Programación Jueves 10 de Octubre

Trasnoche Jazz

Tommy Flanagan Trío

Relaxin’ at Camarillo

Delarna

Beat’s up

Clarence Penn Quartet

The be sixty one

Stephanie Nakasian

Sweet and lowdown

Sugar

I’ve got the world on a string

Adolphe Adam

Suite del acto I del ballet Giselle

Orquesta del Teatro Bolshoi / Algis Dschuraitis

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Felix Mendelssohn

Mar calmo y próspero viaje, obertura op.27

Orquesta de Cámara de Escocia / Antonio Méndez

Georg Philipp Telemann

Sonata para oboe y continuo en Sol mayor, op.13, Nº6

Han de Vries, oboe

Wouter Möller, chelo barroco

Bob Van Asperen, clave

Henryk Wieniawski

Polonesa y Vals capricho, para violín y piano

Krzysztof Jakowicz, violín

Krystyna Borucinska, piano

Zdenek Fibich

“Romance de primavera”, cantata para solistas, coro y orquesta, op.23

Nadia Sormová, soprano

Karel Prusa, bajo



08.00

Gian Francesco Malipiero

Sinfonía Nº11, “De las cornamusas”

Orquesta Sinfónica de Moscú / Antonio de Almeida

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº17 en Si bemol mayor, K.570

Claudio Arrau, piano

Carl Ditters von Dittersdorf

Concierto para contrabajo y orquesta Nº2 en Mi mayor

Ludwig Streicher, contrabajo

Orquesta de Cámara de Munich / Hans Stadlmair

09.00

Carl Nielsen

Sinfonía Nº1 en sol menor, op.7

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Myung-Whun Cheng

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº2 en La mayor, op.12, Nº2

Anne-Sophie Mutter, violín

Lambert Orkis, piano



10.00

Gaetano Donizetti

Cuarteto para cuerdas Nº2 La mayor

Cuarteto del Tonhalle de Zurich

Isaac Albéniz

Sonata para piano Nº3 en La bemol mayor, op.68

Albert Guinovart, piano

Michel Richard Delalande

Primer capricho de las Sinfonías para las cenas del rey

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

11.00

La gran aldea (Alemania)

Bernhard Romberg

Sonata para chelo y piano Nº1 en Mi bemol mayor, op.5, Nº1

Anner Bysma, chelo

Stanley Hoogland, fortepiano

Wilhelm Friedemann Bach

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

Verena Fischer, flauta

Musica Antique Köln / Reinhard Goebel

Hanns Eisler

Selección de canciones del Cancionero de Hollywood

Hernán Iturralde, bajo

Susana Bonora, piano

Registro en vivo en el auditorio de Radio Nacional, dentro de la temporada 2012 de Los conciertos de La 96.7

12.00

Clásicos a la carta

Leonard Bernstein

“Danzas sinfónicas” de West side story

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Seiji Ozawa

Johannes Brahms

Sonata para violín y piano Nº1 en Sol mayor, op.78

Pinchas Zukerman, violín

Daniel Barenboim, piano

Giuseppe Verdi

“Brindis” de La traviata

Diana Damrau, soprano

Juan Diego Flórez, tenor

Coro y Orquesta del Metropolitan Opera / Yannick Nézet-Séguin

13.00

La música del fauno

Ignaz Pleyel (1757-1831)

Sinfonía concertante en La mayor

David Perry e Isabella Lippi, violines

Orquesta de Cámara de Baltimore / Markand Thakar

Enrique Granados

Quinteto con piano en sol menor, op.49

LOM Piano Trio

Antonio Vivaldi

“Il figlio, il reo” y “Già lasciò la nobil salma”, de la ópera Tito Manlio

Topi Lehtipuu, tenor

I Barocchisti / Diego Fasolis

14.00

Alberto Ginastera

Ollantay, tres movimientos sinfónicos, op.17

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Robert Schumann

Carnaval de Viena, op.26

Andrei Gavrilov, piano

François Couperin

Cuarto ordre, “La Piamontesa”, de la colección Las Naciones

Musica Ad Rhenum

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Ermanno Wolf-Ferrari (1876-1948)

Concierto para chelo y orquesta en Do mayor, “Invocación” (1945)

Gustav Rivinius, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt / Alun Francis

Irène Regina Wieniawska

Sonata para violín y piano en re menor (1912)

Clare Howick, violín

Sophia Rahman, piano

Irène Regina Wieniawska (1879-1932)

Tango

Vilde Frang, violín

José Gallardo, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Compartimos el quinto concierto de la undécima temporada de Manos a las obras, realizado el viernes pasado en el Salón de Honor del CCK. En esta oportunidad, Elías Gurevich y Haydée Schvartz, en conmemoración al “Día del respeto a la diversidad cultural”, se presentaron junto a la Orquesta “El Arranque” con un programa de obras relacionadas con el Tango

19.00

Alfredo Casella

Italia, rapsodia para orquesta

Orquesta Sinfonica de Moldavia / Silvano Frontalini

Richard Wagner

“Monologo del Holandés” de la ópera El Buque fantasma

Bryn Terfel, baritono

Orquesta del Metropolitan / James Levine

Dionisio Aguado

“Andante” del Rondo brillante para guitarra, op.2, N°2

Walter Ujaldón, guitarra

20.00

Ciclos (Obras para violín y orquesta de Bruch)

Max Bruch

Concierto para violín y orquesta N°1 en sol menor, op.26

Isaac Stern, violín

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Max Bruch

Romanza para violín y orquesta en la menor, op.42

Salvatore Accardo, violín

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº5

Vladimir Horowitz, piano

Grabado en vivo en febrero de 1976

21.00

Música Nocturna

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto para clarinete y cuerdas en La mayor, K.581

Eric Hoeprich, clarinete

Lucy Van Dael y Alda Stuurop, violines

Wim ten Have, viola

Wouter Möller, chelo

Frédéric Chopin

Balada para piano Nº1 en sol menor, op.23

Krystian Zimmerman, piano

Peter Mennin

Sinfonía Nº5

Orquesta Eastman-Rochester / Howard Hanson

Antonio Martín y Coll

Diferencias sobre las folías

Jordi Savall viola da gamba

Rolf Lislevand, guitarra barroca

Arianna Savall, arpa triple

Adela González-Campa, castañuelas

Richard Wagner

Inmolación de Brunilda de El ocaso de los dioses

Christa Ludwig, soprano

Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania / Hans Knappertsbusch

Grabado en Hamburgo el 24 de marzo de 1964

Jan Ladislav Dussek

Sonata para arpa en Mi bemol mayor, op.34, Nº1

Susann McDonald, arpa

23.00

Industria Nacional

Eduardo Rovira

Sonatina tanguera

Melos Ensamble de Buenos Aires

Grabado en la Sala Casacuberta del Teatro General San Martín el 6 de mayo de 1975

Juan Agustín García Estrada (1885-1961)

“Cinco corales elegíacos” de Piezas breves

Cuarteto Carlos López Buchardo

Igor Stravinsky

Suite del ballet El pájaro de fuego

Orquesta Sinfónica Nacional / Pedro Ignacio Calderón

Grabado en vivo en el Auditorio de Belgrano de Buenos Aires el 4 de octubre de 2002

Juan Manuel Abras (1975)

Ricercare para flauta, clarinete, violín y chelo

Son Youn Hwa, flauta

Samuli Tuomilkoski, violín

Víctor Esfarelles, clarinete

Pejman Memarzadeh, chelo

Grabado en vivo en la Wiener Saal del Mozarteum de Salzburgo en 1999