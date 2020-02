Programación Jueves 06 de Febrero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera La italiana en Argel

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Richard Strauss

Burlesca para piano y orquesta en re menor

Marc-André Hamelin, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de Berlin / Ilan Volkov

Marcel Grandjany

Fantasía para arpa

Yolanda Kondonassis, arpa

Anton Lajovic

Andante para gran orquesta

Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de Eslovenia / Uros Lajovic

Maurice Ravel

Alborada del gracioso

Dominique Merlet, piano

8.00



Edward Elgar

Cuatro danzas para quinteto de vientos

Ensamble Athenas

Joaquín Turina

Danzas gitanas para piano, libros 1 y 2

Mirian Conti, piano

Luigi Cherubini

Ofertorium, del Requiem en do menor

Coro “Musicus Köln”

Nueva Orquesta Barroca Alemana / Christoph Spering

9.00

Bohuslav Martinú

Cuarteto para cuerdas Nº2

Cuarteto Martinú

Józef Elsner

Gran sonata para violín y piano en Si bemol mayor, op.2

Andrzej Gebski, violín

Joanna Lawrynowicz, piano

Arcangelo Corelli

Concerto grosso en Do mayor, op.6, Nº10

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

10.00

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº1 en do mayor, op.15

Boris Berezovsky, piano

Orquesta de Cámara de Suecia / Thomas Dausgaard

Agustín Barrios Mangoré

Dos piezas para guitarra: Minuet y Mazurka apasionada

John Williams, guitarra

Franz Schubert

Danzas alemanas, D.820. Orquestación de Antón Webern

Orquesta Filarmónica de Berlín / Pierre Boulez

11.00

La gran aldea (Israel)

Mark Kopitman

Más allá de todo esto

Camerata Israel / Michael Kugel

Ödön Pártos

Visiones para flauta, piano y orquesta de cuerdas

Noam Buchman, flauta

Cuerdas de la Orquesta Filarmónica de Oradea / Erwin Acel

Daniel Shalit

Divertimento para violín, chelo y piano

Trío Yuval

Ronn Yedidia

Estudio para piano Nº3 en Mi bemol mayor

Ronn Yedidia, piano

12.00

Clásicos a la carta

Georges Bizet

Sinfonía en Do mayor

Orquesta Filarmónica de la República Checa / Zdeněk Košler

Joseph Haydn

Cuarteto Nº53 en Re mayor, op.64, Nº5, “La alondra”

Cuarteto Tátrai

13.00

La música del fauno

Claude Debussy

Fantasía para piano y orquesta

Andrew von Oeyen, piano

Orquesta Philharmonia de Praga / Emmanuel Villaume

Manuel García (1775-1832)

“Hernando desventurado… Cara gitana del alma mía”, de la ópera El gitano por amor

Javier Camarena, tenor

Les Musiciens du Prince / Gianluca Capuano

Floro Ugarte

Sonata para violín y piano, op.28

Pablo Saraví, violín

Alicia Belleville, piano

14.00

Georg Philipp Telemann

Obertura en mi menor, de la colección “Tafelmusik”

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Franz Liszt

Dos estudios de concierto, S.145

Daniil Trifonov, piano

Franz Danzi

Concierto para corno y orquesta en Mi mayor

Hermann Baumann, corno

Concerto Amsterdam / Jaap Schröder

Alessandro Scarlatti

Concerto grosso Nº2 en do menor

Europa Galante / Fabio Biondi

Felix Mendelssohn

Cuarteto en Mi bemol mayor

Cuarteto Melos

Igor Stravinsky

El canto del ruiseñor

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Riccardo Chailly

15.00

Música documental (Románticos desconocidos)

Moritz Moszkowski (1854-1925)

Tres estudios de concierto, op.24

Seta Tanyel, piano

August Enna

Fantasía sinfónica

Orquesta Philharmonia de la Radio del Norte de Alemania / Hermann Bäumer

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

20.00

Ciclos (Obras de concierto de Gerswhin)

George Gershwin

Segunda rapsodia para piano y orquesta (1931)

Michael Tilson Thomas, piano

Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Michael Tilson Thomas

George Gershwin

Promenade

William Bolcom, piano

George Gershwin

Obertura del musical de Strike up the band (1927)

Orquesta Filarmónica de Buffalo / Michael Tilson Thomas

George Gershwin

Noche de insomnio

Michael Tilson Thomas

George Gershwin

Un americano en París (edición crítica de Max Clague)

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Louis Langrée

21.00

Música Nocturna

Ludwig van Beethoven

Missa Solmemis en Re mayor, op.123

Tina Kiberg, soprano

Waltraut Meier, mezzosoprano

John Aller, tenor

Robert Holl, bajo

Coro de la Orquesta Sinfónica de Chicago

Orquesta Sinfónica de Chicago / Daniel Barenboim

Igor Stravinsky

Sinfonías para instrumentos de vientos

Ensamble de Solistas de Europa / Vladimir Ashkenazy

Louis Moreau Gottschalk

Danza, op.33

Philip Martin, piano

Petronio Franceschini

Concierto para dos trompetas y cuerdas en Re mayor

Hannes Läublin y Wolfgang Läublin

23.00

Industria Nacional

Rolando Mañanes (1928-2008)

Confines II, para bandoneón y percusión y orquesta de cámara

Miguel Ángel Varvello, bandoneón

Arauco Yepes, percusión

Orquesta de Cuerdas / Alberto Devoto

Frédéric Chopin

Veinticuatro preludios para piano, op.28

Ingrid Fliter, piano