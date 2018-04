Programación Jueves 12 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Andrew Hill

Pumpkin

Black fire

Barney Kessel

Embraceable you

Begin the blues

Claire Martin

Steppin’out with my baby

Better luck next time

Love, you didn’t do right by me

Paul Hindemith

Metamorfosis sinfónica sobre temas de Carl Maria von Weber

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Johann Strauss h.

Sangre vienesa, vals

Orquesta Johann Strauss de Viena / Joseph Francek

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y piano en sol menor, op.1, Nº1 “Dido abandonada”

David Oistrach, violín

Frida Bauer, piano

Karl Ditters von Dittersdorf

La petrificación de Phineas y sus amigos, Sinfonía en Re mayor sobre La Metamorfosis, de Ovidio

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Percy Grainger

Marcha infantil y Danza inglesa

Martin Jones, piano

08.00

Victor Herbert

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en mi menor, op.30

Lynn Harrell, chelo

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

George Frideric Handel

Concerto a due cori Nº2 en Fa mayor

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Agustín Barrios Mangoré

Cueca, Aire de zamba, Aconquija y Maxixa

John Williams, guitarra

09.00



Igor Stravinsky

“Suite Italiana”, para violín y piano.

Cho-Liang Lin, violín.

André-Michel Schub, piano.

Jules Massenet

Suite de ballet de la ópera “El Cid”

Orquesta National Philharmonic / Richard Bonynge

Leopold Mozart

“Boda campesina”, divertimento en Re mayor

Orquesta Barroca de Ámsterdam / Ton Koopman

10.00

Johannes Brahms

Sonata para violín y piano en re menor, op.108

Pinchas Zukerman, violín

Daniel Barenboim, piano

Georg Philipp Telemann

Concierto para dos cornos y orquesta de cuerdas en Mi bemol mayor

Adam Friedrich y Albert Brünner, cornos

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Jan Ladislav Dussek (compositor checo, 1760-1812)

Sonata para piano Nº14 en Sol mayor, op.39, Nº1

Laure Colladant, piano

11.00

La gran aldea (Brasil)

Radames Gnattali

Cuarteto para cuerdas Nº1

Cuarteto Radames Gnattali

Heitor Villa-Lobos

Sinfonía Nº9

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Carl St. Clair

José Alberto Kaplan

Tres piezas para trombón y piano

Radegundis Feitosa Nunes, trombón

José Henrique Martins, piano

Claudio Santoro

Frevo

Orquesta Sinfónica del Estado de San Pablo / John Neschling

12.00

Clásicos a la carta

Piotr Illich Chaikovsky

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35

Janine Jansen, violín

Orquesta de Cámara Mahler / Daniel Harding

Domenico Scarlatti

Sonata para clave en Mi mayor, K.380

Marcela Roggeri

Bedrich Smetana

El Moldava

Orquesta Sinfónica de Detroit / Neeme Järvi

13.00

La música del fauno

Edward Elgar

Allegro de concierto

Peter Pettinger, piano

Bohuslav Martinů

Sinfonía Nº6, “Fantasías sinfónicas”

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Francesco Maria Veracini (1690-1768)

Sonata académica para violín y bajo continuo en Fa mayor, op.2, Nº4

Trío Locatelli

14.00

Kurt Weill

Concierto para violín y orquesta de vientos, op.12

Anthony Marwood, violín

The Academy of St. Martin in the Fields / Anthony Marwood

George Frideric Handel

“Fury with red sparkling eyes”, del oratorio Alexander Balus

Marie-Nicole Lemieux, contralto

Il Complesso Barocco / Alan Curtis

Jules Massenet

Música de ballet de la ópera El Cid

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Keith Clark

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Enrique XXIV, Príncipe de Reuss-Greis (1855-1910)

Sonata para viola y piano en Sol mayor

Anna Barbara Dütschler, viola

Marc Pantillon, piano

Elfrida Andrée (1841-1929)

Sinfonía Nº2 en la menor

Orquesta Sinfónica de Estocolmo / Gustaf Sjökvist

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del regreso

Luigi Boccherini

Cuarteto Nº 56 , op.41

Cuarteto de Arcos de Venezia

Wolfgang Amadeus Mozart

“Dos escenas de Figaro” de Las bodas de Figaro

Erwin Schrott, bajo barítono

Orquesta de la Comunitat Valenciana / Riccardo Frizza

Angel Lasala

Preludios Nacionales Argentinos

Lydia Negri, piano

Gioacchino Rossini

“Obertura” del ballet La Boutique fantastique

Orquesta Sinfonica del Toronto / Andrew Davis

Alfred Schnittke

Musica silenciosa para violin y chelo

Maria Kliegel, chelo

Raimund Havenith, piano

19.00

George Phillip Teleman

“Coral “ de la pasión según San Juan

Coro y orquesta del festival de Lucerna / Kurt Redel

Frédéric Chopin

Concierto Nº2 para piano y orquesta en fa menor, op.21

Maria Joao Pires, piano

Orquesta Nacional de la Opera de Montecarlo / Armin Jordan

Eugene Ysaye

Trio Nº2

Johan Boen, Violin

Johannes Martens, chelo

Juliet Jopling, viola

20.00

Ciclos (Obras tardías de Liszt)

Franz Liszt

La lúgubre góndola I

Maurizio Pollini, piano

Franz Liszt

Bagatela sin tonalidad (1885)

Leslie Howard, piano

Franz Liszt

Romanza olvidada para viola y piano

Zoltán Toth, viola

István Lantos, piano

Franz List

Valses olvidados N°2, 3 y 4

Leslie Howard, piano

Franz Liszt

Csárdás obstinada

Ernö Szegedi, piano

Franz Liszt

Rapsodia húngara Nº18 en Fa sostenido menor

Michele Campanella, piano

Ottorino Respighi

Arias y danzas antiguas para laúd. Suite Nº3

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

21.00

Música Nocturna

Maurice Ravel

El niño y los sortilegios. Fantasía lírica en dos partes, con libreto de Colette

Colette Alliot-Lugaz, Autrey Michael y Elisabeth Vidal, sopranos

Arlette Chedel, mezzosoprano

Michel Brodard, bajo barítono

Philippe Huttenlocher, barítono

Michel Sénéchal, tenor

Coro y Orquesta de la Suisse Romande / Armin Jordan

Luis de Narváez

Ya se asienta el rey Ramiro, Paseábase el rey moro y Conde Claros.

Christopher Wilson, vihuela

Johann Nepomuk Hummel

Trío en Fa mayor, op.22

Trío Parnassus

Hugo Alfvén

Rapsodia sueca, op.19

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Heinrich Franz Ignaz von Biber

Sonata para violín y bajo continuo Nº5 en mi menor

Ensamble Romanesca

Béla Bartók

Suite para piano, op.14

Andor Foles, piano

George Frideric Handel

Concierto para oboe y orquesta en Si bemol mayor

David Reichenberg, oboe

The English Concert / Trevor Pinnock

23:00

Industria Nacional

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano N°23 en fa menor, op.57, “Appassionata”

Horacio Lavandera, piano

Grabado en vivo en el Auditorio de Belgrano de Buenos Aires el 11 de abril del año 2005

José María Castro

Concerto grosso

Orquesta Filarrmónica de Buenos Aires / Franz Paul Decker

Transmisión radial del concierto realizado en el Teatro Colón en 1992

Jorge Sad Levi (1959)

Los pájaros siempre estuvieron ahí,,,

Ensamble / Alejo Pérez

Grabado en vivo em el Centro de Experimentación del Teatro Colón el 27 de junio de 1999

Juan Francisco Sans (compositor venezolano, 1960)

Nova et vetera

Dúo de Guitarras Tucumán

Martín Páez de la Torre, guitarrista invitado