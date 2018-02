Programación Jueves 01 de Febrero

00.00

Trasnoche Jazz

Kenny Dorham

Philly twist

Sunset

Jessica Williams

Too young to go steady

As time goes by

Linnzi Zaorski

Between the devil and the deep blue sea

How deep is the ocean

Rhythm in me

Zoltan Kodaly

Cuarteto para cuerdas Nº2, op.10

Cuarteto Kodaly

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Obertura de la ópera “Lucio Silla”

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Nikolaus Harnoncourt

Giovanni Battista Pergolesi

Concierto para violín y orquesta de cuerdas en Si bemol mayor

Bettina Mussumeli, violín

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Franz Liszt

Gran solo de concierto, S.176

Leslie Howard, piano

Jean Sibelius

“Las Oceánides”, poema sinfónico op.73

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle

08.00



Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y continuo en Fa mayor, op.2, Nº7

Wilbert Hazelzet, flauta

Richte Van Der Meer, chelo

Ton Koopman, clave

Erik Satie

Cuaderno de apuntes y de bocetos

Aldo Ciccolini, piano

Johann Baptist Vanhal

Concierto para contrabajo y orquesta en Re mayor

Ludwig Streicher, contrabajo

Orquesta de Cámara de Innsbruck / Othmar Costa



09.00



Henryk Wieniawski

Variaciones sobre un tema original, op.15

Vadim Repin, piano

Alexander Markovich, piano

Jules Massenet

Fragmentos del Acto III de la ópera Werther

Anne Sofie Von Otter, mezzosoprano, como Charlotte

Orquesta de la Opera Nacional de Lyon / Kent Nagano

Howard Ferguson

Sonata en fa menor, op.8

Howard Shelley, piano

10.00

Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº1 en fa menor, op.10

Orquesta de Cámara Mahler / Teodor Kurrentzis

Joseph Haydn

Cuarteto Nº53 en Re mayor, op.64, Nº5, “La alondra”

Cuarteto Tátrai

11.00

La gran aldea (Alemania)

August Klughardt (1847-1902)

Quinteto para vientos, op.79

Quinteto de Vientos de Bergen

Friedrich Wilhelm Kalkbrenner

Concierto para piano y orquesta Nº1 en re menor, op.61

Hans Kann, piano

Orquesta Sinfónica de Hamburgo / Heribert Beissel

12.00

Clásicos a la carta

Richard Wagner

Selección de Los maestros cantores de Núremberg

Catarina Ligendza, soprano

Christa Ludwig, mezzosoprano

Plácido Domingo, tenor

Dietrich Fischer-Dieskau, barítono

Roland Hermann, barítono

Horst Laubenthal, tenor

Orquesta de la Ópera de Berlín / Eugen Jochum

Francis Poulenc

Selección de las Improvisaciones para piano

Pascal Rogé, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Tercer movimiento de la Sinfonía Nº5 en mi menor, op.64

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

13.00

La música de fauno

Tiempos viejos

Maurice Ravel

Rapsodia española

Orquesta de Cleveland / Eduard van Beinum

Registro de 1955

Carl Maria von Weber

Sonata para piano Nº4 en mi menor, op.70

Alexander Paley, piano

John Hebden (1712–1765)

Concierto para cuerdas Nº1 en La mayor

Ensamble Cantilena / Adrian Shephard

14.00

El compositor de la semana

Antonín Dvořák

Sinfonía Nº7 en re menor, op.70

Orquesta Filarmónica de Berlín/ Rafael Kubelik

Giacomo Puccini

Final de la ópera La Bohème

Anna Netrebko, soprano (Mimì)

Joseph Calleja, tenor (Rodolfo)

Jennifer Rowley, soprano (Musetta)

Lucas Meachem, barítono (Marcello)

Marco Vinco, bajo (Colline)

Simone Del Savio, bajo-barítono (Schaunard)

Orquesta del Covent Garden de Londres / Dan Ettinger

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Guillaume Lekeu

Primera parte del poema lírico y sinfónico Andrómeda (1891)

Dinah Bryant, soprano

Philippe Huttenlocher y Jules Bastin, bajos

Zeger Vandersteene, tenor

Coro y Orquesta Filarmónica de Lieja y de la Comunidad Francesa de Bélgica / Pierre Bartolomé

Guillaume Lekeu

Cuarteto en si menor para piano y cuerdas (1893)

Thanos Adamopoulos, violín

Christophe Desjardins, viola

Gilbert Zanlonghi, chelo

Daniel Blumenthal, piano

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La odisea del regreso

Repetición del tercer concierto de la temporada 2017 del ciclo Manos a las obras, que tuvo lugar en el Salon de Honor del CCK, el 8 de septiembre del año pasado. En aquella oportunidad, Elías Gurevich y Haydée Schvartz interpretaron la Sonata para violín y piano Nº7 en Fa Mayor de Joseph Haydn y la Sonata para violín y piano Nº9 en La Mayor, op.47, “Kreutzer” de Ludwig van Beethoven.

Charles Gounod

“Source delicieuse” de la ópera Polyeucte

Rolando Villazon, tenor

Orquesta Filarmonica de Radio France / Evelino Pido

Jules Massenet

“Final del acto segundo” de la ópera Werther

Rolando Villazon, tenor

Orquesta Filarmónica de Radio France / Evelino Pido

20.00

Ciclos (Mozart y su mundo)

Johann Christian Bach

Sonata para teclado en Re mayor, op.5, N°2

Sophie Yates, clave

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía N°1 en Mi bemol mayor, K.16 (1765)

Academy of St. Martin-in-the-Fields / Neville Marriner

Max Reger

Trio N°1 en la menor, op.77a (1904)

Trío Echnaton

21.00

Música Nocturna

Marc-Antoine Charpentier

El descenso de Orfeo a los infiernos (1686)

Patricia Petibon, Monique Zanetti y Sophie Daneman, sopranos

Paul Agnew y François Polino, tenores

Jean-François Gardeil y Fernard Bernardini, bajo-barítonos

(stiv dügardán) Steve Dugardin, contratenor

Les Arts Florissants / William Christie

John Adams

El jefe baila

Orquesta Filarmónica de Dresde / Alexander Liebreich

Grabado en vivo el 7 de junio del año 2010

Henri Vieuxtepms

Elegía para viola y piano, op.30

Lars Anders Tomter, viola

Håvard Gimse

Johann Stamitz

Concierto para trompeta y orquesta en Re mayor

Håkan Hardenberger, trompeta

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Sergei Prokofiev

Obertura sobre temas hebreos en do menor, op.34

Evgeny Kissin, piano

Vladimir Spivakov y Boris Garlitsky, violines

Yuri Gandelsman, viola

Mijail Milman, viola

Michel Lethiec, chelo

Emmanuel Chabrier

Danza eslava de la ópera Rey a pesar suyo

Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Hervé Niquet

23:00

Industria Nacional

Giuseppe Verdi

Tercer acto de la ópera Aída

Deila Rigal, soprano

José Soler, tenor

Matilde Siano de Frasca Monaco, mezzosoprano

Víctor Damiani, barítono

Juan Zanín, bajo

Coro y Orquesta Sinfónica del SODRE / Domingo Dente

Grabado en vivo en el Estudio Auditorio del SODRE el 25 de agosto de 1955

Agustín Barrios

Danza guaraní, Armonías de América, Estilo y pericón y Caazapa

Carlos Martínez, guitarra

Segio Schmilovich (1959)

Lagos del sur, para flauta, guitarra y bandoneón

Trío de Buenos Aires / Sergio Schmilovich