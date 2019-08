Programación Jueves 1 de Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

Zoot Sims

I cried for you

Easy living

You’re my thrill

Allan Holdsworth

The sixteen men of Tain

Jeremy Davenport

A beatiful friendship

You are the one for me

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36

David Helfgott, piano

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Giacomo Meyerbeer

Marcha de la coronación

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Caspar Richter

Johann Christian Schickhardt (alemán, 1682-1762)

Concierto para flauta, dos oboes, cuerdas y bajo continuo en sol menor

Ensamble “Musica Ad Rhenum”

Frédéric Chopin

Doce preludios para piano, op.28

Claudio Arrau, piano

Eric Coates (inglés, 1886-1957)

Suite Londres

Orquesta de Conciertos de la BBC / Adrian Boult

Franz Liszt

Dos piezas para violín y piano: Epithalam y Elegía Nº2

András Kiss, violín

István Lantos, piano

Jean-Philippe Rameau

Final del 3er.acto de la ópera “Castor et Pollux”

Philippe Huttenlocher, barítono

Judith Rees, soprano

English Bach Festival Singers and Baroque Orchestra / John Farncombe

Carl Heinrich Reinecke

Concierto para piano y orquesta Nº1 en fa sostenido menor, op.72

Klaus Hellwig, piano

Orquesta Filarmónica del Noroeste de Alemania / Alun Francis

09.00

Johann Sebastian Bach

Suite para laúd Nº1 en mi menor, BWV 996. Transcripción para guitarra del intèrprete

Eduardo Fernández, guitarra

Daniel-Francois Auber

Obertura de la ópera Masaniello

Orquesta Sinfónica de Detroit / Paul Paray

Zdenek Fibich (checo, 1850-1900)

Souvenirs para piano, op.41, libro 4

William Howard, piano

Arcangelo Corelli

Concerto Grosso en Do mayor, op.6, Nº10

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

10.00

Antonin Dvorák

Sinfonía Nº8 en Sol mayor, op.88

Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik

Arnold Bax

Trío en un movimiento para clarinete, violín y piano

Robert Plane, clarinete

Lucy Gould, violín

Benjamin Frith, piano

11.00

La gran aldea (Suecia)

Hugo Alfven

Obertura festiva para banda militar, op.26

Miembros de la Banda de las Fuerzas Armadas de Noruega / Ole Kristian Ruud

Bernhard Crusell

Cuarteto con clarinete Nº3 en Re mayor, op.7

Thea King, clarinete

Miembros del Cuarteto de cuerdas Allegri

Wilhelm Stenhammar

Excelsior!, obertura sinfónica, op.13

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Lars Johan Werle

Selección de Canciones para las horas oscuras

Märtha Schele, soprano

Gérard Schaub, flauta

Per Hovensjö, guitarra

Lars Danielsson, contrabajo

Roger Carlsson, percusión

12.00

Clásicos a la carta

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor, op.58

Claudio Arrau, piano

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Astor Piazzolla

Años de soledad y Reminiscencia

Astor Piazzolla, bandoneón

Gerry Mulligan, saxo

Ensamble instrumental

Johann Pachelbel

Canon en Re mayor

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Johann Pachelbel

Canon en Re mayor

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

13.00

La música del fauno

William Walton

Capricho burlesco

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson

Muzio Clementi

Sonata para piano en La mayor, op.50, Nº1

Tanya Bannister, piano

Camille Saint-Saëns

Cuarteto con piano en Mi mayor, op. Póstumo

Ensamble Música Camerata de Montreal

14.00

Heitor Villa Lobos

Concierto para guitarra y orquesta

Julian Bream, guitarra

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Georg Philipp Telemann

La noche silenciosa, cantata

Philippe Jaroussky, contratenor

Orquesta Barroca de Friburgo / Petra Müllejans

Ottorino Respighi

Tríptico Botticelliano para pequeña orquesta

Orquesta de Cámara de Lausana / Jesús López Cobos

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Franciszek Brzeziński (1867-1944)

Sonata para violín y piano en Re mayor, op.6

Irena Kalinowska-Grohs, violín

Barbara Pakura, piano

Josef Bayer (1852-1913)

“Preludio”, “Escena IV (“Invierno”)” y “Escena I (“Primavera”), del ballet Sol y tierrra

Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovaquia / Andrew Mogrelia

Miguel Llobet (1878-1938)

Scherzo vals

Carlos Bonell, guitarra

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Colin Matthews (compositor inglés, 1946)

Danza de los soles

London Sinfonietta / Oliver Knussen

Joseph Strauss

Delirio, vals op.212

Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto para piano y vientos en Mi bemol mayor, K452

André Previn, piano

Solistas de viento de Viena

19.00

Giuseppe Verdi

Escenas de las óperas Nabucco y Ernani

Cesare Siepi, bajo

Orquesta de la Accademia Santa Cecilia di Roma / Alberto Erede

Franz Liszt

Las campanas de Ginebra

Alfred Brendel, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para chelo y orquesta en La mayor, Wq.172

Matt Haimovitz, chelo

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Andrew Davis

Willy Hess (Suiza 1906-1997)

Dúos de amor

Christine Sörensen, viola

Brigitte Buxtorf, flauta

Piotr Ilych Chaikovsky

“Inicio del acto segundo” del ballet El lago de los cisnes

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

20.00

Ciclos (Madrigal italiano)

Adriano Willaert (c.1490-1562)

Cuántas veces dije, madrigal a cuatro voces

Capella Sancti Michaelis / Erik van Nevel

Adriano Willaert

El amor me ha atrapado, madrigal a cinco voces

Singer Pur

Cipriano de Rore (c.1515-1565)

Aunque cuando me separo de ti, madrigal

Capella Mediterranea / Leandro García Alarcón

Cipriano de Rore

Las flautas que transportan los sonidos, madrigal a cuatro voces con texto de Cátulo

Ensamble Huelgas / Paul van Nevel

Philippus de Monte (1521-1603)

Fue presa de un espíritu impío, Amante muy ardiente y Mis ojos traidores, madrigales

Capella Sancti Michaelis

Granville Bantock

La diosa de Chipre (Sinfonía N°3)

Orquesta Filarmónica Real / Vernon Handley

21.00

Música Nocturna

Nicolai Rimsky- Korsakov

Scheherazade. Suite sinfónica, op.35

Orquesta del Kirov / ValeryGergiev

Sergei Levitin, solo de violín

Guillaume Dufay

Por derecho bien puedo lamentarme y Por el amor de mi dulce amiga, chansons

Ensamble Unicorn / Michael Posch

Leo Smit

Sonata para flauta y piano

Koos Verheul, flauta

Jaan van der Meer, piano

Georg Philipp Telemann

Suite para dos cornos y orquesta en Fa mayor

Ádám Friedrich y Albert Brünner, cornos

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

César Franck

Pieza heroica para órgano en si menor

Marie-Claire Alain, órgano

Amadeo Roldán

Suite de “La remambaramba”

Orquesta New World Symphony / Michael Tilson Thomas

Muzio Clementi

Andante con variaciones

Claudia Antonelli, arpa

Felix Mendelssohn

Capricho brillante para piano y orquesta, op.22

Cyprien Katsaris, piano

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

23:00

Industria Nacional

Felipe Boero

Tucumán, ópera en un acto con libreto de Leopoldo Díaz

Patricia González, soprano

Cristian Casaccio, tenor

Federico Sanguinetti Pietrafesa, barítono

Mirko Tomas, bajo-barítono

Coro Polifónico Nacional

Orquesta Sinfónica Nacional / Carlos Calleja

Grabado en la Basílica de Nuestra Señora de La Merced el 19 de octubre del año 2001