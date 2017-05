Programación Jueves 11 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Michel Legrand

Pieces of dreams

Orson’s theme

Al McKibbon

Isfahan (de Duke Ellington y Billy Strayhorn)

Astrud Gilberto

Only trust your heart

Manha de carnaval

My foolish heart

———————-

00.30

Antonin Dvorák

Sonatina para violín y piano en Sol mayor, op.100

Josef Suk, violín

Alfred Holecek, piano

01.00

Tiempos Modernos

Anton Bruckner

Sinfonía N°1 en do menor (Versión de Viena 1891)

Orquesta Sinfónica de Houston / Christoph Eschenbach

Grabado en Texas, EEUU, el 3 de marzo de este año

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Claude Debussy

Cuarteto para cuerdas en sol menor, Op.10

Cuarteto Borodin.

Edvard Grieg

Piezas Líricas, libro 1º op.12

Eva Knardahl, piano

Luigi Boccherini

Sinfonía en La mayor, op.35, Nº3, G.511

Cantilena / Adrian Shepherd

Georges Enescu

Deceto para instrumentos de viento en Re mayor, op.14

Nicolae Alexandru, Mihai Teodorescu, flautas

Pavel Tornea, oboe

Constantin Ungureanu y Constantin Cernaianu, clarinetes

Constantin Illiuta, oboe

Emil Biclea y Gheorghe Popa, fagotes

Ion Badanoiu y Paul Staicu, cornos

Jean-Marie Leclair

Sonata para dos violines en mi menor, op.3, Nº5

Dominique D’Arco, Raymond D’Arco, violines

Gustav Mahler

Canciones del caminante

Kirsten Flagstad, soprano

Orquesta Filarmónica de Viena / Sir Adrian Boult

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº26 en Si bemol mayor, K.378

Igor Oistrakh, violín

Natalia Zertsalova, piano

Johann Sebastian Bach

Ultimo número de El arte de la fuga BWV 1080

Orquesta de Cámara Ferenc Franz Liszt de Budapest / Janos Rolla

Antonio Salieri

Concierto para violín, oboe, chelo y orquesta en Re mayor

Heinz Holliger, oboe

Thomas Füri, violín

Thomas Demenga, chelo

Camerata Bern / Thomas Füri

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº30 en Mi mayor, op.109

Claudio Arrau, piano

Jacques Offenbach

Obertura de Orfeo en los infiernos

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Ástor Piazzolla

Tango suite

Marcela Sfriso y Walter Ujaldón, guitarras

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº3 en Re mayor, op.29, “Polaca”

Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati

Gabriel Fauré

Sonata para violín y piano Nº2 en mi menor, op.108

Krysia Osostowicz, violín

Susan Tomes, piano

Enrique Granados

“Oriental”. Danza española para piano, op.5, Nº2 (arr. para 2 guitarras de A. Lagoya)

Ida Presti y Alexandre Lagoya, dúo de guitarras

Fanny Mendelssohn

Cinco canciones, op.10

Isabel Lippitz, soprano

Barbara Heller, piano

07.00

Y la mañana va

Antonin Dvorák

Mi patria, obertura op.62

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Joseph Martin Kraus

Sinfonía en Do mayor, “con violín obligado”

Orquesta de cámara Concerto Köln

Anatoly Liadov

Cuatro piezas para piano

Monique Duphil, piano

Oskar Merikanto (compositor finlandés, 1868-1924)

Vals de una noche de verano, op.1

Orquesta Filarmónica de Helsinki / Leif Segerstam

08.00

Samuel Barber

Souvenirs, suite de ballet, op.28

Orquesta Nacional Real de Escocia / Marin Alsop

Camille Saint Saëns

Variaciones sobre un tema de Beethoven para dos pianos, op.35

Noël Lee y Christian Ivaldi , pianos

Luigi Boccherini

Trío para cuerdas en do menor, op.14, Nº2

Trío Flieder

09.00

Joseph Haydn

Divertimento para vientos en Re mayor, Hob.2, Nº18

Ensamble de Vientos de la Orquesta de Cámara Franz Liszt

Francesco Cavalli

Escena de la ópera La Calisto

María Bayo, soprano

Marcello Lippi, barítono

Simon Keenlyside, barítono

Concerto Vocale / René Jacobs

Cesar Franck

Poema pastoral, op.5

Ashley Wass, piano

Henryk Wieniawski

Fantasía brillante para violín y orquesta sobre la ópera “Fausto” de

Gounod, op.20

Vadim Brodski, violín

10.00

El artista de la semana

Patrick Gallois

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violin y piano en Si bemol mayor, K.378. Arreglo para flauta y piano de Patrick Gallois

Patrick Gallois, flauta

Maria Prinz, piano

———–

Leos Janacek

Suite de la ópera Destino

Orquesta Filarmónica de la República Checa / Frantisek Jilek

Johann Christian Bach

Sinfonía concertante para violín, chelo y orquesta en La mayor

Eleonora Turovsky, violín

Yuli Turovsky, chelo y dirección

I Musici de Montreal

11.00

La gran aldea (Rumania)

George Enescu

Sonata para piano Nº3 en Re mayor, op.24, Nº3

Raluca Stirbat, piano

Serban Nichifor

Sinfonía Nº4, “Americana”

Ilie Voicu, trompeta

Ioana Thomasz, piano

Orquesta Nacional de la Radio y Televisión de Rumania / Paul Popescu

Iannis Xenakis

Circunvoluciones

Octeto de chelos Conjunto Ibérico/ Elias Arizcuren

12.00

Clásicos a la carta

Mario Castelnuovo Tedesco

Concierto para guitarra y orquesta Nº1 en Re mayor, op.99

Narciso Yepes, guitarra

Orquesta Sinfónica de Londres / García Navarro

Julián Aguirre

Primer cuaderno de los Aires nacionales argentinos, op.17

Alfredo Corral, piano

Franz Liszt

Los preludios, poema sinfónico Nº3, S.97

West-Eastern Divan Orchestra / Daniel Barenboim

Francis Poulenc

Les chemins del amour

Judith Mok, soprano

Fernando Pérez, piano

13.00

La música del fauno

Tiempos viejos

Johann Sebastian Bach

Suite para flauta y cuerdas Nº2 en si menor, BWV1067

Robert Murchie, flauta

Orquesta dirigida por Hamilton Harty

Registro de 1924

————-

John Field

Sonata para piano en La mayor, op.1, Nº2

Míceál O’Rourke, piano

Gian Francesco Malipiero

Sinfonía Nº8, “Sinfonía breve”

Orquesta Sinfónica de Moscú / Antonio de Almeida

14.00

El compositor de la semana

Jean-Philippe Rameau

Quinto acto de Cástor y Pólux

Peter Jeffes, tenor (Cástor)

Jennifer Smith, soprano (Telaire)

Philippe Huttenlocher, barítono (Pólux)

Lawrence Wallington, bajo (Júpiter)

Coro y Orquesta Barroca del Festival Bach de Inglaterra / Charles Farncombe

————-

Max Reger

Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Böcklin, op.128

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Neeme Järvi

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Robert Fuchs (1847-1927)

Serenata N°4, op.51

Orquesta de Cámara de Colonia / Christian Ludwig

Robert Fuchs

Sonata para violín y piano N°6 en sol menor, op.103

Arnold Steinhardt, violín

Victor Steinhardt, piano

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La odisea del regreso

Darius Milhaud

La chimenea del rey René, op.205

Quinteto de Vientos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca

Sergei Prokofiev

Sinfonia Nº1 en Re mayor, op.25, “Clásica”

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Johann Stamitz

Trío en Mi mayor, op.5 Nº3

Orquesta de Cámara de Nueva Zelandia / Donald Armstrong

Francisco Hargreaves (compositor argentino que vivió entre 1849 y 1900)

Bartolo, tángo

Estela Telermann, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para oboe y orquesta en Do mayor

Han de Vries, oboe

Los solistas de Zagreb

19.00

Philip Glass

“Hacia el mar”, del poema sinfónico Itaipú

Coro y Orquesta Sinfónica de Atlanta / Robert Shaw

Jean Sibelius

Andante festivo para orquesta

Orquesta Sinfónica de Gottenburgo /Neeme Järvi

Eduardo Fabini (compositor uruguayo que vivió entre 1882-1958)

Campo, poema sinfónico

Orquesta Sinfonica del Sodre / Paul Paray

Franz Schubert

Rondo para violin y cuarteto en La mayor, D438

Vera Beths, violin solista

Lisa Rautemberg, violin

Joody Gatwood, violin segundo

Steven Dann, viola

Anner Bylsma, chelo

Richard Wagner

Preludio de la ópera Lohengrin

Orquesta Filarmónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Antonio Jose Martinez Palacios

Suite ingenua, para piano y cuerdas

Alberto Rosado, piano

Orquesta Sinfonica de Castilla y Leon / Alejandro Posada

20.00

Ciclos (Obras para piano de Guastavino)

Carlos Guastavino

Tres romances nuevos

Martin Jones, piano

Carlos Guastavino

Mis amigos

Dora De Marinis, piano

—————

François-Adrien Boieldieu

Concierto para arpa y orquesta en Do mayor

Chantal Michel, arpa

Orquesta de la Ópera de Montecarlo / Antonio de Almeida

21.00

Música nocturna

Antonín Dvořák

Cuarteto Nº12 en Fa mayor, op.96, “Americano”

Cuarteto Hagen

Claude Debussy

Preludio a la siesta de un fauno

Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas

Antonio Soler

Fandango

Andreas Staier, clave

Antonio Maria Giuliani

Concierto para dos mandolinas, viola y orquesta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Arnold Schönberg

Herzgwäsche, para soprano de coloratura, celesta, armonio y arpa, op.20

Christine Schäffer, soprano

Ensamble Intercontemporain / Pierre Boulez

Henry Purcell

Abdelazar o La venganza del moro, música incidental

The Parley of Instruments / Peter Holman

Carlos Chávez

Sonatina para chelo y piano

Eduardo Vassallo, chelo

Cristina Filoso, piano

Jean Sibelius

Tapiola, op.112, poema sinfónico

Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy

Ivan Jandoshkin

“¿Qué sucedió y por qué?”, de Seis antiguas canciones rusas para violín

Anastasia Jitruk, violín

Kyrill Yevtushenko, chelo

23:00

Industria Nacional

Robert Schumann

Estudios sinfónicos, op.13

Carmen Scalcione, piano

Eduardo Tejeda

Protestatio

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Jorge Rotter

Ángel Victorino Colabella (1911-1985)

Tres piezas para arpa

Marcela Méndez, arpa

————–

Aram Jachaturian

“El bordado de la manta” del ballet Gayaneh

Gran Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de Moscú / Djansug Kakhidze