Programación Jueves 02 de Febrero

00.00

La trasnoche de la 96.7

Trasnoche Jazz

Count Basie

Corner pocket

Sweetie cakes

Magic

Girls in Airports

Little baby monkey

Friends and allies

Randy Crawford

This bitter earth

Me, myself and I

Street life

———————-

Gustav Mahler

Canciones tempranas

Thomas Hampson, barítono

David Lutz, piano

01.00

Tiempos Modernos

Johannes Brahms

Quinteto para piano y cuerdas en fa menor, op.34

Alexander Panizza, piano

David McCarroll y Julie Svecena, violines

Vaida Rozinkaite, viola

Juan Perez de Albeniz, chelo

Centro de Convenciones, Villa La Angostura, 25 de enero de 2017

VII edición del festival de los Siete lagos-

Duke Ellington

Harlem

Orquesta Sinfónica de Boston / Jacques Lacombe

Festival de Tanglewood, Boston EEUU 3 de julio de 2015

02.00

Arcangelo Corelli

Sonata en trío en do menor, op.4, Nº11

The Purcell Quartet

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21

Evgeny Kissin, piano

Orquesta Sinfónica Académica de la Filarmónica de Moscú / Dmitri Kitaenko

Cecile Chaminade

Concertino para flauta y orquesta, op.107

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Joseph Haydn

Tres canciones: Canción del marinero, Canción pastoral y Fidelidad

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Melvyn Tan, fortepiano

Robert Schumann

Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102

Roger Drinkall, chelo

Dian Baker, piano

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº2 en re menor, op.40

Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

Ernest Chausson

“La flor de las aguas”, del Poema del amor y el mar, op.19

Janet Baker, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de Londres / Evgeny Svetlanov

Dmitri Kabalevsky

Sonata para piano Nº3 en Fa mayor, op.46

Murray MacLachlan, piano

Johannes Brahms

Cuarteto Nº2 en la menor, op.51, Nº2

Cuarteto Melos

Carl Maria von Weber

Sinfonía Nº2 en Do mayor

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Jacques Ibert

Sinfonía concertante para oboe y orquesta de cuerdas

John de Lancie, oboe

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Johann Sebastian Bach

Aria variada para clave en el estilo italiano, BWV 989

Rosalyn Tureck, piano

Isaac Albéniz

Granada, Cataluña y Castilla, de la Suite española para piano Nº1, op.47 (transcripción para dos guitarras)

Dúo Horreaux-Trehard

Maurice Ravel

Alborada del gracioso (versión orquestal)

Orquesta New Philharmonia / Lorin Maazel

Richard Strauss

Sonata para piano en si menor, op.5

Glenn Gould, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Sol mayor, K.564

Trío Beaux Arts

07.00

Y la mañana va

Joachim Raff

Romeo y Julieta, obertura

Orquesta Filarmónica Estatal Eslovaca / Urs Schneider

Wolfgang Amadeus Mozart

9 variaciones para piano en Re mayor sobre un minuet de Duport, K.573

Alfred Brendel, piano

Joseph Martin Kraus

Sinfonía en Re mayor, “De iglesia”

Concerto Köln

Joaquín Turina

Danzas fantásticas

Orquesta de la Suisse Romande / Ernest Ansermet

08.00

Charles Valentin Alkan

Obertura, estudio para piano, op.39, Nº11

Bernard Ringeissen, piano.

Antonin Dvorak

Sinfonía Nº8 en Sol mayor, op.88

Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik

09.00

Arnold Schoenberg

Cuatro canciones, op.2: Expectativa, Dame tu peine dorado, Exaltación y Sol del bosque

Solveig Kringelborn, soprano

Malcolm Martineau, piano

George Muffat

Concerto Grosso Nº11 en mi menor, “Propitia Sydera”

Ensamble Musica Aeterna de Bratislava / Peter Zajicek

Alexander Glazunov

Concierto para saxo alto y orquesta de cuerdas en Mi bemol mayor, op.109

Pekka Savijoki, saxo

Nueva Orquesta de cámara de Estocolmo / Jorma Panula

10.00

El artista de la semana

Jean-Guihen Queyras

Robert Schumann

Trío Nº3 en sol menor, op.110

Isabelle Faust, violín

Jean-Guihen Queyras, chelo

Alexander Melnikov, piano

Napoleón Coste (guitarrista y compositor francés, 1805-1883)

Fantasía para guitarra op.45

Marc Teicholz, guitarra

John Hebden

Concierto para cuerdas Nº4 en Mi bemol mayor

Orquesta de cámara Cantilena / Adrian Shepherd

11.00

La gran aldea (Italia)

Antonio Salieri

Concierto para piano y orquesta en Si bemol mayor

Andreas Staier, piano

Concerto Köln

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en sol menor, op.1, Nº10, “Dido abandonada”

Fabio Biondi, violín

Maurizio Naddie, chelo

Rinaldo Alessandrini, clave

Pascal Monteilhet, theorbe

Ferruccio Busoni

Rondó arlequinesco, op.46

Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte Alemán / Werner Andreas Albert

12.00

Clásicos a la carta

Floro Ugarte

Sonata para violín y piano, op.28 (registro tomado en vivo dentro del ciclo 2010 de Manos a las obras)

Elías Gurevich, violín

Haydeé Schwartz, piano

Nicolai Rimsky-Korsakov

Suite de El gallo de oro

Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovaquia en Bratislava / Donald Johanos

Giacomo Puccini

“O mio babbino caro” de la ópera Gianni Schicchi

Kiri Te Kanawa, soprano

Orquesta Filarmónica de Londres / John Pritchard

13.00

La música del Fauno

Tiempos viejos

Benedetto Marcello

Concierto para oboe y orquesta en do menor

John de Lancie, oboe

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Registro de 1962

—————————

William Walton

Cuarteto para cuerdas en la menor

Cuarteto de Cuerdas Gabrieli

Alexander Glazunov

Vals de Concierto Nº2, en Fa mayor, op.51

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

14.00

El compositor de la semana

François Couperin

Octavo concierto de la colección Les Goûts-réünis

Miembros del ensamble Musica ad Rhenum

———————

Ernesto Nazareth

Tres tangos: “Escorregando”, “Escovado” y “Brejeiro”

Luis Ascot, piano

Carl Ditters von Dittersdorf

Sinfonía en la menor (Grave a 2), “El delirio de los compositores, o el

gusto de hoy en día”

Orquesta Failoni / Uwe Grodd

15:00

Música documental (románticos desconocidos)

Pedro Miguel Marqués y García (1843-1918)

Sinfonía N°1 en Si bemol mayor (1867)

Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de España / José Luis Temes

Grabado en vivo en el Teatro Monumental de Madrid, el 21 de junio de 2012

Chales Villiers Stanford (1852-1924)

Sonata para violín y piano n°2 en La mayor, op.70 (1898)

Paul Barritt, violín

Catherine Edwards, piano

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La odisea del regreso

Repetición del concierto que ofreció el dúo Pishenin-Rutkauskas

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº21 en mi menor, K.304

Richard Strauss

Sonata para violín y piano en Mi bemol mayor, op.18

Bela Bartók

Danzas rumanas, Sz.56

19.15

Krystof Penderecki

Fluorecencias para orquesta

Orquesta Sinfónica Nacional de la Radio de Polonia / Antoni Wit

Marin Marais (1656-1728)

Suite Nº4 “Aires para marineros y los tritones”

Le concert des Nations / Jordi Savall

20.00

Ciclos (Códices, libros y manuscritos)

Richard Wagner

Fantasía para piano en fa sostenido menor (1831)

Nina Kavtaradze, piano

Richard Wagner

La cena de los apóstoles (1843)

Voces Masculinas del Coro Westminster

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Pierre Boulez

——————–

Francis Poulenc

Elegía para corno y piano

André Cazalet, corno

Pascal Rogé, piano

21.00

Música nocturna

Dimitri Shostakovich

Sinfonía Nº8 en do menor, op.65 (1943)

Orquesta Sinfónica de Boston / Andris Nelsons

Franz Xaver Mozart

Tres canciones alemanas, op.37 (“A la estrella vespertina”, “El hallazgo” y “Canción de Berta a la noche”)

Barbara Bonney, soprano

Malcolm Martineau, piano

Jean-Marie Leclair

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.7, N°5

Simon Standage, violín

Collrgium Musicum 90 / Simon Standage

Max Reger

Serenata en Sol mayor para flauta, violín y chelo, op.141a

Peter-Lukas Graf, flauta

Sándor Végh, violín

Rainer Moog, viola

23:00

Industria Nacional

Honorio Siccardi (1897-1963)

Elegía

Orquesta del Festival Siccardi / Lucio Bruno Videla

Grabado en vivo en el Teatro Unione de Dolores el 25 de noviembre del año 2007

Jorge Armesto

Sonata para violín y piano (1964)

Sebastián Masci, violín

Paula Peluso, piano

George Gershwin

Summertime

Carlos Gardel y Alfredo Lepera

El día que me quieras

Ariel Ramírez

Alfonsina y el mar

FernandoCiancio, trompeta

Enrique Rimoldi, órgano

Juan Manuel Abras (1975)

Drunken Fugue (Fuga ebria) (1999)

Carolina Cervetto, Sabrina Egea Sobral y Diana Magalí Carballo, saxo

Grabado en vivo en el Auditorio de Radio Nacional el 10 de septiembre del año 2002

Camille Saint-Saëns

Concierto para chelo y orquesta N°1 en la menor, op.33

Aurora Nátola Ginastera, chelo

Orquesta Sinfónica Nacional / Juan Carlos Zorzi

Grabado en vivo en el Auditorio de Belgrano el 7 de mayo de 1980