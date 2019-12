Programación Jueves 12 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Clifford Jordan Big Band

Highest mountain

Status quo

Cecilia Sanchietti Jazz Project

Et No

Mary Stallings

Stolen moments

When I close my eyes

Third time is the charm

———–

Carl Maria Von Weber

Nueve variaciones para piano sobre un tema popular ruso, op.40

Alexander Paley, piano

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Johann Strauss (hijo)

Vida de artista, vals op.316

Orquesta Estatal de Hungría / János Ferencsik

Johann Christian Fischer

Concierto para trompeta y orquesta en Do mayor

Maurice André, trompeta

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº50 en Re mayor, Hob.16, Nº37

Alfred Brendel, piano

Samuel Wesley

Sinfonía en Re mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

08.00

Carl Philipp Emanuel Bach

Trío sonata en Si bemol mayor

Cuarteto Purcell

Vincent D’Indy

Poema de las montañas, suite para piano, op.15

Michael Schäfer, piano

Franz Léhar

Selección de la opereta “El país de las sonrisas”

Anneliese Rothenberger, soprano

Heinz Hoppe, tenor

Coro y Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania / Richard Müller-Lampertz

09.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364

Midori, violín

Nobuko imai, viola

Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión Alemana / Cristoph Eschenbach

Anton Reicha

Tres romances para dos flautas, op.21

Toke Christiansen y Ole Pedersen, flautas

Claude Debussy

Sonata para violín y piano en sol menor

Lorraine McAslan, violín

John Blakely, piano

10.00

Antonio Vivaldi

Concierto para guitarra y orquesta en Re mayor

Ernesto Bitetti, guitarra

Los Solistas de Zagreb

Malcolm Arnold

Suite del ballet “Homenaje a la reina”, op.42

Orquesta Filarmónica de la BBC / Rumon Gamba

Paul Dukas

Variaciones, interludio y final sobre un tema de Rameau

Margaret Fingerhut, piano

11.00

La gran aldea (Suecia)

Melcher Melchers

Concierto para piano y orquesta Nº2, op.23

Johan Ullén, piano

Orquesta Filarmónica Real de Estocolmo / Mats Rondin

Jacob Adolf Hägg

Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor, op.2, “Nórdica”

Orquesta Sinfónica de Gavleborg / Mats Liljefors

Emil Sjögren (1853 – 1918)

Querría planear por sobre valles y montañas

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Bengt Forsberg, piano

12.00

Clásicos a la carta

Alexander Borodin

Cuarteto Nº2 en Re mayor

Cuarteto Borodin

Ludwig van Beethoven

Rey Esteban, música incidental op.117

Ambrosian Singers

Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas

13.00

La música del fauno

Darius Milhaud

Sinfonía Nº5, op.322

Orquesta Sinfónica de la Radio de Basilea / Alun Francis

Christoph Willibald Gluck

“Tremo fra’ dubbi miei”, aria de Vitellia de la ópera La clemenza di Tito

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Academia de Música Antigua de Berlín / Bernhard Forck

Sergei Rachmaninov

Trío elegíaco Nº1 en sol menor

Gidon Kremer, violín

Giedré Dirvanauskaité, chelo

Daniil Trifonov, piano

14.00

Alessandro Scarlatti

Concerto grosso Nº3 en Fa mayor

Europa Galante / Fabio Biondi

Ernő Dohnányi (1877 – 1960)

Cuarteto Nº2 en Re bemol mayor, op.15

Cuarteto Kodály

Arnold Bax

Sonata para piano Nº4 en Sol mayor

Eric Parkin, piano

15.00

Música documental (Románticos desconocidos)

Georgi Lvovich Catoire (1861-1926)

Quinteto para piano y cuerdas en sol menor, op.28

Room Music

Alfred Hill (1869-1960)

Sinfonía Nº3 en si menor, “Australia”

Orquesta Sinfónica de Queensland / Wilfred Lehman

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Gabriel Senanes

Tango Noctámbulo, para cuarteto de cornos

Bayres Horns

Luigi Boccherini

Concierto para chelo y orquesta Nº 6 en Do mayor, G 479

Mitislav Rostropovich, chelo

Colegium Music Zurich / Paul Sacher

Sergei Rachmaninov

Momentos musicales en si menor, op.16

Andrei Gavrilov, piano

Ruperto Chapí

Arias de las zarzuelas El Rey que rabio y El barquillero

Montserrat Caballe, soprano

Orquesta Sinfónica de Madrid / Eugenio Marco

Arvo Part

Collage sobre el tema B-A-C-H

Virtuosos de Moscú / Vladimir Spivakov

19.00

Alexander Glazounov

Concierto para saxo y orquesta

John Harle, saxo

Academia Saint Martin in the Fields / Neville Marriner

Claude Debussy

Preludio a la siesta de un fauno

Orquesta Sinfónica de Boston / Michael Tilson Thomas

Gian Carlo Menotti

Trio para violin, clarinete y piano

Trío Verdehr

Robert Schumann

Obertura Manfredo

Orquesta Filarmónica de Los Angeles / Carlo Maria Giulini

20.00

Ciclos (El período modernista de Villa-Lobos)

Heitor Villa-Lobos

A prole do bebé. Primera serie (1918)

Sonia Rubinsky, piano

Heitor Villa-Lobos

Cuarteto simbólico. Impresiones de la vida mundana, para flauta, saxo alto, arpa, celesta y coro femenino (1922)

Toninho Carrasqueira, flauta

Dílson Florêncio, saxo alto

Liuuba Klevtsova, harp

Maria Elisa Risarto, celesta

Coro Femenino

Gil Jardim, dirección

———–

Georg Philipp Telemann

Sonata para oboe y continuo en Sol mayor, op.13, Nº6

Han de Vries, oboe

Wouter Möller, chelo barroco

Bob Van Asperen, clave

21.00

Música Nocturna

Luigi Cherubini

Cuarteto para cuerdas Nº3 en Mi mayor

Cuarteto David

Paul Creston

Concertino para marimba y orquesta, op.21

Peter Sadlo, marimba

Orquesta Sinfónica de Aachen / Markus Bosch

François Couperin

Concierto real N°4

Ensamble Musica Ad Rhenum

Franz Schubert

Tres piezas para piano, D.946

Alfred Brendel, piano

Alexander von Zemlinsky

Cantos sinfónicos, op.20, sobre textos anónimos africanos

Williard White, bajo

Orquesta Real de Concertgebouw de Amsterdam / Riccardo Chailly

Grabado en vivo en la Concertgwbouw de Amsterdam el 10 de octubre de 1993

Robert de Visée

“Sarabanda” y “Minué”, de Piezas para guitarra

Andrés Segovia, guitarra

23.00

Industria Nacional

Manuel Gómez Carrillo

Huaino, La ofrenda del trovador y Bailecito cantado, canciones

Bernarda Fink, mezzosoprano

Marcos Fink, barítono bajo

Carmen Piazzini, piano

Alfred Schnittke

Concierto para viola y orquesta

Germán Clavijo, viola

Orquesta Sinfónica Nacional / Hadrián Ávila Arzuza

Grabado en vivo en el Auditorio de Belgrano de Buenos Aires el 9 de agosto del año 2013

Eduardo Wilde (1942)

Introducción y formantes para clarinete y piano

Carlos Céspedes, clarinete

Estela Telerman, piano

Grabado en vivo en el Auditorio de Radio Nacional el 4 de septiembre del año 2002