Programación Jueves 11 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

Paul Winter Sextet

Papa Zimbi

The nasty hurtin’ blues

A bun dance

Tommy Flanagan y Jaki Byard

Something to live for

Our delight

Lou Rawls

Come fly with me

Learnin’ the blues

Franz Antón Hoffmeister

Concierto para trompeta y orquesta en Re mayor (arreglo para trompeta sobre el original para viola)

Sergei Nakariakov, trompeta

Orquesta de Cámara de Würtemberg / Jörg Faerber

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Jean Sibelius

“En la puerta del castillo”, de Pelleas y Melisande, op.46

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert Von Karajan

George Frideric Handel

Suite orquestal Nº2 en Re mayor, de la “Música Acuática”, HWV 349

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Frigyes Sandor

Carl Loewe (compositor y director alemán, 1796-1869)

Gran sonata elegíaca para piano en fa menor, op.32

Cord Garben, piano

Isaac Albeniz

Rapsodia española, op.70 (orquestada por George Enescu)

Orquesta de Cámara de Lausanne / Jesús López-Cobos

08.00



Joseph Stalder

Concierto para flauta y orquesta en Si bemol mayor

Peter Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Wurttenberg / Jörg Faerber

Edward Elgar

Serenata para cuerdas en mi menor, op.20

Orquesta de cámara Orpheus

Francesco Antonio Bonporti

Serenata para violín y continuo en Fa mayor, op.12, Nº2

Luigi Mangiocavallo, violín

Claudio Ronco, chelo

Marco Mencoboni, clave

09.00

Albert Roussel

Sinfonía Nº3 en sol menor, op.42

Orquesta Sinfónica de la BBC del Norte / Raymond Leppard

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº14 en do menor, K.457

Zoltán Kocsis, piano

Samuel Barber

Primer ensayo para orquesta, op.12

Orquesta Sinfónica de Atlanta / Yoel Levi



10.00

Ermanno Wolf-Ferrari

Suite concertino para fagot y orquesta en Fa mayor, op.16

Karen Geoghegan, fagot

Orquesta Filarmónica de la BBC / Gianandrea Noseda

Mili Balakirev

Fantasía sobre temas de “La vida por el zar”, de Glinka

Alexander Paley, piano

Zdenek Fibich

Romance de Primavera, cantata para solistas, coro y orquesta, op.23

Nadja Sormová, soprano

Karel Prusa, bajo

Coro y Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / Frantisek Vajnar

11.00

La gran aldea (Austria)

Franz Schreker

Preludio para un drama

Orquesta Real de Concertgebouw / Friedrich Cerha

Robert Fuchs

Diez piezas de fantasía para violín y piano, op.74

Arnold Steinhardt, violín

Victor Steinhardt, piano

12.00

Clásicos a la carta

Edward Elgar

Concierto para chelo y orquesta en mi menor, op.85

Jacqueline Du Pré, chelo

Orquesta Sinfónica de Londres / John Barbirolli

Francis Poulenc

Melancolía

Oliviar Cazal, piano

Christoph Willibald Gluck

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Camerata Zürich / Räto Tschupp

13.00

La música del fauno

Sergei Prokofiev

Concierto para violín y orquesta Nº2 en sol menor, op.63

Lisa Batiashvili, violín

Orquesta de Cámara de Europa / Yannik Nézet-Séguin

Edvard Grieg

Seis canciones, op.48

Miah Persson, soprano

Roger Vignoles, piano

Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755)

Sonata para flauta, violín y bajo continuo Re mayor, op.41, Nº2

Le Petit Trianon

14.00

Luigi Boccherini

Sinfonía Nº8 en La mayor

The London Festival Ochestra / Ross Pople

Bohuslav Martinů

Serenata Nº1 para dos clarinetes, corno, tres violines y viola

Miembros de la Orquesta de Cámara de Praga

Franz Schubert

Tres piezas para piano, D.946

Bertrand Chamayou, piano

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Sigismond Thalberg (1812-1871)

Caprichos sobre motivos de “La Sonnambula” de Bellini, op.46

Francesco Nicolosi, piano

Christian Horneman (1840-1906)

Música incidental para el drama Gurre de Holger Drachmann

Guido Päevatalu, barítono

Coro de la Radio Nacional de Dinamarca

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Dinamarca / Michael Schønwandt

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Hector Berlioz

Sueño y capricho., op.8

Itzhak Perlman, violin

Orquesta de parís / Daniel Barenboim

Gaetano Donizetti

“Com’è bello” de la opera Lucrezia Borgia

Montserrat Caballé, soprano

Orquesta Filarmónica de Londres / Carlo Felice Cillario

Johann Friedrich Fasch (compositor alemán, 1688-1758)

Trio sonata en Re mayor

Ensamble Diderot / Johannes Pramsohler

Edison Denisov

Variaciones sobre “La muerte es un largo sueño” de Haydn

Mikhail Milman, chelo

Los virtuosos de Moscú / Vladimir Spivakov

Fréderic Chopin

Tres mazurkas, op.58

Ingrid Fliter, piano

19.00

Stanislaw Moniuszko

Obertura de la opera Paria

Orquesta de la Radio Polaca / Grzegorz Fitelberg

Johann Sebastian Bach

Ultimo número de El arte de la fuga BWV 1080

Orquesta de Cámara Ferenc Franz Liszt de Budapest / Janos Rolla

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.74

Thea King, clarinete

Orquesta Sinfonica de Londres / Alun Francis

Mikhail Glinka

Trío Patético

Trío de Moscu

20.00

Ciclos (Madrigal Italiano)

Jacopo da Bologna

Fenice fu ‘e vissi (Fui un ave fénix y viví), madrigal

La Reverdie

Jacopo da Bologna

I’me sun un che per le frasche andando (Soy alguien que va hacia las ramas), madrigal (versión instrumental)

Alba Musica Kyo

Donato da Firenze

Lucida pecorella (Blanca ovejita), madrigal

La Reverdie

Ghirardello da Firenze

Una colomba più che neve bianca (Una paloma más blanca que la nieve), madrigal

Ensamble Modo Antiquo

Lorenzo da Firenze

Come in sul fonte (Como en la fuente), madrigal

Alba Musica Kyo

Robert Schumann

Sinfonía N°4 en re menor, op.120

Orquesta de Cleveland / Christoph von Dohnányi

21.00

Música Nocturna

Claude Debussy

Primer cuaderno de preludios para piano (1910)

Arturo Benedetti Michelangeli, piano

Karl Ditters von Dittersdorf

Concierto para arpa y orquesta en La mayor

Marisa Robles, arpa

Academy of St Martin in the Fields / Iona Brown

Alfonso Mudarra

Fantasía N°10, Isabel, Pavana N°3, Si me llaman, Claros y frescos ríos y Durmiendo iba el señor

Guillemette Laurens, soprano

Ensamble Unda Maris

Arnold Bax

El cuento que conocían los pinos, poema sinfónico

Orquesta Real Nacional de Escocia / David Lloyd-Jones

Dietrich Buxtehude

Sonata para violín viola da gamba y continuo en la menor, op.1, Nº3

Trío del Museo de Boston

Carlos Chávez

Paisajes mexicanos, .Primera serie

Orquesta Sinfónica del Estado de México / Enrique Bátiz

23.00

Industria Nacional

César Stiatessi (1881-1934)

Fragmentos de la ópera Blanca de Beaulieu

Patricia González, soprano

Eduardo Ayas, tenor

Alejandro Sewrjugin, barítono

Orquesta Sinfónica Municipal de Avellaneda / Carlos Calleja

Grabado en vivo en el Teatro Roma de Avellaneda el 11 de octubre de 1996

George Frideric Handel

Sonata para flauta y continuo en Fa mayor

Claudio Barile, flauta

Romana De Piaggi, arpa

Cecilia Villanueva (1964)

En el gris

Thomas Meixner y Thomas Oesterdiekhof, percusión

Ottorino Respighi

Las fuentes de Roma, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan / Jorge Fontenla