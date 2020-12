Programación Jueves 10 de Diciembre

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Eddie Higgins

Ab’s blues

Blues for big Scotia

Satin doll

Spyro Gyra

What it is

Jo Lawry

The bathtub and the sea

The end of the world

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

3.30

Paul Dukas

Variaciones, Interludio y final sobre un tema de Rameau

Margaret Fingerhut, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para violín y clave Nº6 en Sol mayor, BWV 1019

Péter Czaba, violín

Zoltán Kocsis, piano

Dmitri Shostakovich

Preludio y fuga para piano Nº8 en fa sostenido menor, op.87

Tatiana Nikolayeva, piano

Antonín Dvorák

Trío Nº2 en sol menor, op.26

Trío Suk

Carl Maria von Weber

Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor, op.75

László Hara, fagot

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukács

Edvard Grieg

Dos melodías para orquesta de cuerdas, op.53

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Antonio Soler

Sonata para piano en sol menor

Alicia de Larrocha, piano

Sergei Prokofiev

Sonata para violín y piano Nº1 en fa menor, op.80

Shlomo Mintz, violín

Yefim Bronfman, piano

Franz Krommer

Concierto para oboe y orquesta en Fa mayor, op.52

Pierre Feit, oboe

Bamberger Symphoniker / Martin Turnovsky

Piotr Ilich Chaikovsky

Serenata para cuerdas en Re mayor, op.48

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta Nº11 en Re mayor, Hob.XVIII

Evgeny Kissin, piano

Moscow Virtuosi / Vladimir Spivakov

07.00

Y la mañana va

Joaquín Turina

Danzas gitanas, op.55

Orquesta de la Ciudad de Granada / Juan de Udaeta

Antonio Piacentino Romano

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Robert Schumann

Carnaval de Viena, op.26

Murray Perahia, piano

Hector Berlioz

“Villanella” y “El espectro de la rosa”, del ciclo Las noches de estío, op.7

Jennifer Smith, soprano

Orquesta Philharmonia / Charles Mackerras

Samuel Barber

Ensayo para orquesta Nº2, op.17

Orquesta Sinfónica de Atlanta / Yoel Levi

Sergei Rachmaninov

Suite para dos pianos Nº2, op.17

Martha Argerich y Alexandre Rabinovitch

Joseph Fiala (compositor y oboísta bohemio, 1748-1816)

Concierto para oboe y orquesta en Si bemol mayor

Ingo Goritzki, oboe

Orquesta de Cámara de Polonia / Wojciech Rajski

09.00

Módulo Educativo

12.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

13.00

Artista de Moda (Boris)

14.00

Módulo Educativo

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)