Programación Jueves 11 de Enero

00.00

Trasnoche Jazz

Budd Johnson

All my love

Don’t blame me

I’ll get by

Lyle Mays

Fictionary

Sarah McKenzie

Close your eyes

Big yellow tax (Joni Mitchell)

—————

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para flauta y orquesta en re menor

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Edvard Grieg

Aire matinal, de la Suite Nº1 op.46 de Peer Gynt

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert Von Karajan

Luigi Boccherini

Concierto para chelo y cuerdas Nº2 en Re mayor

Mstislav Rostropovich, chelo

Collegium Musicum de Zurich / Paul Sacher

Frederic Chopin

Cuatro estudios, op.10: Nros.3, 4, 5 y 12

Vladimir Horowitz, piano

Edward Elgar

Música armoniosa Nº2, para ensamble de vientos

Ensamble Athenas

Isaac Albeniz

“El Corpus en Sevilla”, del primer cuaderno de Iberia. Orquestación de Enrique Fernández Arbós

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Kenneth Jean

08.00



Franz Schubert

Dos impromptus, op.90: Nº1 en do menor y Nº3 Sol bemol mayor

Claudio Arrau, piano

Reinhold Gliere

Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor, op.8

Orquesta Filarmónica Eslovaca / Stephen Gunzenhauser

09.00

Gioacchino Rossini

Sonata para cuerdas en Do mayor

Camerata Bern / Tomas Füri

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento en Re mayor, K.290

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Wilhelm Stenhammar

Sonata para violín y piano en la menor, op.19

Baiba Skride, violín

Lauma Skride, piano

10.00

Charles Auguste de Beriot

Concierto para violín y orquesta Nº9 en la menor, op.104

Takako Nishizaki, violín

Orquesta de la Radio y Televisión de Bélgica / Alfred Walter

Antón Webern

Seis piezas para gran orquesta, op.56

Orquesta Filarmónica de Berlín / Pierre Boulez

Carl Maria von Weber

Sonata para piano en re menor, op.49, Nº3

Sviatoslav Richter, piano

11.00

La gran aldea (Italia)

Ottorino Respighi

Concerto all’antica para violín y orquesta

Ingolf Turban, violín

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Marcello Viotti

Giuseppe Martucci

La canción del recuerdo

Rachel Yakar

The Philharmonia / Francesco D’Avalos

12.00

Clásicos a la carta

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58

Vladimir Ashkenazy, piano

Antonio Vivaldi

El otoño, concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.8, Nº3

Janine Jansen, violín solista

Candida Thompson y Henk Rubingh, violines

Julian Rachlin, viola

Maarten Jansen, chelo

Stacy Watton, contrabajo

Elizabeth Kenny, theorba

Jan Jansen, clave

Benjamín Britten

Sinfonía simple, op.4

Academy of St.Martin in the Fields / Kenneth Sillito

13.00

La música de fauno

Tiempos viejos

Johannes Brahms

Trío con clarinete en la menor, op.114

Reginald Kell, clarinete

Anthony Pini, chelo

Louis Kentner, piano

Registro de 1941

——————–

Darius Milhaud

Sinfonía Nº11, “Romántica”, op.384

Orquesta Sinfónica de la Radio de Basilea / Alun Francis

Christoph Willibald Gluck

“Tremo fra’ dubbi miei”, aria de Vitellia de la ópera La clemenza di Tito

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Academia de Música Antigua de Berlín / Bernhard Forck

14.00

El compositor de la semana

Jean Sibelius

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.47

Hilary Hahn, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Esa-Pekka Salonen

——————-

Domenico Cimarosa

Obertura de la ópera Artaserse

Orquesta de Cámara de Toronto / Kevin Mallon

Federico Mompou (1893-1987)

Escenas de niños

Arcadi Volodos, piano

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Anton Rubinstein

Iván el terrible. Retrato musical

Orquesta Filarmónica del Estado de Eslovaquia / Robert Stankovsky

Joseph Rheinberger (1839-1901)

Sonata para órgano N°1 en do menor

Wolfgang Rübsam, órgano

Hans Christian Lumbye (1810-1874)

Galop Champagne

Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca / Gennady Rozhdestvensky

Vals Amelia

Orquesta Sinfónica de Tivoli / John Frandsen

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La odisea del regreso

Durante todos los jueves del verano, vamos a revivir los recitales de los ciclos Manos a las obras y Beethoven y Cia. Hoy vamos a compartir el concierto inaugural de la temporada 2017 de ciclo Beethoven y Cia, que tuvo lugar en nuestro auditorio, el 8 de julio del año pasado. En aquella oportunidad, el Cuarteto Gianneo interpretó obras de Ludwig van Beethoven

19.20

Richard Strauss

Danza de los siete velos de Salomé

Orquesta Sinfónica DE Chicago / Fritz Reiner

Johann Sebastian Bach

Suite en la menor BWV 818ª

Oliver Baumont, clavicordio

Jules Massenet

Escena y meditación de la ópera Thaïs

Sherrill Milnes, barítono

Beverly Sills, soprano

Lorin Maazel, violin solista y director

Orquesta New Philarmonia

20.00

Ciclos (Mozart y su mundo)

Karl Ditters von Dittersdorf

Fragmentos del oratorio Ester

Magda Kálmar e Ilona Tokody, soprano

Klára Tackács, mezzosoprano

Lájos Miller, barítono

Coro Madrigal de Budapest

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / Ferenc Szekeres

Wofgang Amaedus Mozart

Sonata para piano en Do mayor, K.565, “Sonata fácil” (arreglo para dos pianos de Edvard Grieg)

Sviatoslav Richter y Elisabeth Leonskaja, piano

————–

Isaac Albéniz

Castilla (transcripción para dos guitarras)

Dúo de Guitarras Horreaux-Trehard

21.00

Música Nocturna

Piotr Illich Chaikovsky

Sinfonía Nº6 en si menor, op.74, “Patética”

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Francis Poulenc

Tres movimientos perpetuos para piano

Pascal Rogé, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para chelo y orquesta en Sol mayor, RV 413

Heinrich Schiff, chelo

Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Leoš Janáček

Juventud., Suite para sexteto de vientos

Orquesta de Cámara Orpheus

Georg Joseph Vogler

Suite de ballet N°1 (edición de Eugen Bodart)

London Mozart Players / Matthias Bamert

Witold Lutosławski

Subito, para violín y piano

Ariadne Daskalakis, violín

Miri Yampolsku

Santiago de Murcia

Folias italianas

Paul O’Dette, guitara barroca

Richard Wagner

“Narración de Roma” de Tannhäuser y aria de Los maestros cantores

Jonas Kaufmann, tenor

Orquesta de la Ópera Alemana de Berlín / Donald Runnicles

23:00

Industria Nacional

Jorge Gómez Crespo

“Norteña” de la Serie argentina; Para decirte al oído, Bailecito, Estilo y Canción triste

Víctor Villadangos, guitarra

Alberto Ginastera

Música del ballet Panambí, op.1

Orquesta Sinfónica de Entre Ríos / Luis Gorelik

Allen Benson

Scottish American y Scottish three-4

Paralelo 33º