industria Nacional

Robert Schumann

Piezas de fantasía, op.12

Martha Bongiorno, piano

Werner Wagner (1927-2002)

Lamentaciones

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Miguel Ángel Gómez Martínez

JoaquínTurina

“Semana Santa” y “La Giralda”, de Canto a Sevilla

Margot Arrillaga, soprano

Francisco Troccoli, piano

Grabado en vivo en La Plata en 1980

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)