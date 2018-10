Programación Jueves 11 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Steve Davis

Pinnacles

Shortcake

Les Gammas

Samba para Dr.B

Cristina Morrison

Vocalise for my mother

Ophelia’s madness

————————–

Franz Hoffmeister

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

János Szebenyi, flauta

Orquesta Filarmónica de Györ / János Sandor

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Johann Strauss hijo

Obertura del ballet Cenicienta

Orquesta Johann Strauss de Viena / Joseph Francek

Frédéric Nicolas Duvernoy (compositor y cornista francés, 1765-1838)

Trío para corno, violín y piano Nº1

Jenoe Keveházy, corno

Ildiko Hegyi, violin

Jenö Jandó, piano

Franz Liszt

Rapsodia española

Murray Perahia, piano

Joseph Haydn

Sinfonía en Do mayor, Hob.1, Nº63,

Orquesta de Cámara Orpheus

08.00

Zoltan Kodaly

Sonata para chelo y piano, op.4

István Várdai, chelo

Klára Würtz, piano

Hugo Alfven

Rapsodia sueca Nº1, op.19, “Vigilia estival”

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Henri Vieuxtemps

Concierto para violín y orquesta Nº5 en la menor, op.37

Isabelle van Keulen, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

09.00

Luca Marenzio

Cruda amarili, madrigal a 5 voces

Ensamble Clement Janequin

Johann Nepomuk Hummel

12 estudios para piano, op.125

Danielle Laval, piano

Johann Christian Bach

Sinfonía concertante en La mayor, para violín, chelo y orquesta

Eleonora Turovsky, violín

Yuli Turovsky, chelo

I Musici de Montreal / Yuli Turovsky

Jacques Offenbach

Obertura y gran orquesta, de la ópera “Barbazul”

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

10.00

Antonin Dvorak

La rueca de oro, poema sinfónico op.109

Orquesta Filarmónica de Berlín / Simon Rattle

Albert Ketelbey

Tres piezas para piano: Narcisos, Luz del atardecer y Vals capricho

Rosemary Tuck, piano

Georg Friedrich Handel

Concerto Grosso en Fa mayor, op.3, Nº2

Orquesta Filarmónica del Norte Alemán / Hans Zanotelli

11.00

La gran aldea (Hungría)

Franz Lehár

Obertura de la opereta Amor gitano

Orquesta Filarmónica de Budapest / János Sandor

Erno Dohnanyi

Cuarteto Nº1 en La mayor, op.7

Cuarteto Kódaly

Paul Abraham

Selección de la opereta La flor de Hawai

Margit Schramm y Liselotte Ebnet, sopranos

Rudolf Schock y Ferry Gruber, tenores

Coro y Orquesta Sinfónica de Berlin / Werner Schmidt Boelcke

12.00

Clásicos a la carta

Antonio Vivaldi

Concierto para múltiples instrumentos y orquesta en Do mayor, R.558

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Ernesto Nazareth

Tangos brasileños

Luis Ascot, piano

Richard Strauss

Cuatro últimas canciones

Renée Fleming, soprano

Orquesta Sinfónica de Houston / Christoph Eschenbach

13.00

La música del fauno

Franz Anton Hoffmeister

Sinfonía concertante en Mi bemol mayor

Dieter Klöcker, clarinete

Waldemar Wandel, clarinete

Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Carl Nielsen

Cuarteto Nº1 en sol menor, op.13

Cuarteto Kontra

Giulio Caccini

“Dolcissimo sospiro”, de la colección Le nuove musiche

Montserrat Figueras, soprano

Hopkinson Smith, laúd

Jordi Savall, viola da gamba

14.00

Carlos Baguer (1768-1808)

Sinfonía N°12 en Mi bemol mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

Franz Schubert

Fantasía para piano en Do mayor, D.760, “Fantasía del caminante”

Bertrand Chamayou, piano

André Caplet (1878-1925)

Suite persa para diez instrumentos de vientos

Ensamble Initium

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Claudio Rebagliati (1843-1909)

Selección del Álbum sudamericano

Juan Guillermo Vizcarra, piano

José Vianna da Motta (1868-1948)

Sinfonía “A la patria”, op.13 (1895)

Orquesta del Estado de Hungría / Mátyás Antál

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La odisea del regreso

Pablo Buono (compositor argentino nacido en 1987)

Cascara de nuez

Pablo Buono , vibráfono

Juan Ferreiroz, marimba

Felix Mendelssohn

Obertura trompeta, op.101

Orquesta Sinfonica de Londres / Claudio Abbado

Joseph Haydn

Concierto para órgano y orquesta en Do mayor, Hob 18/1

Harald Hoeren, organo

Orquesta de Camara de Colonia / Helmut Müller-Brühl

Isaac Albeniz

Sonata para piano Nº 1, el otoño, vals

Albert Guinovart, piano

19.00

Giuseppe Verdi

“Tu che le vanita” de la opera Don Carlo

Stefka Evstatieva, soprano

Orquesta de la Opera Nacional de Sofia / Ivan Filev

Wolfgang Amadeus Mozart

1er movimiento del Concierto para piano y orquesta Nº26 en Re mayor K.537 “de la

Coronación” (cadencia de Alfred Brendel)

Alfred Brendel, piano

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner / Neville Marriner

Alejandro Garcia Caturla (compositor cubano 1906-1940)

Tres danzas cubanas

Orquesta Sinfónica New World / Michel Tilson Thomas

Benedetto Marcello

Sonata para flauta dulce, flauta, bajo y clavecín Nº8 en re menor

Martin Skowroneck y Friedich Huene, flautas

Christiane Jaccottet, clavecín

Walter Stiftner, bajo

Antonin Dvorak

Romanza para violín y orquesta en fa menor, op.11

Thomas Zehetmair, violin

Orquesta Filarmonia / Eliahu Imbal

20.00

Ciclos (Sinfonías de Chaikovsky)

Priotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº2 en do menor, op.17 (versión definitiva de 1880)

Orquesta Nacional de Rusia / Mijail Pletnev

———

Claude Debussy

Sonata para flauta, viola y arpa

William Bennett, flauta

Stephen Shingles, viola

Shaila Kanga, arpa

21.00

Música Nocturna

Samuel Barber

Concierto para chelo y orquesta

Raphael Wallfisch, chelo

Orquesta de Cámara Inglesa / Geoffrey Simon

Philippe Courbois

L’Amant timide, cantata

Gérard Lesne, contratenor

Il Seminario Musicale

Felix Mendelssohn

Fantasía para piano en fa sostenido menor, op.28, “Sonata escocesa”

Lydia Artymiw, piano

Joaquín Turina

Primavera sevillana

Orquesta Ciudad de Granada / Juan de Udaeta

Giovanni Hoffmann

Cuarteto para violín viola, mandolina y laúd en Fa mayor

Cuarteto Plectr’Archi

Antonín Dvořák

La bruja del mediodía, op.108, poema sinfónico

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Benedetto Marcello

Sonata para flauta piccolo y bajo continuo en Fa mayor, op.2, Nº1

Carl Dolmetsch, flauta piccolo

Walter Stiftner, fagor barroco

Peter Widensky, órgano positivo

Victor Herbert

“Marcha de los juguetes”, de la opereta Los niños en el país de los juguetes

Orquesta Sinfónica de St. Louis / Leonard Slatkin

23:00

Industria Nacional

Julián Aguirre

Barcarola, op.19

El grito (bailecito)

Lía Cimaglia Espinosa, piano

Roberto García Morillo

Acto segundo de “El caso Maillard”, con libreto del compositor

Angel Mattiello, barítono

Guido de Kehrig, Nino Falzetti y Enzo Betti, tenores

Emma Gaba y Nelly Romanella, sopranos

Evelina Iacattuni, mezzo-soprano

Eduardo Ferracani, Walter Magdalena y Pino de Vescovi, bajo

Osvaldo Cesari y Enzo Espósito, barítonos

Coro Estable del Teatro Colón

Orquesta Estable del Teatro Colón / Jorge Fontenla

Grabado en vivo en 1977