Programación Jueves 1 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Joe Newman Quintet

The midgets

On Green Dolphin Street

John Scofield

The boss‘s car

Rosemary Clooney y Bing Crosby

Fancy meeting you here

Love won’t let you get away

How about you

Felix Mendelssohn

Sonata para violín y piano en Fa mayor

Maxim Vengerov, violín

Itamar Golan, piano

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Lars-Erik Larsson

Obertura de “Las horas del día”

Orquesta Sinfónica de Malmö / James DePreist

Michael Haydn

Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor

Baiba Skride, violín

Orquesta de Cámara Carl Philipp Emanuel Bach / Hartmut Haenchen

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº8, op.66

Hakon Austbo, piano

Jean Philippe Rameau

Suite de la ópera “Dardanus”

Orquesta Barroca de la Unión Europea / Roy Goodman

Antonin Dvorak

Cuarteto para cuerdas Nº9 en re menor, op.34

Cuarteto Chilingirian

Manuel de Falla

7 Canciones populares españolas

Victoria de los Angeles, soprano

Gonzalo Soriano, piano.

Ferruccio Busoni

Canción de cuna elegíaca, op.42

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Samuel Wong

09.00

François Couperin

Ordre Nº4, “La piamontesa”, para dos violines y bajo continuo

Ensamble Música ad Rhenum / Jed Wentz

Carl Maria von Weber

Sonata para piano en re menor, op.49, Nº3

Sviatoslav Richter, piano

Gerald Finzi

Romance para orquesta de cuerdas

English String Orchestra / William Boughton

10.00

Sergei Rachmaninov

“La Isla de los Muertos”, poema sinfónico, op.29

Orquesta Royal Philharmonic / Enrique Bátiz

Ernest Bloch

Diez piezas para niños

István Kassi, piano

André Caplet

Leyenda para saxo, oboe, clarinete y quinteto de cuerdas

Ensamble Initium

11.00

La gran aldea (Italia)

Alfredo Casella

Italia, rapsodia para orquesta

Orquesta Filarmónica de la BBC / Gianandrea Noseda

Giovanni Paisiello

Concierto para mandolina y orquesta en Mi bemol mayor.

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Camilla de Rossi

Selección del Segundo Acto del oratorio El sacrificio de Abraham

Susanne Rydén, soprano

Ralf Popken, alto

Jan Strömberg, tenor

Ensamble Weser – Renaissance / Manfred Cordes

12.00

Clásicos a la carta

Alban Berg

Suite lírica

Cuarteto Alban Berg

Aram Khachaturian

“Suite Nº1” del ballet Espartaco

Orquesta Sinfónica Estatal de San Petersburgo / André Anichanov

13.00

La música del fauno

Joseph Haydn

Sonata para piano en La mayor, Hob.16, Nº46

Ivo Pogorelich, piano

Edvard Grieg

Suite de la música incidental para “Sigurd Josalfar”, op.56

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Jean Françaix

Divertimento para fagot y cuarteto

Ensamble Gaudier

14.00

Christoph Graupner (1683-1760)

Obertura Suite para dos flautas, cuerdas y bajo continuo en sol menor

L’arpa festante / Rien Voskuilen

Sergei Rachmaninov

“El campo duerme”, de la ópera Aleko

Mariusz Kwiecień, barítono

Orquesta Sinfónica de la Radio de Polonia / Łukasz Borowicz

Carlos Chávez

Sinfonía Nº4, “Sinfonía Romántica”

Orquesta Sinfónica de Londres / Eduardo Mata

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Oskar Merikanto (1868-1924)

Annina, Lago Ladoga, Remando en el viento, ¿Vuelve ese himno a ti?, Adiós, canción de cuna y Toca suavemente la música de mis penas, canciones

Aulikki Eerola, soprano

Eva Liisa Saarinen, mezzosoprano

Sauli Tiilikainen, barítono

Jaako Ryhänen, bajo

Pentti Kotirana y Pertti Eerola, piano

Josef Bohuslav Foerster (1859-1951)

Cirano de Bergerac, op.55, suite sinfónica

Orquesta Filarmónica Checa / Gerd Albercht

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del regreso

Bohuslav Martinu

Concierto para chelo y Orquesta Nº1, numero de catalogo H 196

Sol Gabetta, chelo

Orquesta Filarmónica de Berlin / Krzysztof Urbansky

Jean-Joseph Cassanea de Mondonville (compositor francés 1711-1772)

Sonata Trío Nº1 en mi menor

Ensamble Diderot / Johannes Pramsohler

Ottorino Respighi

“El Conde Orlando” de la Suite Nº1 aire y danzas antiguas

Orquesta Sinfónica de Israel / Rico Saccani

Alexander Scriabin

Sonata Nº10, op.70

Arcadi Volodos, piano

19.00

Joaquin Rodrigo

Palillos y Panderetas

Orquesta Sinfónica del estado de México / Enrique Batiz

Gaetano Donizetti

“Una furtiva lagrima” de la ópera El elixir de amor

Luciano Pavarotti, tenor

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y cuerdas Nº12 en Do mayor, op.7

Heinz Holliger, oboe

Camerata Bern

Ralph Vaughan Williams

Rapsodia sobre temas folclóricos, Nº3

Orquesta Filarmonica de Londres / Bernard Haitink

Ludwig van Beethoven

Romanza para violín y orquesta Nº 1 en Sol mayor, op.40

Frank Peter Zimmermann, violin

Orquesta de Camara de Inglaterra / Jeffrey Tate

20.00

Ciclos (Sinfonías de Chaikovsky)

Piotr Ilych Chaikovsky

Sinfonía N°5 en mi menor, op.36

Orquesta de la Ciudad de Birmingham / Andris Nelsons

Anónimo

O miei gioni fugaci, transcripción del madrigal de Japoco Peri

René Clemencic, flauta dulce

András Kecskés, guitarra

21.00

Música Nocturna

Alberto Ginastera

Cantata para América mágica, op.27

Rayanne Dupuis, soprano

Dúo de piano Bugallo-Williams

Ensamble S y Ensamble de Percusión de la Escuela Superior de Música de Colonia / Stefan Asbury

Jean Sibelius

Suite Karelia, op.11

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Antonio Martín y Coll

Diferencias sobre las folías

Jordi Savall viola da gamba

Rolf Lislevand, guitarra barroca

Arianna Savall, arpa triple

Adela González-Campa, castañuelas

Franz Danzi

Cuarteto para fagot y cuerdas en Si bemol mayor, op.40, Nº3

Daniel Smith, fagot

Cuarteto Coull

Myeczysław Karłowicz

Un relato triste, op.13, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de Varsovia / Jacek Kaspszyk

György Ligeti

Lux Aeterna, para dieciséis voces solistas

Coro de Cámara de Estocolmo / Eric Ericson

Luigi Boccherini

Trío para cuerdas en La mayor, op.54, Nº6

La Real Cámara

Rodion Shchedrin

Cocktail Stalin

Virtuosos de Moscú / Vladimir Spivakov

23.00

Industria Nacional

George Frideric Handel

Fragmentos del oratorio El Mesías

Silvina Sádoly, soprano

Pablo Travaglino, contratenor

Carlos Manuel Ullán, tenor

Francisco Bastita, bajo

Coro de la Sociedad Haendel de Buenos Aires

Coro Nacional de Niños

Orquesta de la Sociedad Haendel de Buenos Aires/ Sergio Siminovich

Grabado en vivo el Auditorio de Belgrano el 21 de noviembre de 1999